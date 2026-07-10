México

Primer semestre de 2026 deja menos empleos y más cierres de empresas en Jalisco, advierte Coparmex

La organización empresarial reportó la creación de apenas 5 mil 585 empleos formales y la pérdida de mil 792 registros patronales entre enero y junio

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Coparmex Jalisco alerta por desaceleración laboral y cierre de empresas durante el primer semestre de 2026. EFE/ Francisco Guasco
Coparmex Jalisco alerta por desaceleración laboral y cierre de empresas durante el primer semestre de 2026. EFE/ Francisco Guasco

Jalisco cerró el primer semestre de 2026 con una marcada desaceleración en la generación de empleo formal y un incremento en el cierre de empresas, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) retomadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco.

El organismo empresarial informó que entre enero y junio se crearon únicamente 5,585 empleos formales en la entidad, resultado que representa apenas el 21% de la meta anual de 26,000 nuevas plazas laborales.

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Además, la cifra equivale a solo una tercera parte de los puestos de trabajo generados durante el mismo periodo de 2025.

Para Coparmex Jalisco, estos indicadores reflejan una desaceleración del mercado laboral que requiere atención inmediata, ya que la reducción en la creación de empleos también está acompañada por una disminución en el número de empresas activas.

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Coparmex Jalisco alertó que la generación de empleo cayó frente a 2025 y señaló que por cada empresa que abrió en la entidad, 35 dejaron de operar.
Coparmex Jalisco alertó que la generación de empleo cayó frente a 2025 y señaló que por cada empresa que abrió en la entidad, 35 dejaron de operar.

Cierre de empresas golpea principalmente a las micro y pequeñas

El panorama empresarial también mostró un deterioro durante los primeros seis meses del año. En ese periodo desaparecieron 1,792 registros patronales en Jalisco, una cifra superior a la pérdida acumulada durante todo 2025.

La organización destacó que el 91% de las bajas correspondió a negocios con entre uno y cinco trabajadores, lo que confirma que las micro y pequeñas empresas continúan siendo las más afectadas por las condiciones económicas actuales.

Además, señaló que durante el semestre, por cada nueva empresa que inició operaciones en el estado, 35 dejaron de funcionar, un indicador que refleja las dificultades que enfrentan los negocios de menor tamaño para mantenerse en operación.

Concentrado de plata y oro Jalisco 33 toneladas empresa minera
Las micro y pequeñas empresas concentraron la mayoría de los cierres registrados en Jalisco durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con Coparmex. Foto: Fiscalía de Jalisco

Así fue el primer semestre de 2026

  • 5,585 empleos formales fueron creados en Jalisco.
  • La cifra representa 21% de la meta anual de 26,000 plazas.
  • Se perdieron 1,792 registros patronales entre enero y junio.
  • 91% de las empresas que cerraron tenían entre uno y cinco trabajadores.
  • Por cada empresa que abrió, 35 dejaron de operar.
  • En junio se registró una pérdida de 18,626 empleos formales en la entidad.

Junio agrava el panorama laboral en la entidad

La situación se acentuó durante junio, mes en el que Jalisco perdió 18,626 empleos formales, de acuerdo con los registros del IMSS.

La cifra contrastó con las expectativas de crecimiento que existían para este año, especialmente ante el impacto económico que se esperaba por la realización de eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los estados con mayor número de trabajadores - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Jalisco cerró junio con una pérdida de 18 mil 626 empleos formales, lo que profundizó la desaceleración del mercado laboral en la entidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de Coparmex Jalisco, Luis Beas, expresó su preocupación por el desempeño del mercado laboral y señaló que los resultados del primer semestre muestran un escenario complejo tanto para los trabajadores como para las empresas.

Mercado laboral nacional también muestra desaceleración

La organización empresarial indicó que el comportamiento observado en Jalisco forma parte de una tendencia nacional. Entre enero y junio de 2026, México generó 262,628 empleos formales, una cifra inferior al promedio de 385,762 puestos creados durante el mismo periodo de la última década.

Asimismo, en el país se reportó la pérdida de 14,180 registros patronales, principalmente de micro y pequeñas empresas, lo que evidencia que este segmento enfrenta mayores dificultades para sostener sus operaciones.

Contenedores de exportación apilados con logo Coexport, cajas con símbolos de caña de azúcar, café, pescado, trigo, y mapa mundial con rutas desde El Salvador.
La desaceleración del empleo no solo afecta a Jalisco; a nivel nacional también se registró un menor ritmo de generación de plazas formales durante el primer semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coparmex plantea fortalecer inversión y respaldo a las mipymes

Ante este escenario, Coparmex Jalisco hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre autoridades, iniciativa privada y sociedad para generar condiciones que favorezcan la inversión, la permanencia de las empresas y la creación de empleos formales.

Entre las acciones propuestas por el organismo se encuentran reforzar el Estado de Derecho, brindar mayor certeza jurídica, simplificar los trámites regulatorios y ampliar el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

La organización sostuvo que este sector representa uno de los principales motores del empleo formal y de la actividad económica en la entidad, por lo que advirtió que, si las empresas de menor tamaño continúan enfrentando dificultades para operar, también disminuirán las oportunidades laborales y se limitará el crecimiento económico de Jalisco.

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