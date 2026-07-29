Laura Ballesteros pide a FGR atraer casos de feminicidios de CDMX ligados a trata de personas

Laura Ballesteros afirmó que la Fiscalía de CDMX está rebasada de casos de feminicidio. | Laura Ballesteros

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Laura Ballesteros, diputada y vocera de Movimiento Ciudadano (MC), presentó un exhorto para que la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, atraiga los casos de feminicidio que investiga la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y que tengan indicios de captación, traslado, explotación o cualquier otro elemento relacionado con el delito de trata de personas.

Frente a las oficinas de la FGR, la legisladora acusó que el incremento de feminicidios y la existencia de un patrón de captación mediante falsas ofertas de empleo evidencía la posible operación de redes del crimen organizado de trata de personas.

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Por ello, considera indispensable la intervención de las autoridades federales, al tratarse de delitos federales.

“Es ilógico pensar que este aumento no está vinculado con crimen organizado y redes de trata de personas, no son hechos aislados, las carpetas de investigación son claras, no hay una respuesta efectiva por parte de la autoridad capitalina en materia de justicia y de seguridad. Por eso la Fiscalía federal tiene que actuar”, dijo.

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A esto se sumó que, en su cuenta de X, Ballesteros acusó que la Fiscalía capitalina “está rebasada” al señalar que los feminicidios en la capital han aumentado en más del 11% respecto al 2025, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS).

La diputada señaló que esto último demuestra que la Ciudad de México no es la más blindada del país, como han asegurado las autoridades capitalinas.

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Insisitió en que la FGR atraiga particularmente los casos en los que existan indicios de que las víctimas fueron captadas mediante falsas ofertas de trabajo, modalidad utilizada por organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, con el propósito de garantizar investigaciones integrales, coordinadas y con perspectiva de género.

“Diversos hechos comparten un patrón similar de captación de mujeres jóvenes mediante falsas ofertas de empleo, gancho que la evidencia disponible asocia directamente con las redes de trata de personas. La coincidencia entre la desaparición, la captación laboral fraudulenta y la muerte violenta de mujeres exige verificar cada caso, y esto es de índole en federal, porque es crimen organizado, la fiscalía no puede estar cruzada de brazos”, puntualizó.

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Precisó que no prentende abrir una polémica sobre casos tan delicados como lo son los de trata de personas y feminicidios, sino que las autoridades locales y federales cumplan con sus funciones “y no se repitan omisiones y retrasos en investigaciones”.

“La Fiscalía Federal de la República tiene que actuar y decirles a las familias y a las niñas, a las jóvenes capitalinas que no están solas, y que las autoridades tienen que responderlas.

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“Recordemos que el 15 de abril de 2026, caso de Edith Guadalupe, que la línea de investigación sigue abierta, la familia está en contacto directo con la fiscalía de la ciudad. Afortunadamente, con mayor información que la que contó al inicio, hay un feminicida capturado”, comentó.

Finalmente, aseguró que Movimiento Ciudadano “acompañará a personas víctimas y sus familias, al señalar que existen al menos 66 carpetas de investigación relacionadas con falsas ofertas laborales vinculadas a presuntasredes de trata.

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