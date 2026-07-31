Karina Torres cuenta detalles de cómo vivió su transición, el bullying y su amistad con Wendy Guevara

Karina Torres compartió su proceso de transición con sus compañeros dentro de la casa (Captura de pantalla )

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La Licenciada, Karina Torres compartió con sus compañeros de La Casa de los Famosos México de que forma vivió su proceso de transición.

Durante una conversación mientras realizaban la Prueba por el presupuesto semanal, Karina Torres se sinceró con Luis Chaparro sobre el tema.

Torres compartió que comenzó su transición hace cuatro años, lo que la hizo sentir mucho mejor consigo misma, mejorando su autoestima.

“Sí, me sentí mejor, mucho, sobre todo la autoestima, pues es lo que uno siempre soñó ¿no?, ser trans", comentó Karina Torres.

¿Cuál fue la reacción de sus padres ante la noticia?

Karina mencionó que desde pequeña siempre soñó ser más femenina: “Verte como chica trans siempre fue mi sueño desde niño, ese fue mi sueño, vestirme de mujer, andar de mujer y cosas así”.

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Sobre la reacción de sus padres ante la noticia Karina aseguró que no lo tomaron a mal, sin embargo se preocuparon mucho.

“Primero como que si lo tomaron como no a mal, pero como que se preocuparon”, comentó.

Torres compartió que sus padres no tuvieron problema alguno con su orientación pero se preocuparon al ver que quería vestirse más femenina.

“Pues obvio, imagínate. O sea, que les dijera que soy gay, no hubo pedo. Pero ya cuando quise vestirme de mujer es como que sí”, aseguró.

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La Licenciada compartió que “salió del clóset” a los quince años y a los dieciséis comenzó a vestirse más femenina a escondidas de sus padres.

Karina Torres se abrió con sus compañeros dentro de La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla )

Los prejuicios hacía Karina

Torres compartió que sufría de bullying durante la primera y secundaria, etapas donde aseguró que le “echaban carrilla” y le costaba poder enfrentarse a la sociedad que la juzgaba.

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“No, por mis papás no, pero en la primaria también me echaban carrilla, más en la secundaria, fue cuando lo viví más. Pues imagínate salir de tu casa y después enfrentarte a la sociedad”, comentó La Licenciada.

El deseo de Karina Torres

A pesar de sentirse identificada con lo femenino, Torres aseguró que nunca ha querido ser mujer, únicamente disfruta la estética femenina: “De niño sí me identificaba. No quería ser mujer, no. La verdad, nunca he querido ser mujer. Más bien siempre me gustó andar femenina”.

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Karina señaló que luego de reconocerse tomó esa decisión, ya que descubrió que únicamente quería seguir esa estética, además de que le encanta ser “jota”.

“Desde niño me gustó ponerme cosas de mujer. Pero llega un tiempo donde pues obviamente te sabes y te reconoces que pues sí eres varón y después de ahí pues puedes transicionar, pero no, nunca he querido ser mujer, mujer, no. Me encanta ser jota”, señaló Torres.

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Karina Torres comentó su proceso de transición con sus compañeros Luis Chaparro y Flor Vigna (Captura de pantalla )

Su relación con Wendy Guevara

Karina también comentó como inicio su relación con Wendy Guevara, asegurando que siempre la vio como un modelo a seguir, esto gracias a que Wendy comenzaba a ser más femenina ante la sociedad y sin miedo a ser juzgada.

Wendy Guevara y Karina Torres se conocieron en León, Guanajuato, cuando Karina tenía 15 años y Wendy 13, a pesar de que en un principió no eran amigas, la relación surgió de forma natural, derivando en una gran amistad.

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Ambas llevan aproximadamente 20 años de amistad, forjada desde que ambas descubrían quiénes eran y qué querían para su vida.

Las creadoras de contenido tienen más de 20 años de amistad. (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Hoy, Karina Torres llega a La Casa de los Famosos México 2026 con una historia construida a lo largo de dos décadas: la de una mujer que se descubrió a sí misma poco a poco, entre el bullying de la secundaria, la preocupación de sus padres y el ejemplo de su amiga Wendy, “La Licenciada” entra al reality con identidad propia y con la certeza de quién es.

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