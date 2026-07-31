André-Pierre Gignac a punto de volver a Tigres y Juan Carlos Osorio se perfila como nuevo técnico

Gignac y Osorio podrían integrarse al plantel universitario.

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La incertidumbre que rodea a Tigres tras la salida de Guido Pizarro comienza a abrir paso a nuevas versiones sobre el futuro del proyecto deportivo.

Mientras la directiva analiza distintos perfiles para ocupar el banquillo, también se perfilan movimientos importantes fuera de la cancha que podrían marcar una nueva etapa para una de las instituciones más exitosas de la Liga MX en la última década.

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En ese escenario, dos nombres con fuerte peso en el futbol mexicano han comenzado a ganar protagonismo en las conversaciones alrededor del club regiomontano.

Juan Carlos Osorio toma fuerza para llegar al banquillo de Tigres

De acuerdo con reportes recientes, Juan Carlos Osorio se ha convertido en una de las principales opciones que analiza la directiva de Tigres para asumir la dirección técnica del equipo tras la salida de Guido Pizarro.

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El estratega colombiano cuenta con una amplia trayectoria internacional y es ampliamente conocido por su paso por la Selección Mexicana entre 2015 y 2018.

Con México llegó a octavos del Mundial. REUTERS/Darren Staples

La posibilidad de que Osorio llegue al conjunto universitario responde a la búsqueda de un entrenador con experiencia en proyectos de alta exigencia y con capacidad para gestionar planteles repletos de figuras.

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Su nombre ha aparecido entre los candidatos evaluados por la institución, en un momento en el que el club busca recuperar estabilidad deportiva.

El colombiano ya dirigió a clubes en Colombia, Brasil, Estados Unidos y México, además de haber participado en una Copa del Mundo con el Tri.

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Jaime Lozano también aparece en la baraja de candidatos

Sin embargo, Juan Carlos Osorio no es el único nombre considerado. Diversos reportes señalan que Jaime Lozano también forma parte de las opciones que estudia la directiva regiomontana para ocupar el puesto vacante.

El exseleccionador mexicano cuenta con el respaldo de varios sectores del futbol nacional gracias a los resultados obtenidos en categorías juveniles y su experiencia reciente al frente del combinado nacional.

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Jaime Lozano también es opción (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Incluso algunas versiones apuntan a que Lozano habría tomado ventaja dentro de las conversaciones iniciales y que su perfil encaja con la intención de impulsar una renovación gradual del proyecto deportivo.

La directiva de Tigres tendría como prioridad encontrar un entrenador capaz de mantener la competitividad inmediata del equipo, pero también de construir una estructura sólida para los próximos años.

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Mientras las negociaciones avanzan, el club continúa evaluando cada alternativa antes de tomar una decisión definitiva que podría definir el rumbo de la institución durante las siguientes temporadas.

Gignac se perfila para regresar con un nuevo rol dentro de Tigres

Paralelamente al tema del entrenador, otro nombre histórico vuelve a colocarse en el centro de atención. Diversos reportes indican que André-Pierre Gignac podría regresar a la institución, aunque no como futbolista, sino como parte de la estructura directiva o ejecutiva del club.

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El francés se ha convertido en una de las figuras más importantes en la historia de Tigres desde su llegada en 2015. Es el máximo anotador del club de todos los tiempos.

Gignac también podría volver al club en otro rol. REUTERS/Daniel Becerril

Además de conquistar múltiples títulos, se consolidó como el máximo referente moderno de la institución y uno de los futbolistas más influyentes que han pasado por la Liga MX.

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La posibilidad de que asuma funciones fuera de la cancha representa una alternativa atractiva para la directiva, ya que permitiría conservar dentro de la organización a una figura que conoce profundamente la identidad del club y mantiene una conexión especial con la afición.

Por ahora, Tigres se encuentra en una etapa de definiciones. La elección del próximo entrenador y el posible regreso de André-Pierre Gignac en un cargo ejecutivo podrían convertirse en los movimientos más importantes de una reestructuración que busca mantener al club entre los principales protagonistas del futbol mexicano.