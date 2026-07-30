Citlalli Hernández responde a congresista de EEUU por llamar a Morena “narcopartido”

Citlalli Hernández respondió al congresista republicano Carlos Giménez tras llamar a Morena “narcopartido”. | Secretaría de las Mujeres

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Citlalli Hernández respondió este 30 de julio al congresista republicano Carlos Giménez después de que llamara a Morena “narcopartido”, un señalamiento lanzado en medio de la acusación federal en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un caso que tensiona la relación bilateral en seguridad porque sigue sin sentencia y ya provocó cruces públicos entre actores de ambos países.

En su mensaje en X, Hernández sostuvo que es “muy atrevido” afirmar que en México hay censura y reviró que en el país hay “más libertad de expresión y mejor condición democrática que en Estados Unidos”. También pidió al legislador promover el combate al tráfico ilegal de armas y atender la crisis de consumo de drogas del otro lado de la frontera.

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El republicano por Florida difundió una infografía ligada a la acusación formal contra Rubén Rocha Moya y aseguró que existe “prueba empírica aplastante” para sostener su dicho sobre Morena. Se trata de una opinión política individual y no de una postura oficial del gobierno de Estados Unidos.

Acusación contra Rocha Moya incluye seis señalamientos y una pena mínima de 40 años

Carlos Giménez difundió una infografía ligada a la acusación contra Rubén Rocha Moya y aseguró que existe “prueba empírica aplastante” sobre sus dichos de Morena.

La imagen retomada por Giménez se basa en la acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública el pasado 29 de abril a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

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De acuerdo con ese documento, Rocha Moya enfrenta seis señalamientos: conspiración para traficar narcóticos hacia Estados Unidos, asociación delictuosa o empresa criminal continuada, cohecho y recepción de sobornos millonarios, protección institucional al Cártel de Sinaloa, delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, y obstrucción de la justicia y encubrimiento.

La Fiscalía estadounidense sostuvo que, si fuera condenado, el gobernador podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.

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Estados Unidos señala a nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa junto a Rubén Rocha Moya

El Departamento de Justicia acusó a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntamente facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a cambio de apoyo político y sobornos. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Junto con él, el Departamento de Justicia acusó a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el alcalde de Culiacán y un senador en activo, por presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos.

Ese es el punto central del choque: el señalamiento de “narcopartido” contra Morena no proviene de una resolución judicial, sino de la interpretación política que Giménez hizo a partir de una acusación penal en curso contra un gobernador emanado de ese partido.

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En el tuit al que respondió Hernández, el congresista escribió que la presidenta Claudia Sheinbaum “puede” intentar silenciar, censurar y perseguir a quienes se atrevan a decir la verdad en México. Luego contrastó esa idea con lo que describió como libertad de expresión en Estados Unidos.

Tras conocerse la acusación, Rocha Moya rechazó en X los señalamientos y los calificó como carentes de veracidad y fundamento. Morena emitió un comunicado en el que expresó confianza en que la FGR actuará conforme a derecho para esclarecer la situación.

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Citlalli Hernández pidió colaboración bilateral y rechazó cualquier intervención

Hernández rechazó que en México haya censura y afirma al congresista Giménez que existe más libertad de expresión y mejor condición democrática que en Estados Unidos. REUTERS/Ken Cedeno

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena respondió que a Estados Unidos le corresponde actuar contra la red criminal que permite que la droga llegue, se distribuya y se consuma en su territorio. Añadió que la cooperación entre naciones debe darse sin “cruzar los límites del derecho internacional” ni pretender intervenir en decisiones de un país soberano.

Hernández también defendió a su partido al afirmar que Morena es “uno de los partidos más grandes del mundo” y “el partido del pueblo de México”. En el mismo mensaje aseguró que la presidenta Sheinbaum trabaja todos los días para garantizar la seguridad y la paz en el país, y remató: “Hacemos lo que nos toca para combatir al narco, confiamos en que Estados Unidos lo haga también”.

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