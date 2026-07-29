México
Agregar Infobae enGoogle

Rubén Moreira acusa a Morena de intentar censurar a los medios de comunicación con nuevos lineamientos de audiencias

La presidenta Claudia Sheinbaum niega censura y afirma que su iniciativa busca proteger a las audiencias

Un hombre con gafas, camisa a cuadros y chaqueta marrón, habla a cámara. El video, con textos superpuestos como 'ALERTA MÉXICO' y 'LA TELEVISIÓN', presenta una advertencia sobre la situación política del país. Se aborda la supuesta intención del partido Morena de censurar y regular los medios de comunicación, la radio y las redes, vigilando el contenido difundido. Se mencionan posibles multas, cancelación de concesiones a periodistas y la comparación con regímenes dictatoriales. El presentador denuncia una amenaza a la libertad de expresión y la crítica en México.

Guardar

El diputado priista Rubén Moreira acusó a través de un video difundido en su cuenta oficial en ‘X’ que Morena intenta censurar a los medios de comunicación mediante los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias porque considera que se pone en riesgo la libertad de expresión ante la posibilidad de que un directorio gubernamental decida qué información puede difundirse.

Moreira sostiene que el proyecto impulsado por Morena permitiría que una autoridad administrativa determine qué contenidos pueden considerarse “falsos”, “descontextualizados” o “incorrectos”, lo que para el legislador convierte al gobierno en un censor y represor. Advierte que el establecimiento de estos mecanismos representa un riesgo para el pluralismo y la independencia de los medios.

PUBLICIDAD

Preocupa debilidad de defensorías de audiencias y presión sobre medios

El legislador alerta que los nuevos lineamientos debilitarían la independencia de las defensorías de las audiencias, ya que pasarían de ser un puente entre ciudadanos y medios a convertirse en órganos subordinados a la autoridad. Señala que transformar los códigos de ética de medios en instrumentos sujetos a supervisión y sanción estatal representaría un retroceso democrático.

Mano sostiene teléfono móvil; tableta con interfaz de red social, textos "FAKE NEWS" y "MISINFO", perfiles distorsionados y líneas de conexión rojas y azules.
Ante la circulación del video, el fiscal hizo un llamado directo tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía a verificar la fuente antes de difundir cualquier contenido relacionado con el caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rubén Moreira afirma que la democracia no se hereda y debe cuidarse todos los días. Destaca que defender la libertad de expresión es defender el derecho de millones de mexicanos a informarse y participar en la vida pública. Llama a detener la censura y la represión, y rechaza cualquier intento de imponer controles gubernamentales sobre los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

“No se va a censurar”: afirma Claudia Sheinbaum Pardo

Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este miércoles 19 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su gobierno quiera censurar a los medios de comunicación y sostuvo que el objetivo de los Lineamientos generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias es “garantizar los derechos de las audiencias” y remarcó que los lineamientos “se publicaron para consulta”, luego de que distintos medios acusaran al poder federal de intentar “prohibir” contenido e información. Sheinbaum afirma que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que el documento en revisión corresponde a la Comisión.

CLAUDIA SHEINBAUM 2026 07
Gobierno de México busca fortalecer a transparencia en sus sistemas. Crédito: Cuartoscuro

Ante preguntas sobre si los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias incluirán una regla que impida interpretar la crítica al gobierno como una violación, Sheinbaum respondió que el mecanismo no está centrado en el gobierno, sino en la ciudadanía: “No es el gobierno, son las audiencias, es el pueblo, la gente, la ciudadanía, la que puede tener un espacio para decir: ‘Oye, quiero mejorar el derecho a la información’, que es constitucional”.

Temas Relacionados

Rubén MoreiraPRIlibertad de expresiónMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Laura Ballesteros pide a FGR atraer casos de feminicidios de CDMX ligados a trata de personas

La diputada de MC indicó que en la capital del país hay al menos 66 casos denunciados

Laura Ballesteros pide a FGR atraer casos de feminicidios de CDMX ligados a trata de personas

“Narcopolíticos de Morena acabaron con la libertad de expresión”, advierte Alito Moreno sobre censura

El Partido Revolucionario Institucional rechaza los lineamientos sobre derechos de audiencias y acusa a Morena de buscar controlar la información en México

“Narcopolíticos de Morena acabaron con la libertad de expresión”, advierte Alito Moreno sobre censura

Capturaron a tres con droga, les aseguraron 13 máquinas tragamonedas y cámaras de videovigilancia en Querétaro

El primer arresto fue en la carretera federal 57, a la altura de la comunidad El Paraíso, en El Marqués: mientras el segundo fue en la comunidad Loma Linda, en San Juan del Río, donde fueron detenidas otras dos personas

Capturaron a tres con droga, les aseguraron 13 máquinas tragamonedas y cámaras de videovigilancia en Querétaro

Lupillo Rivera le manda mensaje a Belinda a través de su abogado: “Ahí murió”

El litigio inició en octubre de 2025, cuando la intérprete presentó una denuncia penal contra Rivera, derivando en una contrademanda por parte del “Toro del Corrido”

Lupillo Rivera le manda mensaje a Belinda a través de su abogado: “Ahí murió”

Rescataron a siete víctimas de secuestro en Veracruz

Las liberaciones se realizaron en Acultzingo, Tlalixcoyan y Villa Aldama, donde también se aseguraron vehículos sin reporte de robo

Rescataron a siete víctimas de secuestro en Veracruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturaron a tres con droga, les aseguraron 13 máquinas tragamonedas y cámaras de videovigilancia en Querétaro

Capturaron a tres con droga, les aseguraron 13 máquinas tragamonedas y cámaras de videovigilancia en Querétaro

Quiénes son Los Delta, la célula táctica del CJNG y cómo operan en Jalisco

Ernesto Ruffo y presuntos nexos con el narco: Sheinbaum recuerda acusación que Felipe Calderón lanzó en 2017

Sheinbaum asegura avances en migración y narcotráfico con EEUU ante posible extradición de Cabeza de Vaca

Trabajador dispara y mata a presunto ladrón durante robo en empresa de Coyoacán

ENTRETENIMIENTO

Llega Proyecto Final: la serie mexicana que explora las consecuencias del Cyberbullying en la adolescencia

Llega Proyecto Final: la serie mexicana que explora las consecuencias del Cyberbullying en la adolescencia

Lupillo Rivera le manda mensaje a Belinda a través de su abogado: “Ahí murió”

Fiscalía de Nuevo León aclara el caso Karely Ruiz: esto se reveló en conferencia

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio sigue en vivo la primera nominación, alianzas y traiciones

Vasos y palomeras de ‘Spider-Man, Brand New Day’: modelos disponibles; precios en Cinépolis y Cinemex

DEPORTES

Reportan que Álvaro Fidalgo podría regresar con el Real Betis para el partido contra el Arsenal

Reportan que Álvaro Fidalgo podría regresar con el Real Betis para el partido contra el Arsenal

Puebla vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 3 en la Liga MX

¿Cuándo y dónde vuelve a correr Checo Pérez tras el parón de verano 2026 de la Fórmula 1?

WWE SummerSlam 2026 EN VIVO: fecha, horario en México y todas las luchas confirmadas por día

Liga MX Femenil: calendario y dónde ver toda la jornada 1 del Apertura 2026