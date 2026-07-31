Procesan a tres presuntos extorsionadores de la facción “2 de Abril” vinculados a la Fuerza Anti Unión en CDMX

"El Chispa", Elevy y "El Palillo" en la imagen. Crédito: FGJCDMX

Guardar

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo de un juez la vinculación a proceso de tres presuntos integrantes de la facción “2 de Abril” del grupo delictivo Fuerza Anti Unión, también conocidos como la “Anti Unión de Tepito”.

Se trata de Fernando “N”, alias “El Palillo”; Cristian “N”, alias “El Chispa”; y Elevy “N”. Los cargos fueron por extorsión agravada continuada cometida en pandilla, derivados de hechos registrados entre 2023 y 2025 en la alcaldía Cuauhtémoc en contra de un comerciante.

PUBLICIDAD

Según información compartida por la FGJCDMX, la audiencia contra los tres imputados se celebró el pasado 29 de julio de 2026. Se les impuso prisión preventiva a los tres y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las investigaciones señalaron que habrían exigido pagos periódicos a un locatario mediante amenazas sostenidas durante casi dos años. Desde agosto de 2023, Fernando “N” y Cristian “N” le exigieron al afectado dinero a cambio de permitirle operar su establecimiento. Entre septiembre y diciembre de 2024, Elevy “N” se sumó al cobro.

PUBLICIDAD

El 9 de febrero de 2025, dos hombres ingresaron al local, se identificaron como sustitutos de los hermanos Fernando “N” y Cristian “N”, debido a que ellos ya estaban tras las rejas, y exigieron 5 mil pesos de forma inmediata y mil pesos semanales por supuesta protección. Además, amenazaron con secuestrar a un familiar de la víctima si no entregaba el dinero.

Posteriormente, la víctima recibió mensajes en los que reiteraron las exigencias, lo que la llevó a denunciar los hechos ante la fiscalía capitalina.

Tres imputados hallados recluidos en penales de distintos estados del país

Las investigaciones establecieron que los tres imputados ya se encontraban recluidos por procesos penales distintos al momento de ejecutarse las órdenes de aprehensión. Fernando “N” y Cristian “N” estaban en centros penitenciarios federales de Nayarit y Coahuila, respectivamente, por delitos contra la salud. Elevy “N” se encontraba en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, por delitos contra la salud y un caso previo de extorsión.

PUBLICIDAD

Agentes de la Policía de Investigación ejecutaron las órdenes de aprehensión en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Las entrevistas, el análisis de cámaras de videovigilancia y los dictámenes periciales fueron las herramientas que permitieron establecer la probable participación de los imputados y su posible relación con la célula “2 de Abril”. Cabe señalar que la célula también es conocida en la capital como “Los Palillos”.

PUBLICIDAD

“El Palillo”, identificado como líder de la célula “2 de Abril” antes de su detención

Reportes de inteligencia de la SSC identificaron a “El Palillo”, como líder de la célula “2 de Abril”, descrita como el brazo armado de la Fuerza Anti Unión en la alcaldía Cuauhtémoc. Según reportes previos de este medio, los hermanos Fernando “N” y Cristian “N” comenzaron operando como ladrones en las inmediaciones del Mercado 2 de Abril —uno de los más antiguos de la capital, ubicado en la colonia Guerrero— y con la llegada de la Anti Unión Tepito a la zona se incorporaron a esa organización para cobrar piso a los locatarios.

Su modus operandi consistía en amenazar a los comerciantes con causarles daño si no pagaban. Les daban un plazo para entregar el dinero; de lo contrario, los asesinaban. Para cobrarlas, “El Palillo” y “El Chispa” también reclutaron adolescentes de entre 12 y 17 años.

PUBLICIDAD

El Palillo y El Chispa. (SSC-CDMX)

El 7 de noviembre de 2024, el carnicero César Ríos fue asesinado dentro del Mercado 2 de Abril. La célula le había exigido 150 mil pesos y él se negó a pagar.

El 7 de diciembre de ese año, la SSC detuvo a Fernando “N” y a Cristian “N” en la colonia Coapa Espartaco de la alcaldía Coyoacán, luego de rastrearlos desde Acapulco. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, los identificó como objetivos prioritarios por ser generadores de violencia.

PUBLICIDAD

Elevy es señalada como pareja sentimental de El Palillo. (Foto: SSC CDMX)

Dos semanas después fue detenida Elevy “N”, señalada extraoficialmente como pareja sentimental de “El Palillo” y vinculada a dos carpetas de investigación por extorsión en la colonia Guerrero iniciadas en diciembre de 2023 y marzo de 2024.

La Fuerza Anti Unión surgió para disputarle el control de la Ciudad de México a La Unión Tepito

La célula “2 de Abril” opera como facción de la Fuerza Anti Unión, organización criminal que emergió en 2017 en la Ciudad de México con el objetivo declarado de combatir a La Unión Tepito, el grupo que desde 2009 dominaba el narcomenudeo y la extorsión en la capital del país.

PUBLICIDAD

Según datos revelados por el centro de investigación especializado en seguridad, InSight Crime, existen dos versiones sobre el origen de la Fuerza Anti Unión.

La primera sostiene que nació como grupo de justicieros formado por dueños de negocios hartos del cobro de piso de La Unión Tepito. La segunda la describe como una disidencia interna del mismo grupo. En cualquier caso, la Fuerza Anti Unión replicó el modelo de su rival: estableció vínculos con mandos policiales y compitió de forma violenta por el control del narcomenudeo y la extorsión en alcaldías como Álvaro Obregón, Tlalpan y Cuauhtémoc.

PUBLICIDAD