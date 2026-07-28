Aseguran lancha en la que transportaban más de una tonelada de cocaína en costas de Chiapas: es la segunda en el mes

En la lancha también fueron ubicados tres hombres que transportaban la droga. Foto: Marina

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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron una embarcación en la que tres hombres transportaban más de una tonelada de presunta cocaína al suroeste del estado de Chiapas, en lo que representa el segundo decomiso de una lancha con droga en el mes.

El aseguramiento se derivó de recorridos de patrullaje y vigilancia realizados por personal en funciones de Guardia Costera, quienes detectaron bultos en en la franja y procedieron con su decomiso.

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Lo anterior llevó a los marinos a localizar una embarcación con cuatro motores fuera de borda y tres tripulantes a bordo, quienes transportaban 38 bultos con una sustancia similar a la cocaína, bidones con combustible y dos radiobalizas a aproximadamente 713.02 kilómetros al suroeste del estado.

La acción permitió el aseguramiento de un total de:

38 bultos con un peso aproximado de mil 140 kilogramos de presunta cocaína

Los tres hombres detenidos durante el aseguramiento en Chiapas. Foto: Marina

33 bidones con aproximadamente 840 litros de combustible

2 radiobalizas

Los objetos fueron trasladados a Puerto Chiapas con el objetivo de ponerlos a disposición -en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)- de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se realicen las investigaciones correspondientes.

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Las autoridades informaron que este aseguramiento representa una afectación económica para el crimen organizado de aproximadamente 248 millones 947 mil 500 pesos, lo que debilita su estructura financiera y operativa. Además, se evitó que más de 2 millones de dosis de droga lleguen a las calles.

Embarcación es la segunda localizada en Chiapas durante el mes de julio

En el material se observa la lancha cuando navegaba por las costas en Chiapas. Video: Marina

El pasado 21 de julio -hace siete días- fue asegurada una embarcación con un cargamento de más de 1.5 toneladas de presunta cocaína en costas de Chiapas por elementos de la Secretaría de Marina, quienes también detuvieron a cinco personas que la transportaban.

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La lancha fue ubicada aproximadamente a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas durante un vuelo de patrullaje marítimo que motivó a los elementos a desplegar una patrulla oceánica para interceptarla.

Al ubicarla, los elementos aplicaron los protocolos de inspección que permitió la localización de cinco personas y 51 bultos con un peso aproximado de mil 530 kilos de presunta cocaína.

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Datos obtenidos por Infobae México señalan que los cinco hombres arrestados eran de origen extranjero: dos de ellos ecuatorianos y tres guatemaltecos, quienes fueron identificados como Guillermo “N”, Víctor “N”, Isidro “N”, José Luis “N” y Hugo “N”.

Foto: Marina

*Información en desarrollo...