Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos este 31 de julio

¡Nuevo Record Centroamericano! Marcus Reyes impone nuevo record en los juegos Centroamericanos para los 100 m Estilo Dorso, registro un tiempo de 54.10 en las clasificatorias de esta mañana
La jornada de ayer Jueves en la Natación fue dominada por la delegación mexicana, consiguiendo un total de 8 medallas (5, 3) y confirmándose como el lider en el medallero para esta disciplina
Hoy continúa la actividad en la alberca en el penúltimo día de acción para la natación.
México se mantiene en la cima del medallero general tras seis días de actividades en Santo Domingo 2026, casi duplicando en oros al país que ocupa el segundo puesto.
La delegación nacional sumó 28 medallas en la jornada, con énfasis en pruebas donde se obtuvieron más de la mitad de preseas doradas:
- Natación: 5 oros
- Raquetbol: 4 oros
- Clavados: 3 oros
- Ciclismo en pista: 2 oros
- Ecuestre: 1 oro
Para este viernes destacan estas actividades:
- Voleibol de playa: Semifinales y finales, varonil (SF 8:00am, Final 1:00pm) y femenil (SF 10:00am, Final 3:00pm)
- Clavados sincronizados: Osmar Olvera y Juan Celaya en acción a las 12:00pm
- Natación: Finales a partir de las 4:00pm
- Tenis femenil: Equipo nacional busca el oro por equipos a las 8:00am
De esta manera, los mexicanos mantienen un ritmo fuerte en la búsqueda de más medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.