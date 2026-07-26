Beca  Rita Cetina 2026: los tres consejos antes de recoger la tarjeta del Bienestar

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, dependencia de la Secretaría de Educación Pública, difundió información dirigida a las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina para educación primaria. (Captura de pantalla)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, dependencia de la Secretaría de Educación Pública, difundió información dirigida a las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina para educación primaria. La comunicación detalla tres usos recomendados para la tarjeta bancaria en la que se recibe el apoyo económico.

Cabe recordar que la distribución de las tarjetas del Bienestar para estudiantes de primaria inscritos en la más reciente convocatoria de la beca comenzó el 18 de mayo y continuará hasta el 31 de julio.

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Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán 2 mil 500 pesos (VisualesIA ScribNews)

La beca está destinada a estudiantes de nivel básico inscritos en escuelas públicas de todo el país, pero su implementación se ha realizado de forma progresiva. En 2025, se sumaron los adolescentes de secundaria; en 2026, se incluyó a los niños de primaria y, por último, tendrán la posibilidad de inscribirse los alumnos de preescolar.

Tres consejos antes de recoger la tarjeta para la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina es un programa de apoyo para la compra de uniformes y útiles escolares. Según el material oficial, las familias pueden:

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Ahorrar la beca: Los beneficiarios pueden guardar el dinero recibido en su tarjeta y utilizarlo posteriormente, de acuerdo con sus necesidades. Comprar uniformes y útiles: El recurso puede emplearse en la adquisición de uniformes y materiales escolares en las Ferias de Regreso a Clases Profeco 2026, espacios organizados para facilitar el acceso a productos escolares. Tener seguro el dinero para el siguiente ciclo escolar: Se recomienda resguardar el monto para cubrir gastos relacionados con el ciclo escolar siguiente, garantizando así la disponibilidad del recurso cuando sea necesario.

La Beca Rita Cetina es un programa de apoyo para la compra de uniformes y útiles escolares (X@BecasBenito)

La información resalta la flexibilidad en el uso de la beca, así como la importancia de planificar los gastos escolares. El mensaje está dirigido a padres y madres de familia que reciben la Beca Rita Cetina, con el objetivo de orientar sobre el uso responsable y seguro de los recursos entregados por el gobierno federal.

La Beca Rita Cetina es un programa de apoyo para la compra de uniformes y útiles escolares (X@BecasBenito)

¿Cuándo es el pago de la beca a los alumnos de primaria?

Las autoridades educativas informaron que los nuevos alumnos de primaria sí recibirán su primer apoyo económico antes del inicio del próximo ciclo escolar. El recurso se entregará en agosto, aunque la fecha precisa aún no ha sido anunciada oficialmente.

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La beca les entregará a cada uno un recurso de 2 mil 500 pesos para el apoyo de uniformes y útiles escolares. El dinero se entregará de forma directa y sin intermediarios cada año antes de que inicie el ciclo escolar.

Pagos de la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria

1 alumno | 2 mil 500 pesos

2 alumnos | 5 mil pesos

3 alumnos | 7 mil 500 pesos

Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

Formas de saber si ya llegó el depósito

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

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También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La política tiene como meta evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir con sus estudios de forma satisfactoria.

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