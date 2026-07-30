México
Agregar Infobae enGoogle

Citlalli Hernández responde a congresista de EEUU por llamar a Morena “narcopartido”

La morenista rechaza el señalamiento del republicano por Florida, niega que exista censura en México

Citlalli Hernández calificó como un error que una mujer fuera vinculada a proceso por violencia vicaria en Coahuila. | Secretaría de las Mujeres
Citlalli Hernández respondió al congresista republicano Carlos Giménez tras llamar a Morena “narcopartido”. | Secretaría de las Mujeres
Guardar

Citlalli Hernández respondió este 30 de julio al congresista republicano Carlos Giménez después de que llamara a Morena “narcopartido”, un señalamiento lanzado en medio de la acusación federal en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un caso que tensiona la relación bilateral en seguridad porque sigue sin sentencia y ya provocó cruces públicos entre actores de ambos países.

En su mensaje en X, Hernández sostuvo que es “muy atrevidoafirmar que en México hay censura y reviró que en el país hay “más libertad de expresión y mejor condición democrática que en Estados Unidos. También pidió al legislador promover el combate al tráfico ilegal de armas y atender la crisis de consumo de drogas del otro lado de la frontera.

PUBLICIDAD

El republicano por Florida difundió una infografía ligada a la acusación formal contra Rubén Rocha Moya y aseguró que existe “prueba empírica aplastante” para sostener su dicho sobre Morena. Se trata de una opinión política individual y no de una postura oficial del gobierno de Estados Unidos.

Acusación contra Rocha Moya incluye seis señalamientos y una pena mínima de 40 años

Carlos Giménez difundió una infografía ligada a la acusación contra Rubén Rocha Moya y aseguró que existe “prueba empírica aplastante” sobre sus dichos de Morena.
Carlos Giménez difundió una infografía ligada a la acusación contra Rubén Rocha Moya y aseguró que existe “prueba empírica aplastante” sobre sus dichos de Morena.

La imagen retomada por Giménez se basa en la acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública el pasado 29 de abril a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

PUBLICIDAD

De acuerdo con ese documento, Rocha Moya enfrenta seis señalamientos: conspiración para traficar narcóticos hacia Estados Unidos, asociación delictuosa o empresa criminal continuada, cohecho y recepción de sobornos millonarios, protección institucional al Cártel de Sinaloa, delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, y obstrucción de la justicia y encubrimiento.

La Fiscalía estadounidense sostuvo que, si fuera condenado, el gobernador podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Estados Unidos señala a nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa junto a Rubén Rocha Moya

Rocha Moya y funcionarios acusados por EEUU
El Departamento de Justicia acusó a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntamente facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a cambio de apoyo político y sobornos. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Junto con él, el Departamento de Justicia acusó a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el alcalde de Culiacán y un senador en activo, por presuntamente conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político y sobornos.

Ese es el punto central del choque: el señalamiento de “narcopartido” contra Morena no proviene de una resolución judicial, sino de la interpretación política que Giménez hizo a partir de una acusación penal en curso contra un gobernador emanado de ese partido.

En el tuit al que respondió Hernández, el congresista escribió que la presidenta Claudia Sheinbaum “puede” intentar silenciar, censurar y perseguir a quienes se atrevan a decir la verdad en México. Luego contrastó esa idea con lo que describió como libertad de expresión en Estados Unidos.

Tras conocerse la acusación, Rocha Moya rechazó en X los señalamientos y los calificó como carentes de veracidad y fundamento. Morena emitió un comunicado en el que expresó confianza en que la FGR actuará conforme a derecho para esclarecer la situación.

