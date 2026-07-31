Estados Unidos elimina a narcos mexicanos muertos de su lista negra en dos depuraciones

Un documento de sanciones del Tesoro de Estados Unidos se yuxtapone con una vista nocturna de la frontera con México iluminada por luces urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, borró en dos rondas separadas —el 28 de mayo y el 27 de julio de 2026— los nombres de al menos una docena de narcotraficantes mexicanos fallecidos de su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como Lista SDN.

Esta restringe el acceso de personas físicas y morales al sistema financiero estadounidense. Su actualización periódica busca garantizar que las sanciones funcionen como un instrumento selectivo y eficaz, no como un archivo histórico de nombres sin efecto práctico.

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Scott Bessent, titular del Tesoro, sostuvo que “el éxito de estas medidas se mide por su impacto, no por la cantidad de nombres incluidos en las listas”. La estrategia apunta a concentrar los recursos institucionales en amenazas complejas y de alto riesgo que siguen activas.

La primera ronda de eliminaciones, del 28 de mayo, alcanzó a 76 entidades con designaciones consideradas obsoletas, según informó Noroeste. De ese total, cinco correspondían a narcotraficantes mexicanos ya fallecidos.

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Los cinco narcotraficantes removidos en mayo de 2026

El primero de los cinco fue Ignacio Coronel Villareal, “Nacho Coronel”, considerado uno de los máximos jefes del Cártel de Sinaloa y apodado “El rey del cristal” por su control sobre laboratorios clandestinos de metanfetamina. La Secretaría de la Defensa Nacional lo abatió el 29 de julio de 2010 en un operativo en Guadalajara, Jalisco.

Caricatura editorial de Heriberto Lazcano "El Lazca", con un fondo que evoca sus presuntos vínculos con carreras de caballos y su fin religioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo fue Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, líder de Los Zetas, quien cayó el 7 de octubre de 2012 tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Progreso, Coahuila.

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Sigifredo Nájera Talamantes, “El Canicón”, operador zeta en Nuevo León, fue detenido el 20 de marzo de 2009 en Saltillo, Coahuila. Murió seis años después en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, a consecuencia de un paro cardíaco.

Gonzalo Inzunza Inzunza, “El Machoprieto”, operador del Cártel de Sinaloa en el noroeste del país, fue abatido en diciembre de 2014 durante un enfrentamiento con elementos de la Semar en la zona hotelera de Puerto Peñasco, Sonora.

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El quinto caso fue el de Eliseo Imperial Castro, “El Cheyo Ántrax”, cofundador del brazo armado de Los Ántrax. Recibió al menos 40 disparos en mayo de 2024 cuando circulaba a bordo de una camioneta en Culiacán, Sinaloa. El fiscal estadounidense Breon Peace reveló que Ismael “El Mayo” Zambada habría ordenado su muerte al enterarse de que Imperial Castro cobraba deudas a su nombre para beneficio propio.

Los narcotraficantes del Cártel de Tijuana y Los Caballeros Templarios removidos en julio

La segunda ronda, del 27 de julio, incluyó a figuras de Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con Milenio. Entre los removidos figuraron Nazario Moreno González, “El Chayo” o “El Más Loco”, fundador y líder espiritual de Los Caballeros Templarios, y Enrique Plancarte Solís, “Kike Plancarte”, operador financiero de esa misma organización en Michoacán.

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Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moreno González murió el 9 de marzo de 2014 durante un operativo conjunto del Ejército y la Semar en Tumbiscatío, Michoacán. Plancarte Solís fue abatido apenas tres semanas después, el 30 de marzo de 2014, en el municipio de Colón, Querétaro, al resistirse a su detención.

Ramón Eduardo Arellano Félix, “El Colores”, uno de los miembros más violentos del Cártel de Tijuana, también fue retirado de la lista. Murió el 10 de febrero de 2002 en un tiroteo con agentes policiales durante el Carnaval de Mazatlán, Sinaloa, mientras portaba una identificación falsa con la que se hacía pasar por agente de la Procuraduría General de la República.

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El Chino Ántrax, Nacho Páez y los fundadores de Los Zetas

José Rodrigo Aréchiga Gamboa, “El Chino Ántrax”, controló el brazo armado conocido como Los Ántrax bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua. Fue extraditado a Estados Unidos tras su detención en Países Bajos en diciembre de 2013, obtuvo arresto domiciliario, se fugó en 2020 y su cuerpo apareció el 15 de mayo de ese año en Culiacán junto con el de su hermana y su cuñado.

Ramón Ignacio Páez Soto, “Nacho Páez”, fue jefe de plaza y operador de Joaquín “El Chapo” Guzmán en municipios de Sonora entre 2002 y 2009. Un juez federal lo sentenció en enero de 2016 a 20 años de prisión, y en diciembre de 2020 circularon reportes sobre su presunto asesinato en Caborca, Sonora, aunque ninguna institución los ratificó oficialmente.

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Samuel Flores Borrego y los fundadores de Los Zetas en Tamaulipas

La segunda ronda también eliminó a Samuel Flores Borrego, “Metro 3”, jefe de plaza del Cártel del Golfo en Reynosa. Su cuerpo apareció el 2 de septiembre de 2011 en la carretera Reynosa-Monterrey junto con el de un Policía Ministerial, con disparos de arma de fuego en lo que las fuerzas militares describieron como un ajuste de cuentas interno.

Manos entrelazadas, ilustran la tensión del momento previo a su testimonio público. Imagen ilustrativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Galindo Mellado Cruz, “Z-9”, y Rogelio González Pizaña, “Z-2”, dos miembros fundadores de Los Zetas, completaron la lista de removidos en julio. La muerte del primero fue confirmada por autoridades federales en mayo de 2014, mientras que los rumores sobre el fallecimiento del segundo, surgidos a finales de 2015, no fueron ratificados por ninguna institución.

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La consultora británica AML Analytics, especializada en soluciones financieras, ha documentado que los nombres de personas fallecidas suelen permanecer en listas de sanciones internacionales para evitar que terceros los utilicen de forma fraudulenta. La depuración de la OFAC marca un cambio de criterio: priorizar la efectividad operativa sobre el volumen de registros.