Canícula retomaría fuerza en agosto en la mitad de México pese a lluvias intensas

Se espera que en Agosto persista el calor pese a las lluvias. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

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El comportamiento del clima en México podría mostrar un nuevo contraste durante las próximas semanas

Mientras distintas regiones del país continúan bajo la influencia de sistemas que favorecen lluvias abundantes, los modelos meteorológicos comienzan a advertir que el tradicional periodo de canícula tendría un repunte importante durante agosto.

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Este escenario plantea un panorama complejo, con precipitaciones intensas en algunos estados y condiciones más secas y calurosas en otros.

La canícula retomaría fuerza en gran parte del país

Especialistas del sitio Meteored señalan que la primera quincena de agosto iniciaría con la presencia de lluvias significativas en diversas regiones de México; sin embargo, conforme avance el mes, la canícula podría fortalecerse nuevamente sobre la mitad del territorio nacional.

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Este fenómeno se caracteriza por una disminución temporal de las lluvias acompañada de un aumento en las temperaturas, principalmente entre julio y agosto.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, los efectos más notorios se presentarían en entidades del centro, oriente y sureste del país, donde podrían registrarse periodos más prolongados de estabilidad atmosférica, menor nubosidad y una reducción en los acumulados de precipitación.

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No obstante, los expertos subrayan que hablar de canícula no significa una ausencia total de lluvias. Por el contrario, pueden alternarse varios días secos con eventos de tormentas intensas capaces de generar inundaciones locales en pocas horas.

Esta combinación es precisamente una de las características que se espera durante agosto de 2026.

Los modelos climáticos también mantienen la previsión de un déficit de lluvias en amplias zonas del país durante el mes, especialmente en regiones que ya han experimentado episodios de calor persistente durante el verano.

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Lluvias intensas seguirán presentes pese al aumento del calor

Aunque la atención se centra en el posible fortalecimiento de la canícula, los pronósticos indican que las lluvias continuarán siendo protagonistas en varias entidades mexicanas durante los primeros días de agosto.

La interacción del monzón mexicano, la humedad proveniente de ambos océanos y otros sistemas tropicales favorecería precipitaciones importantes en el occidente, sur y algunas zonas del centro del país.

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Esta situación provocará marcados contrastes regionales. Mientras algunos estados podrían experimentar jornadas con tormentas fuertes, otros enfrentarían temperaturas elevadas, menor humedad y condiciones más favorables para la sequedad del suelo.

Los especialistas advierten que estos cambios pueden impactar actividades agrícolas, el abastecimiento de agua y la percepción de riesgo entre la población. En regiones donde disminuyan las lluvias, las altas temperaturas podrían acelerar la evaporación y aumentar el estrés hídrico.

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Por otro lado, en las zonas donde persistan las tormentas, el peligro estará relacionado con inundaciones repentinas, deslaves y crecidas de ríos.

Además, agosto coincide con una etapa activa de la temporada de ciclones tropicales, por lo que cualquier sistema que se desarrolle cerca del territorio nacional podría modificar rápidamente los pronósticos y alterar la intensidad de la canícula en determinadas regiones.

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El panorama para agosto apunta a un México dividido entre dos extremos climáticos. Por un lado, continuarán los episodios de lluvias intensas asociados a sistemas tropicales; por otro, la canícula podría recuperar fuerza en buena parte del centro, oriente y sureste del país.

Ante esta combinación de calor, periodos secos y tormentas severas, los especialistas recomiendan mantenerse atentos a los pronósticos oficiales y a las actualizaciones meteorológicas de los próximos días.

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