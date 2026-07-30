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Publicidad de comida chatarra dirigida a niños sigue sin límites en México: estos son los riesgos

En México, la ausencia de una legislación permite que la industria utilice incentivos para motivar el consumo de productos perjudiciales que afecta la salud de las infancias

Una pantalla de televisión exhibe cajas de cereales y personajes animados. Junto al televisor, se observan juguetes promocionales de plástico en un blíster.
Una pantalla de televisión moderna muestra anuncios animados de cereales y refrescos con personajes caricaturizados junto a juguetes promocionales infantiles de obsequio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La influencia de la publicidad de alimentos y bebidas en la infancia se ha convertido en una preocupación global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que estos mensajes comerciales se aprovechan de la falta de experiencia y credulidad de los menores, generando hábitos que pueden perjudicar su desarrollo y bienestar.

En México, la ausencia de una legislación que limite estas estrategias permite que la industria utilice incentivos como obsequios y personajes populares para motivar el consumo de productos perjudiciales para el bienestar de los niños y niñas, de acuerdo con la organización Actúa por la salud.

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Hábitos de alimentación para niñas y niños de México

Frente a este escenario, existen acciones concretas para reducir el impacto de la publicidad de comida chatarra en los menores:

  • Explicar a los niños que los productos promocionados suelen tener ingredientes que favorecen el aumento de peso y representan un riesgo para la salud, por lo que su consumo debe ser esporádico.
  • Conversar con los pequeños sobre los anuncios y sus mensajes, con el fin de conocer su opinión y orientarles. Un ejemplo es preguntarles qué piensan de los comerciales que asocian superhéroes con ciertos productos.
  • Supervisar el contenido televisivo que ven los hijos y aprovechar los anuncios de comida chatarra como oportunidad para dialogar sobre la relevancia de una dieta equilibrada.

Estas prácticas pueden contribuir a que las infancias desarrollen una visión crítica frente a la publicidad, fortaleciendo hábitos alimentarios que favorecen su salud a largo plazo.

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Infografía: familia mira televisión con anuncio de comida rápida. Cuatro recuadros con dibujos de interacción familiar, comida saludable y cerebro, y texto explicativo.
Una infografía ilustra estrategias para que los padres protejan a sus hijos de la publicidad de comida chatarra y fomenten hábitos alimentarios saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Son saludables las bebidas vegetales en menores? Puntos clave sobre su aporte real

El debate sobre las bebidas vegetales ha cobrado relevancia debido a las dudas sobre su verdadero aporte nutricional, especialmente en la dieta infantil. Expertos advierten que, aunque representan una alternativa para quienes no consumen leche de vaca, estos productos suelen contener menos proteínas y micronutrientes esenciales, como calcio, yodo y vitamina B12, a menos que estén enriquecidos. Su consumo no se recomienda en menores de cinco años, ya que incrementa el riesgo de obesidad, caries y desnutrición.

Las alternativas vegetales, como las de avena, almendra o soya, lideran el mercado, pero su perfil nutricional varía considerablemente. La leche de vaca sigue destacándose por su aporte natural de proteínas de alta calidad y nutrientes clave para la salud ósea y el desarrollo. Además, el calcio de origen animal es más fácil de absorber y la mayoría de estos productos carecen de vitamina A y presentan cantidades insuficientes de yodo. Las versiones orgánicas, por normativa, no pueden ser enriquecidas, lo que limita aún más su valor nutricional.

Si bien algunos líquidos aportan menos grasas saturadas y pueden contener fibra, se recomienda revisar cuidadosamente el etiquetado y asegurarse de que estén enriquecidas. Para quienes optan por eliminar los lácteos, es fundamental diversificar la dieta y considerar suplementos, especialmente en grupos vulnerables como niños y mujeres en edad fértil.

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