Citlalli Hernández pidió colaboración bilateral y rechazó cualquier intervención

Hernández rechazó que en México haya censura y afirma al congresista Giménez que existe más libertad de expresión y mejor condición democrática que en Estados Unidos. REUTERS/Ken Cedeno
Hernández rechazó que en México haya censura y afirma al congresista Giménez que existe más libertad de expresión y mejor condición democrática que en Estados Unidos. REUTERS/Ken Cedeno

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena respondió que a Estados Unidos le corresponde actuar contra la red criminal que permite que la droga llegue, se distribuya y se consuma en su territorio. Añadió que la cooperación entre naciones debe darse sin “cruzar los límites del derecho internacional” ni pretender intervenir en decisiones de un país soberano.

Hernández también defendió a su partido al afirmar que Morena es “uno de los partidos más grandes del mundo y “el partido del pueblo de México”. En el mismo mensaje aseguró que la presidenta Sheinbaum trabaja todos los días para garantizar la seguridad y la paz en el país, y remató: “Hacemos lo que nos toca para combatir al narco, confiamos en que Estados Unidos lo haga también”.

Temas Relacionados

Citlalli HernándezCarlos GimenezMorenaEEUUPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

José Eduardo Derbez y Paola Dalay: los rumores de ruptura e infidelidad que sacuden las redes sociales

La influencer eliminó la mayoría de las fotos en las que aparecía con el actor

José Eduardo Derbez y Paola Dalay: los rumores de ruptura e infidelidad que sacuden las redes sociales

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: así termina la prueba por el presupuesto semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: así termina la prueba por el presupuesto semanal

El 52% de los trabajadores mexicanos desempeñan sus labores sin seguro social ni prestaciones, señala estudio de la OIT

De acuerdo con el estudio Tendencias del Mercado Laboral en América Latina y el Caribe 2026, la tasa de informalidad en México superó el 50 por ciento

El 52% de los trabajadores mexicanos desempeñan sus labores sin seguro social ni prestaciones, señala estudio de la OIT

Marina del Pilar lanza contundente mensaje a Jaime Bonilla en medio de la polémica en Baja California

La gobernadora acusó que los audios de una reunión privada fueron grabados y filtrados de manera deliberada, mientras Jaime Bonilla rechazó cualquier participación

Marina del Pilar lanza contundente mensaje a Jaime Bonilla en medio de la polémica en Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Omar García Harfuch informó que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue detenido en un operativo conjunto; es identificado como líder de “Los Rs”, célula ligada al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Detienen a excomisario de Tlayolapa vinculado a “Los Ardillos”, por el secuestro de elementos de la Fiscalía de Guerrero

Con interacciones en redes sociales y videojuegos: así operan grupos criminales para tratar personas y obligarlas a delinquir

Grecia Quiroz exige que se investigue a políticos tras detención del “R1” y afirma que “aún hay mucho más por aclarar”

“El Gordo Naim” de la Anti Unión asesinó a Dilan de 16 años y se disparó él mismo en un pie en CDMX

ENTRETENIMIENTO

José Eduardo Derbez y Paola Dalay: los rumores de ruptura e infidelidad que sacuden las redes sociales

José Eduardo Derbez y Paola Dalay: los rumores de ruptura e infidelidad que sacuden las redes sociales

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: así termina la prueba por el presupuesto semanal

Así inició la amistad de El Malilla y Aldo Rendón, el primer nominado de La Casa de los Famosos México

Yahir estaría en riesgo por dejar en evidencia a la producción de La Casa de los Famosos México

José Daniel Figueroa vuelve como “Guillermo” en Hoy No Me Puedo Levantar y revela cómo cambió después de 20 años

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: la Selección Mexicana Sub-23 vence dramáticamente a Venezuela

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: la Selección Mexicana Sub-23 vence dramáticamente a Venezuela

Jorge Pietrasanta tacha de “malagradecido” a Chicharito por sus declaraciones en contra de Chivas

La Concacaf rechaza la propuesta de FIFA para privatizar la Copa Mundial

Josué Zepeda confirma que viajará al Mundial de Boxeo gracias a Canelo Álvarez: así agradeció el apoyo del campeón mexicano

Roderick Strong advierte a Hechicero: sueña con ganar su primer titulo mundial en la Arena México, el templo de la lucha libre