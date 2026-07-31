Narcos concentran el tráfico de droga en el Pacífico: CJNG y Cártel de Sinaloa siguen activos

Decomiso de cocaína realizado en el mes de marzo (imagen ilustrativa) Foto: Marina

Guardar

La mayoría de la droga que circula por mar con destino a México se concentra en las costas del Océano Pacífico, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa serían las principales organizaciones detrás de los cargamentos. Así lo señaló el almirante secretario Raymundo Pedro Morales este viernes 31 de julio al responder preguntas de la prensa en la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional.

El secretario de Marina en la conferencia mañanera de este 31 de julio. Crédito: Presidencia

La declaración surgió cuando una periodista preguntó al titular de la Secretaría de Marina (Marina) sobre las cerca de 80 toneladas de cocaína decomisadas en altamar desde el inicio del sexenio. Morales confirmó el dato —ya dado a conocer en boletines previos de la dependencia— y reveló además que los cárteles cambiaron su táctica: introdujeron polizones a bordo de barcos de carga grande para lanzar la droga al mar.

PUBLICIDAD

“La mayoría de la droga actualmente se está concentrando en el Pacífico”, dijo Morales Ángeles

El almirante precisó que el despliegue de la Marina se orientó hacia el Pacífico Sur y el Pacífico Oriental, en la zona de las Islas Revillagigedo, archipiélago frente a las costas de Colima y Jalisco que operó como punto de alerta temprana para detectar embarcaciones con cargamentos antes de que se acercaran a tierra.

El Pacífico mexicano abarca 11 estados con litoral: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En conjunto suman más de 7 mil kilómetros de costa y representan 70% del litoral nacional. El grueso de los decomisos documentados en lo que va del año ocurrió frente a las costas de Oaxaca y Chiapas.

PUBLICIDAD

Decomiso de 248 millones de pesos en cocaína en el Pacífico mexicano en julio de este 2026. (imagen ilustrativa) Crédito: Marina

Cárteles introdujeron polizones sin papeles en barcos de carga para lanzar droga al mar

Raymundo Morales describió un cambio en las tácticas de las organizaciones criminales. Los cárteles introdujeron polizones —“gente que no trae papeles”— a bordo de barcos de carga grande, con la instrucción de lanzar la droga al mar durante la travesía. Esa modalidad obligó a la Marina a abrir un segundo frente: la vigilancia directa en los puertos.

Una vez lanzada la carga al agua, embarcaciones menores mexicanas operaban como recolectoras. La Marina documentó dos tipos de aseguramientos ante esta táctica: la recuperación de carga flotante en el mar y la intercepción de las propias embarcaciones recolectoras.

PUBLICIDAD

Un caso que ilustra esa modalidad ocurrió el pasado 9 de marzo, cuando fueron localizados 80 bultos flotando en altamar a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero, con un peso preliminar cercano a las dos toneladas de presunta cocaína.

Según autoridades, la droga se encontraba en altamar frente a las costas de Guerrero. Crédito: X - @OHarfuch

No hubo detenidos: la carga había sido abandonada en el mar. El operativo se realizó con aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor.

Ese decomiso en especifico motivó un reconocimiento público del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien publicó en X: “Estos esfuerzos contribuyen a proteger la salud y la seguridad de nuestras dos naciones y demuestran lo que podemos lograr cuando cooperamos y compartimos información”. Johnson también reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que la colaboración bilateral había permitido avances en el combate al narcotráfico.

PUBLICIDAD

Golpes recientes en el Océano y costas del Pacífico

El 19 de junio, elementos navales aseguraron 137 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor a bordo de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, estado con 228 kilómetros de litoral en el Pacífico. Un binomio canino detectó los cinco bultos con 139 ladrillos de la sustancia. Cinco ecuatorianos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. El decomiso representó una afectación de 29 millones 711 mil pesos.

Decomiso del 19 de junio. Crédito: Gabinete de Seguridad.

Dos semanas después, el 1 de julio, la Marina informó el decomiso de 1.2 toneladas de cocaína y la detención de ocho personas en dos acciones frente a las playas de San José el Hueyate, Chiapas. La droga estaba distribuida en 42 bultos con mil 244 paquetes. La afectación estimada fue de 263 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Tres días más tarde, un helicóptero embarcado de patrulla oceánica avistó dos embarcaciones sin matrícula ni bandera en aguas del Pacífico frente a Oaxaca. Los navales hallaron 86 bultos con 2 mil 990 kilogramos de cocaína, más 20 bidones con mil litros de presunta gasolina preparada y ocho bidones vacíos. Las dos naves también fueron aseguradas. Cuatro personas fueron detenidas. El decomiso representó una afectación estimada de 652 millones 941 mil pesos y evitó la distribución de aproximadamente 5 millones 980 mil dosis.

La FGR obtuvo el 10 de julio la vinculación a proceso de los cuatro detenidos en ese operativo, identificados como Wilson, Jordy, Henry y Erwin, todos extranjeros. Un juez de control les dictó prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO No. 13 en Oaxaca y fijó tres meses para la investigación complementaria. La FGR los imputó por transporte de clorhidrato de cocaína y posesión ilícita de hidrocarburo, ambos con la agravante de pandilla.

PUBLICIDAD

En el material se observa la lancha cuando navegaba por las costas en Chiapas. El operativo fue revelado el 21 de julio de 2026. Video: Marina

El 21 de julio, una lancha fue interceptada a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas durante un vuelo de patrullaje marítimo. Los navales hallaron 51 bultos con mil 530 kilogramos de presunta cocaína. Los cinco tripulantes fueron detenidos: dos ecuatorianos y tres guatemaltecos, identificados como Guillermo, Víctor, Isidro, José Luis y Hugo. El decomiso representó una afectación de 355 millones 452 mil 500 pesos y evitó la distribución de aproximadamente 3 millones 60 mil dosis.

El golpe más reciente ocurrió fue informado el pasado 28 de julio, la Marina interceptó una embarcación menor a 713 kilómetros al suroeste de Chiapas. A bordo viajaban tres tripulantes con 38 bultos que sumaron mil 140 kilogramos de presunta cocaína, más 33 bidones con 840 litros de combustible y dos radiobalizas. Los tres fueron detenidos. La Marina estimó una afectación de 248 millones 947 mil 500 pesos y calculó que se evitó la distribución de más de 2 millones de dosis.

PUBLICIDAD

Todos los aseguramientos registrados en el Pacífico mexicano durante los últimos meses corresponden a cocaína, droga que llegaría por vía marítima desde Sudamérica. Las metanfetaminas y otras drogas sintéticas, en cambio, se producen dentro del territorio nacional con precursores químicos importados, lo que representa otro frente de acción para las autoridades federales.