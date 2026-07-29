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Protección Civil emite alerta nacional por el impacto de intensas lluvias: se recomienda tener lista una mochila de emergencia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de lluvias intensas para varios estados del occidente, sur y centro del país, además de la vigilancia permanente sobre el huracán Genevieve

Mochila abierta con botiquín, linterna, agua y radio; teléfono móvil con alerta de lluvia; y al fondo, un coche bajo tormenta eléctrica con relámpagos.
Una mochila de emergencia con elementos esenciales se muestra en primer plano, indicando la preparación ante una alerta nacional por lluvias intensas y tormentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las intensas lluvias pronosticadas para este miércoles llevaron a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) a activar acciones preventivas en distintas regiones del país y emitir una serie de recomendaciones dirigidas a la población para reducir riesgos por inundaciones, deslaves y otros fenómenos asociados a las precipitaciones.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades federales, estatales y municipales mantienen un despliegue operativo en zonas vulnerables, donde realizan recorridos de vigilancia, labores de desazolve, limpieza de cunetas y pasos de agua, además de revisar inmuebles que podrían habilitarse como refugios temporales en caso de ser necesario.

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El llamado ocurre mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de lluvias intensas para varios estados del occidente, sur y centro del país, además de la vigilancia permanente sobre el huracán Genevieve.

Protección Civil recomienda preparar una mochila de emergencia

Ante el riesgo de inundaciones, deslaves y afectaciones por tormentas, la CNPC pidió a las familias preparar con anticipación una mochila de emergencia, la cual puede resultar fundamental en caso de evacuación preventiva.

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Mochila naranja bajo lluvia intensa con relámpagos. Artículos: documentos, linterna, pilas, radio, botellas de agua, alimentos, botiquín de primeros auxilios.
La infografía ilustra los artículos esenciales para una mochila de emergencia, recomendada por Protección Civil ante lluvias intensas, inundaciones y deslaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los artículos indispensables que debe contener se encuentran:

  • Documentos personales importantes protegidos en bolsas herméticas.
  • Linterna con pilas de repuesto.
  • Radio portátil de baterías para recibir información oficial.
  • Agua potable suficiente.
  • Alimentos no perecederos.
  • Botiquín de primeros auxilios con insumos básicos.

La dependencia también recomendó identificar previamente las rutas de evacuación y los refugios temporales disponibles en cada localidad, especialmente para quienes viven en zonas susceptibles a inundaciones o deslaves.

Otras recomendaciones durante la temporada de lluvias

Las autoridades federales insistieron en que la mejor forma de prevenir accidentes es evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas y atender las indicaciones de Protección Civil.

Entre las principales medidas de autocuidado destacan:

  • Permanecer en un lugar seguro mientras se registren lluvias intensas.
  • No cruzar ríos, arroyos, corrientes de agua ni calles inundadas, ya sea caminando o en automóvil.
  • Alejarse de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras que puedan colapsar por los fuertes vientos.
  • Si conduce un vehículo, disminuir la velocidad, encender las luces intermitentes y conservar una distancia segura respecto a otros automóviles.
  • En caso de que la lluvia o la niebla reduzcan considerablemente la visibilidad, detenerse en un sitio elevado y seguro hasta que mejoren las condiciones.
  • Mantener limpias azoteas, coladeras y bajantes para facilitar el desalojo del agua.
  • Desconectar aparatos eléctricos durante tormentas con actividad eléctrica.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Hombre de espaldas con chaleco del Sistema Nacional de Protección Civil de México, lluvia cayendo, palmeras y vegetación caída, suelo con lodo, logos de Seguridad y CNPC.
Foto: Especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la Coordinación Nacional de Protección Civil reiteró el llamado a mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales y atender cualquier instrucción de evacuación preventiva que emitan las autoridades locales, ya que las condiciones meteorológicas podrían modificarse durante el transcurso del día.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas este miércoles?

El SMN informó que durante este día se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en las siguientes entidades:

  • Jalisco (suroeste)
  • Colima
  • Michoacán (suroeste)
  • Guerrero (norte y oriente)
  • Oaxaca (occidente)

Además, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en:

  • Nayarit (occidente y sur)
  • Morelos (sur)
  • Puebla (suroeste)
  • Chiapas (sur)

Mientras tanto, también se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

  • Oriente y sureste de Sonora
  • Occidente y suroeste de Chihuahua
  • Suroeste de Durango
  • Sur de Sinaloa
  • Ciudad de México
  • Oriente, centro y suroeste del Estado de México
  • Tlaxcala
  • Centro de Veracruz

Asimismo, habrá intervalos de chubascos en Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tabasco.

Las autoridades advirtieron que estas precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, caída de granizo, fuertes rachas de viento capaces de derribar árboles y anuncios espectaculares, además de bancos de niebla que reducirán la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Huracán Genevieve mantiene vigilancia sobre el Pacífico mexicano

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que esta mañana el huracán Genevieve se mantuvo en categoría 3, con localización a 1,065 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

El organismo indicó que, debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.

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Aunque el ciclón permanece mar adentro, sus desprendimientos nubosos continúan favoreciendo el ingreso de humedad hacia el occidente del territorio nacional, incrementando la probabilidad de lluvias fuertes y muy fuertes en diversas entidades.

Por ello, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de su evolución y exhortan a la población a seguir exclusivamente los avisos emitidos por el SMN, la CNPC y las unidades estatales y municipales de Protección Civil.

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