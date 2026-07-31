Barcelona vs Birmingham, EN VIVO: dónde y cuándo ver el amistoso de pretemporada desde México

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Barcelona continúa con su preparación rumbo a la temporada 2026/27 y este viernes disputará su segundo compromiso amistoso de la gira de verano, cuando visite al Birmingham City en Inglaterra.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega después de imponerse por 4-1 al CE Europa en su primer ensayo de la pretemporada.

El técnico alemán afronta estos primeros partidos con una plantilla distinta a la habitual, ya que varios de los futbolistas titulares permanecen de vacaciones tras su participación en el Mundial 2026.

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Por ello, la convocatoria para viajar a Inglaterra está integrada en su mayoría por jóvenes de la cantera y jugadores que tuvieron poca actividad durante la campaña anterior.

¿A qué hora juega Barcelona vs Birmingham?

(REUTERS/Albert Gea)

El encuentro se disputará este viernes 31 de julio en el St. Andrew’s Stadium, casa del Birmingham City.

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Hora: 12:45 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: St. Andrew’s Stadium, Birmingham, Inglaterra

Dónde ver el Barcelona vs Birmingham en México

(Reuters/Jason Cairnduff)

El amistoso podrá seguirse mediante las plataformas oficiales del conjunto blaugrana, aunque será necesario contar con una suscripción.

En México, el partido estará disponible a través del canal oficial del FC Barcelona en YouTube, únicamente para los usuarios con el YouTube Pack Premium Members del club.

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Además, también podrá verse mediante Barça Play, plataforma exclusiva para socios del Barcelona y usuarios con la suscripción Culers Premium.

El duelo también servirá para que Flick continúe evaluando a los futbolistas jóvenes y a quienes buscan ganarse un lugar en el primer equipo de cara al arranque de la nueva temporada.

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