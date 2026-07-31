Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos este 31 de julio

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Santiago Giménez se une al emotivo homenaje del AC Milán tras la muerte de Franco Baresi El mexicano vivió de cerca el homenaje organizado por los rossoneri tras el fallecimiento del histórico número 6

Paulo Strehlke va por su quinta medalla de oro: ¿cuándo vuelve a competir en Santo Domingo 2026? El nadador mexicano todavía tiene una prueba pendiente en Santo Domingo y mantiene intacta la posibilidad de cerrar su participación con cinco presas de oro

México ya está en Cuartos de Final: ¿qué sigue para el Tri Sub-20 en el Premundial? Con este resultado, el Tri concluyó la fase de grupos con nueve puntos y el liderato absoluto del Grupo B

Murió Franco Baresi: así fue su historia con Hugo Sánchez, el mexicano al que llamó “peligroso y difícil” Franco Baresi, capitán del AC Milan y uno de los mejores defensas de la historia, murió este viernes a los 66 años