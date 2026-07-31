EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 31 de julio

Artículo 19 México realizará una conferencia de prensa a las 10:00 horas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Col. Doctores, Cuauhtémoc), para informar sobre la jornada “Contra el Olvido”, recordando el multihomicidio de la colonia Narvarte.

El Frente Nacional por las 40 Horas convoca a un encuentro de solidaridad a las 18:30 horas en República de Cuba No. 11, Centro Histórico, con demandas en defensa de la vivienda y los trabajadores. No se descarta que se sumen otras organizaciones y se registre bloqueo de vialidades.

Morras de Fuego, con apoyo de colectivas feministas, protestarán a las 11:00 en Metro Tepalcates (Iztapalapa) para exigir justicia y memoria para familias no protegidas en la zona oriente del Edomex, advirtiendo sobre posibles bloqueos en Calzada Ignacio Zaragoza.

Integrantes de la Comunidad Estudiantil Unida se concentrarán en la Torre de Rectoría de la UNAM (Ciudad Universitaria, Coyoacán) desde las 10:00, exigiendo la anulación del examen de admisión 2026 y transparencia en el proceso. Eventualmente podrían realizar una marcha interna y bloquear Insurgentes Sur.

Los Maquineros Unidos exigirán el cese de operativos a locales de videojuegos y la devolución de máquinas confiscadas, mediante una concentración durante el día en el Hemiciclo a Juárez.