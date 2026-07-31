¿Quién era Manuel Cruz “Papillo”? El visor que descubrió talentos para el América y fue hallado muerto en Guanajuato

Manuel Cruz "Papillo" dedicó más de 20 años a descubrir y formar jóvenes talentos del futbol mexicano. (Facebook Canteras México Coka)

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La violencia que afecta a Guanajuato alcanzó esta semana al mundo del futbol. Manuel Cruz García, conocido como “Papillo” y reconocido por su trabajo como visor de jóvenes talentos para clubes como América, FC Juárez y Mazatlán FC, fue encontrado sin vida en la carretera Celaya-Salvatierra, en un caso que es investigado por las autoridades como un presunto homicidio.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó este jueves 30 de julio la identidad del cuerpo localizado durante el fin de semana, luego de que familiares reportaran su desaparición días antes.

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Aunque la autoridad ministerial continúa con las investigaciones para esclarecer el crimen, reportes locales señalan que el exvisor deportivo habría sido víctima de homicidio, por lo que las indagatorias buscan identificar a los responsables.

La noticia provocó consternación entre entrenadores, jugadores y promotores del futbol mexicano, quienes destacaron el legado que dejó en la formación de cientos de jóvenes que lograron dar el salto al profesionalismo.

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Más de dos décadas descubriendo talentos

Originario de Celaya, Guanajuato, Manuel Cruz García construyó una carrera de más de 20 años dedicada a detectar y desarrollar promesas del futbol mexicano.

Canteras México Coka despidió a Manuel Cruz como un "gran visor y mejor ser humano". (Facebook Canteras México Coka)

Su trabajo consistía en recorrer campos, torneos amateurs y competencias juveniles para identificar futbolistas con potencial, orientarlos y abrirles las puertas hacia las fuerzas básicas de equipos profesionales.

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Gracias a esa labor, “Papillo” se convirtió en uno de los visores más reconocidos del Bajío, región considerada una de las principales canteras de futbolistas del país.

A lo largo de su trayectoria colaboró con instituciones de distintas categorías, entre ellas el Club América, uno de los equipos con mayor tradición en México, además de FC Juárez y Mazatlán FC, este último antes de los cambios que modificaron su estructura deportiva.

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Su experiencia también lo llevó a trabajar con diversos proyectos enfocados en la captación y formación de talento en diferentes estados de la República.

Su última etapa en Canteras México Coka

En los últimos años, Manuel Cruz formaba parte de Canteras México Coka González, proyecto especializado en la búsqueda y desarrollo de nuevos futbolistas.

La Fiscalía de Guanajuato confirmó la identidad del visor deportivo tras localizar su cuerpo el fin de semana pasado. (Facebook Canteras México Coka)

La organización pertenece a Ángel “Coca” González, reconocido en el medio por haber descubierto a figuras como Cuauhtémoc Blanco, uno de los máximos referentes del futbol mexicano.

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Tras confirmarse el fallecimiento, Canteras México Coka publicó un mensaje de despedida en el que destacó la trayectoria y calidad humana de “Papillo”.

“Papillo fue un incondicional amigo de este proyecto, que durante muchos años trabajó de la mano del profe ‘Coka’ en la búsqueda y el descubrimiento de talento futbolístico. Nos duele muchísimo tener que despedir a este gran visor, pero sobre todo gran ser humano. Todo Canteras Coka se encuentra de luto”, expresó la organización en sus redes sociales.

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Las muestras de condolencia también llegaron de entrenadores, exjugadores y familias de jóvenes futbolistas que recordaron el apoyo que recibieron por parte de Manuel Cruz durante sus primeros pasos en el deporte.

Investigación sigue abierta

Hasta el momento, la Fiscalía de Guanajuato no ha informado sobre personas detenidas ni ha revelado una posible línea de investigación sobre el móvil del crimen.

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El caso se suma a los hechos de violencia registrados en la entidad, una de las más afectadas por los homicidios dolosos en el país, mientras familiares, amigos y la comunidad deportiva esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

Más allá de las circunstancias de su muerte, quienes lo conocieron coinciden en que Manuel Cruz “Papillo” dejó una huella importante en el futbol mexicano al convertirse en uno de los principales impulsores de jóvenes talentos en la región del Bajío, labor que desempeñó durante más de dos décadas y que permitió que decenas de futbolistas encontraran una oportunidad para iniciar una carrera profesional.

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