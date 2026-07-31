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Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos este 31 de julio

La delegación mexicana buscará conseguir más preseas en diversas disciplinas este viernes en Santo Domingo

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14:07 hsHoy
(Especial)
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¡Nuevo Record Centroamericano! Marcus Reyes impone nuevo record en los juegos Centroamericanos para los 100 m Estilo Dorso, registro un tiempo de 54.10 en las clasificatorias de esta mañana

13:35 hsHoy
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La jornada de ayer Jueves en la Natación fue dominada por la delegación mexicana, consiguiendo un total de 8 medallas (5, 3) y confirmándose como el lider en el medallero para esta disciplina

Hoy continúa la actividad en la alberca en el penúltimo día de acción para la natación.

13:23 hsHoy
México consiguió el oro en los 4x100 metros de combinado mixto de la mano de Miranda Grana, Celia Pulido, Marcus Reyes y Andrés Puente. (X/ @conadeoficial)
México consiguió el oro en los 4x100 metros de combinado mixto de la mano de Miranda Grana, Celia Pulido, Marcus Reyes y Andrés Puente. (X/ @conadeoficial)

México se mantiene en la cima del medallero general tras seis días de actividades en Santo Domingo 2026, casi duplicando en oros al país que ocupa el segundo puesto.

La delegación nacional sumó 28 medallas en la jornada, con énfasis en pruebas donde se obtuvieron más de la mitad de preseas doradas:

  • Natación: 5 oros
  • Raquetbol: 4 oros
  • Clavados: 3 oros
  • Ciclismo en pista: 2 oros
  • Ecuestre: 1 oro

Para este viernes destacan estas actividades:

  • Voleibol de playa: Semifinales y finales, varonil (SF 8:00am, Final 1:00pm) y femenil (SF 10:00am, Final 3:00pm)
  • Clavados sincronizados: Osmar Olvera y Juan Celaya en acción a las 12:00pm
  • Natación: Finales a partir de las 4:00pm
  • Tenis femenil: Equipo nacional busca el oro por equipos a las 8:00am

De esta manera, los mexicanos mantienen un ritmo fuerte en la búsqueda de más medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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