Aldo Rendón comparte cómo superó sus problemas de alcoholismo gracias a la ayuda de Angélica Rivera

Aldo Rendón compartió con sus compañeros como superó su alcoholismo (Captura de pantalla )

Guardar

El stylist Aldo Rendón compartió con sus compañeros de La Casa de los Famosos México la forma en que pudo superar sus problemas de alcoholismo.

Rendón compartió que durante una etapa de su vida consumía demasiado alcohol, llegando a consumir dos botellas de tequila diarias. Asegurando que los días en que salia podía llegar incluso a consumir el doble de alcohol.

PUBLICIDAD

Este estilo de vida le trajo varios problemas de salud durante esa etapa de su vida, compartiendo que tenía problemas tanto en el hígado como en vesícula.

“Tenía todo, tenía pus en la vesícula, la vesícula me llenó de pus todos los demás órganos”, comentó Rendón.

Rendón compartió con sus compañeros que su recuperación fue bastante larga, teniendo que estar por más de mes y medio en el hospital bajo un estricto cuidado.

PUBLICIDAD

Aldo Rendón comparte sus problemas de salud con sus compañeros dentro de la casa (Captura de pantalla )

La ayuda de Angélica Rivera

Rendón destacó que logro superar sus problemas de salud y adicción en gran parte a la ayuda de la en ese entonces primera dama de México, Angélica Rivera, también conocida como “La Gaviota”.

Según Aldo Rendón ese proceso tuvo lugar alrededor del año 2012, hace más de 10 años: "Pues ya muchos años, no, no sé. Cuando estuvo Peña Nieto, cuando estuvo La Gaviota. Porque la señora Angélica me ayudó, cabrón para el hospital de nutrición".

PUBLICIDAD

Por lo que después de una década Aldo Rendón reconoce que Angélica Rivera fue quien lo ayudó a salir del alcoholismo que puso en riesgo su salud y su carrera. Rendón trabajó para Rivera como su stylist, razón principal por la que “La Gaviota” le brindo ese apoyo.

Aldo Rendón aseguró que Angélica Rivera lo apoyo con sus problemas de salud. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Su nuevo estilo de vida

El stylist comentó que a pesar de seguir consumiendo alcohol con relativa frecuencia ya no lo hace como en ese momento de su vida.

PUBLICIDAD

Señalando que es algo que puede controlar: “El lifestyle que tenía antes, obviamente ya no lo tengo, antes me tomaba dos botellas al día”.

De Culiacán a las alfombras rojas

Aldo Rendón nació el 16 de febrero de 1979 en Culiacán, Sinaloa. Llegó a la Ciudad de México gracias a Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade, quien lo invitó a trasladarse a la capital.

PUBLICIDAD

Sin estudios formales en diseño, comenzó como aprendiz de la diseñadora Sarah Bustani, experiencia que le abrió la puerta a la industria del espectáculo.

Su primer trabajo formal fue como editor de moda en la revista Spot, en los años 2000, y después colaboró con el periódico Reforma y las revistas Glamour México, GQ y Haunted Mag.

PUBLICIDAD

A partir de esa base práctica construyó una carrera de más de 25 años como fashion stylist y consultor de imagen.

Vistió a figuras como Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Galilea Montijo, Kate del Castillo, Ana de la Reguera, Karol G y Angélica Rivera, entre otras.

PUBLICIDAD

También participó en el vestuario de producciones como Mujeres Asesinas y colaboró con marcas de lujo como Saint Laurent, Gucci, Loewe y Miu Miu.

El diseñador Aldo Rendón conversa sobre su trayectoria y su relación con el grupo OV7. Durante la conversación, se hace referencia a la integrante Mariana Ochoa.

Del guardarropa de las estrellas a las redes sociales

La salida del equipo de Galilea Montijo marcó un punto de inflexión en su carrera. Rendón apostó por las plataformas digitales y los podcasts, donde sus análisis de moda y comentarios sobre la farándula le ganaron un público masivo.

PUBLICIDAD

Su viralización se aceleró en 2026 tras aparecer en Guacala que rico, La Cotorrisa y Pinky Promise. Antes del estreno de La Casa de los Famosos México 2026 ya acumulaba 785,000 seguidores en Instagram.

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)

También fue juez en Solo la Más 2 y conductor de Cuídate de la cámara, lo que reforzó su presencia en televisión. Fue confirmado el 9 de julio de 2026 como el cuarto habitante de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México siendo elegido por el público como el capitán del cuarto Ibiza durante el estreno del reality.