Perros, drones y helicópteros para el operativo de seguridad de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

Harry dará seis shows en el Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

Guardar

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará mil 731 policías para resguardar los seis conciertos que Harry Styles ofrecerá en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco, como parte de su gira mundial Together, Together. El operativo arranca este viernes 31 de julio y se extenderá hasta el lunes 10 de agosto, con presentaciones también el sábado 1, el martes 4, el viernes 7 y el sábado 8 de ese mes.

Para cada una de las seis fechas, la SSC destinará mil 174 oficiales apoyados por 46 vehículos oficiales, 11 motocicletas, nueve grúas, dos drones y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que sobrevolará el área para atender situaciones de riesgo en tiempo real. El dispositivo de seguridad, prevención y vialidad iniciará a partir de las 17:00 horas cada día y concluirá hasta el término de las actividades.

PUBLICIDAD

Otros 557 efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), apoyados con cinco unidades, cubrirán los accesos principales al inmueble, estacionamientos, zona de venta de alimentos, pasillos y gradas, con el objetivo de evitar alteraciones al orden público y la comisión de delitos.

Balto, Beretta, Kira, Zeus, Kali, Simba y Randy: los otros guardianes del concierto

Operativo listo para los conciertos de Harry Styles en CDMX (ssc)

Siete binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos forman parte del operativo. Balto, Beretta, Kira, Zeus, Kali, Simba y Randy realizarán revisiones no intrusivas en los accesos y recorridos en áreas comunes y zonas de gradas, como una capa adicional de seguridad para los asistentes.

PUBLICIDAD

Los uniformados también mantendrán recorridos constantes en los accesos y zonas aledañas al recinto para identificar y detener a quienes ofrezcan boletos a precios superiores a los de taquilla, una práctica que suele dispararse ante eventos de esta magnitud. Cabe recordar que cinco de las seis fechas ya están agotadas, con la del lunes 10 de agosto como la única con disponibilidad en algunas zonas.

Harry Styles regresa a México después de cuatro años

(REUTERS)

El despliegue de seguridad responde a la escala del evento. Harry Styles vuelve a la Ciudad de México con Together, Together, su tercera gira mundial y la primera en tres años, montada sobre su cuarto álbum de estudio. La gira, que arrancó el 16 de mayo de 2026 en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, contempla 68 shows en siete ciudades del mundo: Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney. México comparte ese privilegio únicamente con São Paulo en toda América Latina.

PUBLICIDAD

Las seis presentaciones en el Estadio GNP Seguros comienzan a las 21:00 horas, con puertas abiertas desde las 19:00. La cantante británica Jorja Smith actúa como telonera a partir de la tercera fecha, el 4 de agosto. El setlist confirmado incluye clásicos como Watermelon Sugar, Sign of the Times y As It Was, además de material nuevo como Taste Back, Coming Up Roses y Ready Steady Go!, entre otras canciones.

Recomendaciones para los asistentes

La SSC emitió una serie de indicaciones para quienes acudan al recinto: usar ropa y calzado cómodo, ubicar las salidas de emergencia, respetar las señalizaciones y al personal de seguridad, y evitar llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio o punzocortantes. También se recomienda acordar con amigos o familiares un punto de reunión, no subir a bardas, barandales o templetes, y desalojar el inmueble de forma ordenada al término del show.

PUBLICIDAD

Para solicitudes de auxilio o información vial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición de la ciudadanía las cuentas @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX, así como la aplicación Mi Policía, a través de la cual se puede contactar al oficial del cuadrante correspondiente ante cualquier emergencia.