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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 31 de julio

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11:25 hsHoy

Bloqueos y movilizaciones para este 31 de julio en CDMX

Manifestación despojo Colonia del Valle CDMX Alcaldía Benito Juárez
Manifestación en cruce de Av. Coyoacán y Matías Romero por vecinos que denunciaron un intento de despojo en la Colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez, CDMX (especial)

Diversas movilizaciones, concentraciones y eventos de esparcimiento están programados para este viernes 31 de julio en la Ciudad de México, por lo que autoridades locales han emitido recomendaciones ante posibles bloqueos y afectaciones viales a lo largo del día.

De acuerdo con la agenda oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), se prevén al menos 7 concentraciones sociales, 2 rodadas motociclistas, 3 rodadas ciclistas y 17 eventos masivos de esparcimiento en distintos puntos de la capital. Se recomienda tomar precauciones y utilizar vías alternas o transporte público en las zonas de mayor concentración.

<b>Concentraciones y marchas relevantes</b>

  • Artículo 19 México realizará una conferencia de prensa a las 10:00 horas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Col. Doctores, Cuauhtémoc), para informar sobre la jornada “Contra el Olvido”, recordando el multihomicidio de la colonia Narvarte.
  • El Frente Nacional por las 40 Horas convoca a un encuentro de solidaridad a las 18:30 horas en República de Cuba No. 11, Centro Histórico, con demandas en defensa de la vivienda y los trabajadores. No se descarta que se sumen otras organizaciones y se registre bloqueo de vialidades.
  • Morras de Fuego, con apoyo de colectivas feministas, protestarán a las 11:00 en Metro Tepalcates (Iztapalapa) para exigir justicia y memoria para familias no protegidas en la zona oriente del Edomex, advirtiendo sobre posibles bloqueos en Calzada Ignacio Zaragoza.
  • Integrantes de la Comunidad Estudiantil Unida se concentrarán en la Torre de Rectoría de la UNAM (Ciudad Universitaria, Coyoacán) desde las 10:00, exigiendo la anulación del examen de admisión 2026 y transparencia en el proceso. Eventualmente podrían realizar una marcha interna y bloquear Insurgentes Sur.
  • Los Maquineros Unidos exigirán el cese de operativos a locales de videojuegos y la devolución de máquinas confiscadas, mediante una concentración durante el día en el Hemiciclo a Juárez.
  • Plataforma 4:20 llevará a cabo una jornada de difusión de derechos cannábicos y talleres a las 12:00 en el Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), con afectación peatonal prevista.

<b>Rodadas y afectaciones viales</b>

Varias rodadas de motociclistas y ciclistas partirán y convergerán en distintos puntos del centro y periferia durante la tarde-noche:

  • Rodada biker de convivencia, saliendo entre 20:00 y 20:40 horas de distintos puntos de Gustavo A. Madero (Av. Insurgentes Norte y Av. Carlos Hank González), rumbo al Ángel de la Independencia, con la participación de más de 10 organizaciones de motociclistas. Se prevén cortes viales a lo largo de la ruta.
  • Rodada “Noche de Rol por la City” (Los Locos de Barrio Unido Mexa Style) a partir de las 20:50 con origen en Ecatepec y trayecto por Gustavo A. Madero, destino por definir.
  • En Tláhuac, el grupo Equipo Mad Biker’s partirá de Av. Tláhuac y Morelos a las 17:00 rumbo al centro de la ciudad.
  • También están contempladas rodadas ciclistas en Azcapotzalco y Coyoacán después de las 20:00 horas.

<b>Eventos masivos y asambleas religiosas</b>

El desarrollo simultáneo de eventos de alta afluencia podría complicar la movilidad:

  • El espectáculo “Mijares Sinfónico” en Estadio GNP (Iztacalco) con 70,000 asistentes; obra “El Rey León” en Auditorio Nacional (Miguel Hidalgo, 9,790 asistentes); Lucha Libre en Arena México (9,000); y partidos de beisbol en Iztacalco (Estadio Harp Helú, 15,000) destacan entre los eventos con mayor convocatoria.
  • Festividades religiosas y ferias patronales continuarán en distintas demarcaciones, incluyendo la multitudinaria Fiesta Patronal de Santiago Zapotitlán en Tláhuac (aforo estimado de 35,000 personas).

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