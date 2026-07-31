Sheinbaum elogia al secretario de Marina en Veracruz: “Un marino honesto, íntegro, preparado, un patriota y gran ser humano”

La ceremonia de graduación fue llevada a cabo este 31 de julio. Crédito: Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum elogió este 31 de julio al secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, durante la ceremonia de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz, donde lo describió ante 211 nuevos guardiamarinas como “un marino honesto, íntegro, preparado, comprometido con México, un patriota y, sobre todo, un gran ser humano”.

La mandataria exhortó a los egresados a tomar como referencia al titular de la Marina y les pidió aprender de su ejemplo.

Este elogio llegó meses después de que Morales Ángeles reconociera públicamente, durante el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025, la existencia de corrupción dentro de la institución por los presuntos vínculos de altos mandos con redes de huachicol fiscal. “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo”, afirmó el almirante.

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“Aprendan de su ejemplo”: Sheinbaum pidió a los nuevos marinos tomar como referencia al secretario

La presidenta dedicó palabras específicas al almirante ante los graduados. Destacó que Morales Ángeles es un marino formado en la propia institución, que construye su liderazgo todos los días y que ha demostrado ser un servidor público honesto, íntegro y comprometido con México. Lo calificó también como patriota y gran ser humano, y subrayó que en él tienen un ejemplo de lo que debe ser un oficial de la Armada.

Sheinbaum señaló que el verdadero liderazgo de un oficial nace del ejemplo y que la autoridad solo tiene sentido cuando se ejerce con honestidad, pero también con humildad. Subrayó que el uniforme no hace más grande a quien lo porta, sino que le exige ser mejor ser humano todos los días. Con esa premisa, puso a Morales Ángeles como modelo a seguir para los nuevos guardiamarinas. “El liderazgo verdadero se construye todos los días con disciplina, con sencillez, con honestidad y con un profundo amor por México”, dijo la mandataria.

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Así fue como describió la presidenta al actual secretario de la Marina. Crédito: Presidencia

La presidenta también reconoció que la Armada de México es una de las instituciones que mayor confianza inspira en el pueblo, confianza que atribuyó a décadas de trabajo, disciplina y servicio. Mencionó la presencia de los marinos en huracanes, inundaciones y rescates como prueba de esa cercanía con la sociedad. “Para millones de mexicanas y mexicanos, este uniforme representa esperanza”, afirmó.

Además, recordó a los graduados que forman parte de una historia que comenzó hace más de dos siglos. Los describió como herederos del legado de Pedro Sáinz de Baranda, quien consolidó la independencia con la rendición del último reducto español en el castillo de San Juan de Ulúa, y de Virgilio Uribe y José Azueta, jóvenes que defendieron Veracruz con un valor que, dijo, sigue inspirando a México más de cien años después.

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La mandataria también evocó a Hilario Rodríguez Malpica, quien se mantuvo del lado del pueblo contra el golpe de Estado de Victoriano Huerta. Con esos referentes, Sheinbaum planteó que el amor a México no se demuestra con palabras, sino con la convicción de defender la soberanía que dimana del pueblo. “Al convertirse en oficiales de la Secretaría de Marina también se convierten en custodios de la nación”, les dijo.

La relación de Sheinbaum con Morales Ángeles arranca desde su designación en septiembre de 2024

Cuando era presidenta electa, Sheinbaum reveló que eligió al almirante tras revisar perfiles y sostener entrevistas con diversos almirantes de la institución.

La presidenta lo eligió en 2024. EFE/José Méndez

Lo describió entonces como una persona honesta y comprometida con su país para acompañarla durante los seis años de su administración. Destacó también que el Ejército mexicano y la Marina son instituciones “civilistas” que siempre han acatado la autoridad civil.

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Morales Ángeles ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar como cadete en agosto de 1983 y se graduó cuatro años después con el grado de guardiamarina. Ascendió a vicealmirante en 2019 y al grado de almirante el 20 de noviembre de 2023. Cuenta con dos maestrías en Seguridad Nacional y Administración Naval, estudios en la UNAM y en el IPN, entre otras instituciones.

El elogio llegó meses después de que Morales admitiera corrupción en la Marina por el huachicol fiscal

El escándalo que continúa afectando a la institución estalló el 7 de septiembre de 2025, cuando el gabinete de seguridad anunció la detención de 14 personas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda Durán.

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El caso se originó desde marzo de ese año con el decomiso de 10 millones de litros de diésel, un buque y 192 contenedores en Tampico, Tamaulipas.

El día de las detenciones, Morales Ángeles fijó su postura: “No podemos ser tibios en este tipo de actos. En la Marina, la ley es para todos”, dijo ante el exfiscal general Alejandro Gertz Manero y el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa.

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Nueve días después, durante el Desfile del 16 de septiembre, el almirante reconoció públicamente la corrupción desde el foro más visible del año para el ámbito militar. “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo”, afirmó.

El contralmirante Fernando Farías Laguna, identificado junto con su hermano como presunto líder de la organización criminal “Los Primos”, fue arrestado en Argentina en abril de 2026 con documentación falsa. Ambos hermanos fueron separados de la Marina conforme a la Ley Orgánica de la Armada.

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Las autoridades argentinas compartieron la fotografía de uno de los documentos oficiales encontrados tras su captura. Crédito: Especial

La investigación no está cerrada. Este 30 de julio la Fiscalía General de la República llamó a declarar a siete elementos de la Marina ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), a petición de la defensa de los hermanos Farías. Sus testimonios buscan esclarecer la implicación de mandos cuyas responsabilidades, según la defensa, “aún no han salido a la luz”.

El caso dejó siete muertos, entre ellos el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció la red y fue asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima.

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El huachicol fiscal consiste en la importación ilegal de combustible disfrazado como aceite o lubricantes para evadir el pago de impuestos, una práctica que según el especialista en seguridad David Saucedo no se trata de corrupción individual, sino de “un esquema de abastecimiento de combustible autorizado por el Gobierno”.

Con la investigación aún abierta y mandos cuya implicación no ha sido esclarecida, el elogio de Sheinbaum a Morales Ángeles este 31 de julio en Alvarado llegó en medio de un proceso judicial inconcluso.