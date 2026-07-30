Beca Rita Cetina: este es el calendario oficial de pagos de agosto 2026 y que beneficiarios cobran este mes

La Beca Rita Cetina suma 700 pesos adicionales a cada familia con más de un hijo inscrito en el programa

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La Beca Rita Cetina se dirige a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y otorga un apoyo bimestral de 1,900 pesos a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

Además, la Beca Rita Cetina suma 700 pesos adicionales a cada familia con más de un hijo inscrito en el programa y tiene un apoyo para útiles y uniformes que es exclusivo para los estudiantes de primaria.

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Si bien se sabe que el siguiente periodo de pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez corresponde al mes de octubre y aunque las autoridades aún no han precisado la fecha exacta para el depósito, existe otro grupo de beneficiarios que podrán recibir su ayuda antes del tiempo estimado.

Y es que durante julio y agosto, la mayoría de los beneficiarios no recibe depósitos debido al periodo vacacional y a las reglas de ambos programas; sin embargo, en agosto, quienes estudian primaria y se inscribieron en la Beca Rita Cetina durante marzo obtendrán su primer y único pago anual, consistente en 2,500 pesos destinados a la adquisición de uniformes y útiles escolares.

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En este sentido, la proximidad de agosto ha generado incertidumbre entre los beneficiarios sobre la recepción de sus pagos durante ese mes, pero el calendario ya ha sido revelado y aquí te contamos qué día te toca según la primera letra de tu apellido.

Una madre y su hijo reciben una tarjeta del Banco del Bienestar de una persona adulta en una mesa dentro de un plantel escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario Oficial de Agosto para el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria

Como es costumbre el depósito se realizará de manera escalonada, siguiendo el orden alfabético del primer apellido del estudiante beneficiario.

Además, las autoridades recordaron que es indispensable contar con la Tarjeta del Banco del Bienestar, ya que sin ella no será posible recibir el recurso.

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Las autoridades también recordaron que:

El depósito se realiza sin intermediarios. No es necesario acudir a oficinas para recibir el apoyo. La tarjeta del Banco del Bienestar debe estar activada para acceder al recurso.

Calendario oficial de pagos Rita Cetina agosto 2026 para secundaria

La Coordinación Nacional de Becas publicó el siguiente calendario de depósitos para las y los estudiantes de primaria beneficiarios de la Beca Rita Cetina:

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3 de agosto - A y B

4 de agosto - C

5 de agosto - D, E y F

6 de agosto - G

7 de agosto - H, I, J, K y L

10 de agosto - M

11 de agosto - N, Ñ, O, P y Q

12 de agosto - R

13 de agosto - S

14 de agosto - T, U, V, W, X, Y y Z

(SEGOB)

Cómo saber si mi tarjeta del bienestar se encuentra activa

Para saber si tu tarjeta del Bienestar está activa y no tengas problemas para recibir el apoyo para tus hijos, puedes seguir estos pasos:

Consulta de saldo por teléfono Marca al número oficial de la Línea del Bienestar: 800 900 2000. Sigue las instrucciones para consultar el saldo de tu tarjeta. Si te da el saldo, la tarjeta está activa. Consulta en cajeros automáticos Acude a un cajero del Banco del Bienestar y realiza una consulta de saldo. Si puedes realizar la operación, la tarjeta está activa. Consulta presencial Puedes acudir a una sucursal del Banco del Bienestar con tu tarjeta y una identificación oficial. El personal puede decirte si tu tarjeta está activa. Verificación en línea (para algunos programas) Algunos beneficiarios pueden consultar el estado de su tarjeta en el portal del Banco del Bienestar ( Algunos beneficiarios pueden consultar el estado de su tarjeta en el portal del Banco del Bienestar ( https://www.bancodelbienestar.gob.mx/ ), pero no todos los programas tienen habilitada esta función en línea.

Recomendaciones:

Si tu tarjeta fue entregada recientemente, puede tardar hasta 48 horas en activarse después de la entrega.

Si tu tarjeta está bloqueada o presenta un problema, en la Línea del Bienestar te indicarán los pasos a seguir para reactivarla o reponerla.