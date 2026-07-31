México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Barcelona vs Birmingham, EN VIVO: dónde y cuándo ver el amistoso de pretemporada desde México

El duelo también servirá para que Hansi Flick continúe evaluando a los futbolistas jóvenes y a quienes buscan ganarse un lugar en el primer equipo de cara al arranque de la nueva temporada

Escudo del FC Barcelona a la izquierda, símbolo VS dorado en el centro y escudo del Birmingham City FC a la derecha sobre un césped de estadio iluminado de noche.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Barcelona continúa con su preparación rumbo a la temporada 2026/27 y este viernes disputará su segundo compromiso amistoso de la gira de verano, cuando visite al Birmingham City en Inglaterra.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega después de imponerse por 4-1 al CE Europa en su primer ensayo de la pretemporada.

El técnico alemán afronta estos primeros partidos con una plantilla distinta a la habitual, ya que varios de los futbolistas titulares permanecen de vacaciones tras su participación en el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Por ello, la convocatoria para viajar a Inglaterra está integrada en su mayoría por jóvenes de la cantera y jugadores que tuvieron poca actividad durante la campaña anterior.

¿A qué hora juega Barcelona vs Birmingham?

(REUTERS/Albert Gea)
(REUTERS/Albert Gea)

El encuentro se disputará este viernes 31 de julio en el St. Andrew’s Stadium, casa del Birmingham City.

  • Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
  • Hora: 12:45 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: St. Andrew’s Stadium, Birmingham, Inglaterra

Dónde ver el Barcelona vs Birmingham en México

(Reuters/Jason Cairnduff)
(Reuters/Jason Cairnduff)

El amistoso podrá seguirse mediante las plataformas oficiales del conjunto blaugrana, aunque será necesario contar con una suscripción.

En México, el partido estará disponible a través del canal oficial del FC Barcelona en YouTube, únicamente para los usuarios con el YouTube Pack Premium Members del club.

PUBLICIDAD

Además, también podrá verse mediante Barça Play, plataforma exclusiva para socios del Barcelona y usuarios con la suscripción Culers Premium.

El duelo también servirá para que Flick continúe evaluando a los futbolistas jóvenes y a quienes buscan ganarse un lugar en el primer equipo de cara al arranque de la nueva temporada.

Temas Relacionados

FC BarcelonaBracelona FCBirmingham CityEN VIVOmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo será el ‘examen de control’ para ingresar a la UNAM y quiénes podrían realizarlo

El rector indicó que comenzará de inmediato la organización del examen y pidió a los aspirantes revisar si son convocados

Cómo será el ‘examen de control’ para ingresar a la UNAM y quiénes podrían realizarlo

Captan a Harry Styles cruzando “horrible” Reforma como todo un chilango

Usuarias en redes sociales viralizaron el clip y señalaron que el británico ya parecía mexicano por la manera en la que se le ha visto en la CDMX

Captan a Harry Styles cruzando “horrible” Reforma como todo un chilango

Resultados SAID Edomex 2026: cómo consultar la asignación de escuela en línea

La SECTI publica desde este viernes 31 de julio a las 8:00 horas las asignaciones para el ciclo 2026-2027 en preescolar, primaria y secundaria públicas de los 125 municipios del Estado de México

Resultados SAID Edomex 2026: cómo consultar la asignación de escuela en línea

Los mejores memes que dejó el examen UNAM que se repetirá en presencial tras anomalías: “Se viene repechaje”

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al anuncio

Los mejores memes que dejó el examen UNAM que se repetirá en presencial tras anomalías: “Se viene repechaje”

Hay un nuevo líder: esta es la fortuna que cuesta el club más valioso de la Liga MX

El mercado de fichajes de esta temporada aún termina, por lo que los clubes todavía tienen margen para concretar nuevas incorporaciones y elevar el valor de su plantilla

Hay un nuevo líder: esta es la fortuna que cuesta el club más valioso de la Liga MX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran presunto rancho de reclutamiento del crimen organizado en Zapopan: hay seis detenidos

Aseguran presunto rancho de reclutamiento del crimen organizado en Zapopan: hay seis detenidos

Tony Montana, hermano de El Mencho, se declara culpable de tráfico de drogas y portación de armas en EEUU

Harfuch vincula máquinas tragamonedas en Edomex a grupos de ‘La Familia Michoacana’

Él será el nuevo líder de ‘Los R’s’ tras la detención del R1: arrestos han debilitado a grupo del CJNG, afirma Harfuch

Vinculan a proceso a Brandon Miguel ‘N’, presunto extorsionador que opera desde el penal Neza-Bordo

ENTRETENIMIENTO

Captan a Harry Styles cruzando “horrible” Reforma como todo un chilango

Captan a Harry Styles cruzando “horrible” Reforma como todo un chilango

Los mejores memes que dejó el examen UNAM que se repetirá en presencial tras anomalías: “Se viene repechaje”

Natalia Jiménez, Los Askis y Millonario encabezan la Feria de la Torta 2026 en CDMX

Majo Aguilar termina con Diego Bacter y aclara si le dedicará una canción ahora que es su ex

Lo suelta todo: Mariana Ochoa revela cómo fue la separación de OV7 durante charla en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Luchador golpea a aficionado que lo agredió durante función de lucha libre en Durango | Video

Luchador golpea a aficionado que lo agredió durante función de lucha libre en Durango | Video

Hay un nuevo líder: esta es la fortuna que cuesta el club más valioso de la Liga MX

Figura del Chelsea confiesa que se quedó dormido viendo el México vs Inglaterra del Mundial 2026

México vs República Dominicana, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de Santo Domingo 2026

AEW anuncia la cartelera completa de Grand Slam México 2026: estos son los luchadores estrella que estarán en la Arena México