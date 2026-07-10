La Justicia procesa a cuatro personas atrapadas con cocaína y huachicol en alta mar

La captura ocurrió frente a las costas de Oaxaca, donde la Marina interceptó dos lanchas sin matrícula ni bandera con más de 2.5 toneladas de droga y 988.65 litros de gasolina. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas detenidas en aguas del Océano Pacífico, frente a costas de Oaxaca, por su probable participación en el transporte de más de dos toneladas y media de clorhidrato de cocaína y la posesión ilícita de hidrocarburo, ambos delitos cometidos con la agravante de pandilla.

Los imputados, identificados únicamente como Wilson, Jordy, Henry y Erwin, fueron llevados ante un juez de control luego de que su detención fuera calificada de legal en audiencia inicial. El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba suficientes para obtener además prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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Cómo ocurrió la detención en alta mar

La captura de los cuatro imputados se originó durante un vuelo de patrullaje marítimo de la Secretaría de Marina (Marina), en funciones de Guardia Costera. Desde el aire, el personal naval avistó dos embarcaciones ribereñas que navegaban sin matrícula ni bandera con rumbo a costas mexicanas.

Ante el avistamiento, una patrulla oceánica se desplazó hacia la zona. Fue el helicóptero embarcado de esa patrulla el que realizó la intercepción directa de las dos naves. Al abordarlas, los elementos navales detuvieron en flagrancia a las cuatro personas y procedieron a la inspección del cargamento.

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“Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal en cuanto el buque arribó a puerto,” según informó la dependencia.

Dos toneladas y media de cocaína y casi mil litros de gasolina

La revisión de las embarcaciones arrojó un hallazgo de dos frentes. Por un lado, costalillas con diversos paquetes de clorhidrato de cocaína cuyo peso ministerial quedó determinado en dos toneladas 554 kilos con 965 gramos. Por otro, 19 bidones con petrolífero tipo gasolina que sumaron en conjunto 988.65 litros de combustible ilícito.

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La revisión de las embarcaciones arrojó un hallazgo de dos frentes. Crédito: FGR

La FGR imputó los delitos de posesión ilícita de hidrocarburo y transporte de clorhidrato de cocaína, en ambos casos con la agravante de pandilla. Con ese cargamento probatorio, el MPF adscrito a la FEMDO convenció al juez de control de dictar vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 13 “CPS-Oaxaca”.

Resolución judicial y siguiente etapa del proceso

Tras la calificación legal de la detención, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la FEMDO deberá consolidar los elementos que sustenten la acusación formal.

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Los cuatro imputados permanecerán recluidos en el CEFERESO No. 13, ubicado en Oaxaca. Crédito: FGR

Los cuatro imputados permanecerán recluidos en el CEFERESO No. 13, ubicado en Oaxaca, mientras avanza esa etapa procesal. La FGR precisó que, conforme a la ley, a Wilson, Jordy, Henry y Erwin se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El decomiso, en el marco de casi 77 toneladas incautadas en el sexenio

El operativo que derivó en estas detenciones se inscribe en una serie de acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Según datos oficiales de la Marina, el aseguramiento frente a costas de Oaxaca generó una afectación económica estimada en $652 millones 941 mil 250 pesos para el crimen organizado y evitó la distribución de aproximadamente cinco millones 980 mil dosis de droga.

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Con este decomiso, la Armada de México acumuló cerca de 77 toneladas de cocaína incautadas en operaciones marítimas desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, cifra que se actualiza conforme las autoridades competentes determinan el peso ministerial de cada aseguramiento.

El caso se suma a otros golpes recientes al narcotráfico marítimo. El 1 de julio, la Marina informó el decomiso de 1.2 toneladas de cocaína y la detención de ocho personas en dos acciones frente a las playas de San José el Hueyate, Chiapas. Semanas antes, el 19 de junio, elementos navales aseguraron 137 kilogramos de la misma sustancia ocultos en un contenedor a bordo de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, operativo en el que fueron detenidos cinco ciudadanos ecuatorianos.

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