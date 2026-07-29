Revelan foto inédita de “El Mencho” de joven, antes de fundar el CJNG y convertirse en el narco más buscado de México

Revelan foto inédita de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, exlíder del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

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Una foto inédita de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tomada décadas antes de que fundara el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se convirtiera en el narcotraficante más buscado de México y Estados Unidos, comenzó a circular en redes sociales tras ser publicada por el periodista Antonio Nieto en su cuenta de X.

La imagen muestra a un grupo de hombres jóvenes en un espacio similar al centro correccional de Texas donde el capo cumplió condena a mediados de los años 90.

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La foto la publicó Nieto, especialista en seguridad y narcotráfico, con el mensaje: “Con ella viene una gran historia”. Anunció que los detalles los revelaría este miércoles en su canal de YouTube que lleva por nombre Infiltrado.

Imagen inédita de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", exlíder del CJNG. (X/@siete_letras)

Junto a la imagen adelantó la frase de quien habría aportado el material: “Fui amigo del ‘Mencho’, luego tomamos caminos diferentes”.

En la fotografía aparece un grupo de hombres vestidos con playeras blancas lisas, algunos de pie y otros en cuclillas comiendo de tazones y platos. La imagen tiene la calidad y apariencia de una fotografía analógica de finales de los años 80 o principios de los 90.

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La foto habría sido tomada en prisión

El fondo de la imagen muestra un espacio techado con columnas y mesas largas, ambiente consistente con un comedor o área de recreación de un centro de detención. La ropa blanca uniforme de todos los presentes y los tazones de comida refuerzan esa lectura: en varias prisiones federales de Estados Unidos, los internos con cargos de drogas usaban ese tipo de indumentaria estándar durante ese periodo.

Internautas han señalado que podría tratarse de su estancia en Big Spring Correctional Center de Texas, hecho que coincide con el historial de Oseguera Cervantes: en 1994 fue condenado a cinco años de prisión por conspiración para distribuir heroína.

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Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, detenido en 1986 y 1989. (Departamento de Policía de San Francisco, EEUU)

En esa etapa, según los registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos, operó bajo alias como “Rubén Ávila”, “José López Prieto” y “Roberto Salgado”.

Sólo estuvo tres años, pues en 1997 fue puesto en libertad condicional y deportado a México. Según las fechas, en ese entonces tenía 30 años. Lo que vino después es historia del nacimiento de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que hoy en día sigue operando y sembrando terror en el país.

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Las pocas fotos que se conocen de El Mencho

La imagen publicada por Nieto se suma a un archivo visual que siempre fue escaso. A diferencia de otros capos que buscaron o toleraron el foco mediático, Oseguera Cervantes fue hermético con su imagen durante toda su carrera criminal.

Foto de la recompensa por El Mencho. (DEA/Departamento de Estado de Estados Unidos)

Las fotografías conocidas hasta hoy se reducen a un puñado: las fichas policiales de sus arrestos en San Francisco en 1986 y 1989, que lo muestran de frente y perfil con sudadera azul; la imagen de la DEA con fondo azul claro, bigote delgado y expresión seria, que se convirtió en la más difundida internacionalmente; el cartel de recompensa del Departamento de Estado, que incluía tres tomas distintas y ofrecía hasta 15,000,000 de dólares por información para capturarlo; y algunas fotografías filtradas en redes sociales.

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Cómo murió El Mencho

Nemesio Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara. El acta de defunción número 3830, expedida por el Registro Civil de la Ciudad de México, documenta la causa de muerte como “traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”.

El operativo, denominado Operación Jalisco, fue encabezado por el Ejército Mexicano con apoyo de la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y la inteligencia de Estados Unidos. Al verse rodeado en el Country Club de Tapalpa, donde celebraba una fiesta de ocho días con familiares y operadores, el capo y su círculo de seguridad abrieron fuego e intentaron huir hacia una zona boscosa. Resultó herido junto con dos de sus guardaespaldas. Los tres murieron durante el traslado aéreo a la Ciudad de México.

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Tapalpa, zona donde se realizó el operativo contra El Mencho. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

El saldo del enfrentamiento fue de 25 militares muertos y 70 integrantes del cártel detenidos. Las horas siguientes desencadenaron una ola de violencia con bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques en al menos 20 estados del país.

El periodista Antonio Nieto afirmó en abril de 2026 haber tenido acceso a más de 25 fotografías forenses del cadáver, en las que describió a un hombre con cabello negro muy corto, barba de candado teñida y rostro rejuvenecido por un presunto lifting facial.

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El gobierno mexicano decidió no difundir esas imágenes para evitar una provocación directa al entorno del CJNG, pues el grupo sospechaba que la muerte de su líder respondía a una traición interna. Los resultados de la identificación forense fueron entregados a la Casa Blanca a través de la Embajada de Estados Unidos en México.

Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03”, asumió el liderazgo tras el fallecimiento de “El Mencho”. (Infobae)

De acuerdo con reciente información del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de Oseguera Cervantes, es el nuevo líder absoluto de la organización.

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Valencia González nació presuntamente en Santa Ana, California, el 12 de septiembre de 1984, y tiene doble nacionalidad estadounidense y mexicana. Estados Unidos ofrece 5,000,000 de dólares por información que permita su captura y tiene abierto en su contra un proceso por narcotráfico en la Corte Federal del Distrito de Columbia.