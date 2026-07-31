Chicharito publica una carta en la que revela su versión sobre el regreso a Chivas

El futbolista rompió el silencio tras publicar una carta a Chivas REUTERS/Eloisa Sanchez

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Javier Hernández Balcázar, mejor conocido como Chicharito en el Futbol Mexicano, prometió que en su cuenta de Youtube subiría un video donde hablaría de su controvertido retorno al Club Deportivo Guadalajara Chivas.

Y es que el delantero aseguró que los expertos y medios de comunicación malinterpretaron y, a la vez, sacaron de contexto sus polémicas declaraciones, hechas en un podcast y en su presentación con el Atlético Dallas, equipo que debutará en la Segunda División de los Estados Unidos para 2027.

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“Siempre que hablo de Chivas causa mucho revuelo, sacan todo fuera de contexto. Voy a subir un video explicando mi segunda etapa en Chivas y ya no voy hablar más del tema. Yo amo a Chivas. Mis opiniones o críticas jamás han sido contra la mejor afición, siempre han sido contra quienes han administrado al equipo”, indicó Chicharito.

¿Qué decía la carta de Javier Hernández Balcázar?

“Lo hice porque lo sentí de mi corazón y después de la conferencia de prensa del Atlético Dallas, otra vez el foco terminó siendo más mi etapa con Chivas y no el nuevo proyecto”, explica Chicharito en el video que aparece en su canal de Youtube.

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“La verdad que me dio tristeza que pasara eso y entendí que era el momento de contar mi versión completa con calma, sin titulares ni recortes y desde un lado más humano y esto en papel para ser lo más transparente posible”, subrayó Javier Hernández.

“Chivas son ustedes, es su gente, es mi casa, es mi familia. El amor y respeto que le tengo a la afición es intocable. mis comentarios iban dirigidos únicamente al manejo del club en esos momentos, sus decisiones y la organización y las formas del trabajo de todos esos momentos en los que yo estuve involucrado y que a mí en lo personal me terminaron afectando”, expresó Chicharito.

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“Tengo varias entrevistas en las cuales yo mismo me expreso de que afortunadamente lo mejor de esos años fueron mis compañeros y la afición. Personas que trabajan en Chivas no pueden ser personas, a lo que me refiero, tienen que ser completamente las mejores de todo el país, se los digo con todo respeto”.

“Fueron dos años muy difíciles, muy complicados y donde siento que en muchos momentos negativos el club en especial, no la afición y no la gente, el club en especial me dejaron solo, literalmente a que yo absorbiera lo negativo", afirmó Javier Hernández.

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“No nada más de mi falta de rendimiento, mi falta de resultados, sino también que prácticamente la narrativa era que todo lo negativo que le estaba pasando a Chivas en ese momento era por mi culpa, ya sea dentro y fuera del campo”, reveló Chicharito.

¿Qué dijo Chicharito que hizo enojar a Chivas?

“Esto es lo que más me dolió, todo lo negativo desde que llegó Javier Hernández al club, desde que se fueFernando Hierro y los resultados no dieron,todo fue culpa mía. El 100% y eso no hay ningún problema porque ha desarrollado una cualidad que es tener piel de elefante. El problema es que el club hizo cero por cuidarme. A Chivas le convenía que se hablara peor de un jugador que de Chivas en sí.

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“Me tome un año sabáticos porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, pero era porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar futbol. Y estas personas me devolvieron esas ganas y esa oportunidad en una liga que mucha gente la puede menospreciar", declaró el mexicano.