Harfuch ordena revisar actuación de agentes tras queja de la gobernadora de Aguascalientes por una detención

La revisión del caso fue anunciada un día después de que la mandataria estatal llamara por teléfono a García Harfuch durante un acto público en la comunidad de Margaritas, en el municipio de Jesús María. (Crédito: redes sociales)

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El Gabinete de Seguridad informó que revisará la actuación de los agentes federales que participaron en la detención de Felipe Lomelí Carreón, ocurrida en Aguascalientes, luego de la solicitud realizada por la gobernadora Teresa Jiménez al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que revisará la actuación del personal que participó en la detención para determinar si el operativo se realizó conforme a los protocolos establecidos y dentro del marco legal aplicable.

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“La revisión tiene como objetivo verificar que la actuación del personal involucrado se haya realizado conforme a los protocolos establecidos y dentro del marco legal aplicable”, refiere la publicación.

La revisión fue anunciada un día después de que la mandataria estatal llamara por teléfono a García Harfuch durante un acto público en la comunidad de Margaritas, en el municipio de Jesús María, donde familiares, amigos y vecinos del detenido interrumpieron el evento para exigir justicia y solicitar su liberación.

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Los manifestantes portaban pancartas con el rostro de Felipe Lomelí Carreón y aseguraban que se trata de una persona inocente. De acuerdo con sus familiares, trabaja como empleado de mantenimiento en un club deportivo de la zona norte de la capital del estado y también vende jugos y frutas en un carrito ambulante.

Antes de iniciar el evento, Teresa Jiménez tomó su teléfono celular y se comunicó con el titular de la SSPC frente a los asistentes. Durante la conversación explicó que, de acuerdo con la información recabada por el gobierno estatal y con lo expresado por los habitantes de la comunidad, el detenido no contaba con antecedentes penales en Aguascalientes y pidió que el expediente fuera revisado.

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(Crédito: X | @GabSeguridadMX)

Según lo difundido sobre la llamada, la gobernadora explicó que familiares y vecinos sostenían que Felipe Lomelí había sido detenido por equivocación y solicitaron que las autoridades federales analizaran nuevamente el caso.

En respuesta, García Harfuch indicó que revisaría el asunto una vez que recibiera la información correspondiente. Posteriormente, el fiscal general de Aguascalientes, Manuel Alonso García, confirmó que se envió al secretario una tarjeta informativa con los datos del detenido para facilitar la revisión solicitada por la mandataria.

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—“Secretario, el fin de semana hubo un operativo aquí en Aguascalientes y ahorita yo vengo a un evento y la gente está molestísima, con justa razón, porque, en lo que se lleva de una investigación, se llevaron a una persona que todos lo conocen como inocente, él trabaja dando mantenimiento, vende jugos, y se juntó la comunidad. Me piden que se haga una revisión de los expedientes porque ellos aseguran y, la investigación que nosotros llevamos, es que es inocente”, se escucha decir a la gobernadora.

—“No sé qué caso sea, pero si tu fiscal me ayuda y me pasa una tarjetita del tema lo reviso hoy mismo, por favor”, responde García Harfuch.

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Fiscalía estatal no encontró antecedentes del detenido

Tras la detención, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes revisó los registros disponibles sobre Felipe Lomelí Carreón y aseguró que no encontró antecedentes delictivos ni faltas administrativas en las bases de datos de las instituciones locales de seguridad y procuración de justicia.

El fiscal Manuel Alonso García explicó que la consulta se realizó en el marco de la Mesa de Seguridad, donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de determinar si el detenido aparecía como objetivo de alguna investigación estatal.

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No obstante, aclaró que la Fiscalía de Aguascalientes no participó en el operativo federal ni en la investigación que derivó en la captura, por lo que desconoce los elementos que motivaron la detención. Agregó que es posible que existan investigaciones de carácter federal cuya información permanezca reservada y no sea compartida con las autoridades estatales.

De acuerdo con la información intercambiada en la Mesa de Seguridad, Felipe Lomelí Carreón fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos contra la salud.

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Hasta el cierre de esta nota informativa, el Gabinete de Seguridad no ha dado a conocer los resultados de la revisión solicitada por la gobernadora ni ha informado si el análisis derivará en alguna determinación sobre la actuación de los agentes federales que participaron en el operativo.