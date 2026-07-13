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¿Se frena la economía? Lo que significa el nuevo y preocupante reporte del FMI para el bolsillo de los mexicanos

El Fondo Monetario Internacional recortó nuevamente su pronóstico de crecimiento para México y colocó al país entre las economías con el mayor ajuste a la baja

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En la actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI redujo su estimado de crecimiento para México de 1.6% a 1.2% durante 2026, mientras que para 2027 también ajustó la previsión de 2.2% a 1.9%.
La decisión podría traducirse en menor generación de empleo, inversiones más cautelosas y un crecimiento económico más lento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama económico para México vuelve a encender señales de alerta. El más reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo las expectativas de crecimiento del país para 2026 y 2027, una decisión que coloca a la economía mexicana entre las más afectadas por la revisión del organismo internacional.

Aunque un menor crecimiento económico no significa necesariamente una crisis inmediata, sí anticipa un entorno más complicado para las empresas, el empleo, la inversión y, en consecuencia, para el bolsillo de millones de familias mexicanas.

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El reporte también muestra que México y Canadá, principales socios comerciales de Estados Unidos, encabezan los recortes en las proyecciones de crecimiento entre las economías analizadas por el organismo internacional.

¿Qué dice el nuevo reporte del FMI sobre México?

En la actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI redujo su estimado de crecimiento para México de 1.6% a 1.2% durante 2026, mientras que para 2027 también ajustó la previsión de 2.2% a 1.9%.

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De acuerdo con el organismo, el principal factor detrás de este ajuste es que “la incertidumbre seguirá limitando la actividad” económica en el país, aunque reconoce que existen condiciones para una recuperación moderada impulsada por políticas internas menos restrictivas.

El recorte de 0.4 puntos porcentuales para este año convirtió a México en el país con la mayor reducción en sus perspectivas de crecimiento, seguido por Canadá, lo que refleja un deterioro mayor entre los principales socios comerciales de Estados Unidos.

A nivel mundial, el FMI también ajustó ligeramente sus previsiones y ahora espera que la economía global crezca 3% en 2026 y 3.4% en 2027, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, el conflicto en Oriente Medio, la volatilidad de los mercados energéticos y el avance de la inteligencia artificial.

¿Cómo puede afectar este pronóstico al bolsillo de los mexicanos?

Aunque las proyecciones del FMI no modifican por sí solas la economía del país, sí ofrecen una referencia sobre el comportamiento esperado de la actividad económica.

Un crecimiento menor suele traducirse en:

  • Menor creación de empleos formales.
  • Inversiones más cautelosas por parte de empresas nacionales y extranjeras.
  • Menor dinamismo en el consumo de hogares y negocios.
  • Posibles presiones sobre los ingresos de algunos sectores productivos.

Esto no significa que todos los mexicanos sentirán un impacto inmediato, pero sí que el margen para que la economía genere nuevas oportunidades será más reducido que el previsto hace apenas unos meses.

Además, un menor crecimiento económico suele reflejar un entorno donde empresas y consumidores toman decisiones con mayor prudencia, retrasando inversiones, contrataciones o proyectos de expansión.

¿Por qué el FMI redujo su previsión?

El organismo explicó que persisten diversos factores de incertidumbre que limitan el crecimiento económico.

Entre ellos destacan:

  • La incertidumbre económica internacional.
  • Las tensiones geopolíticas derivadas de los conflictos en Oriente Medio.
  • La volatilidad en los precios de las materias primas y la energía.
  • Los riesgos para las cadenas globales de suministro.

El FMI advirtió que un agravamiento de los conflictos internacionales podría provocar nuevos aumentos en los precios del petróleo, presionar nuevamente la inflación y endurecer las condiciones financieras en distintos países.

El Gobierno de México mantiene una visión más optimista

Tras la publicación del informe, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, afirmó que el Gobierno mexicano considera que la economía crecerá por encima de las estimaciones del FMI.

El funcionario sostuvo que la revisión del organismo responde principalmente a factores internacionales, como las tensiones en el mercado energético, y no necesariamente a un deterioro de las condiciones internas del país.

Por ahora, el escenario económico mantiene opiniones encontradas entre organismos internacionales y autoridades mexicanas. Mientras el FMI prevé un crecimiento más moderado para los próximos dos años, el Gobierno confía en que la actividad económica tenga un mejor desempeño gracias al impulso del mercado interno y otros factores nacionales. Lo que sí es claro es que el nuevo reporte coloca nuevamente a México bajo la lupa de los analistas, en un contexto global que continúa marcado por la incertidumbre.

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