Rubén Moreira acusa a Morena de intentar censurar a los medios de comunicación con nuevos lineamientos de audiencias

Un hombre con gafas, camisa a cuadros y chaqueta marrón, habla a cámara. El video, con textos superpuestos como 'ALERTA MÉXICO' y 'LA TELEVISIÓN', presenta una advertencia sobre la situación política del país. Se aborda la supuesta intención del partido Morena de censurar y regular los medios de comunicación, la radio y las redes, vigilando el contenido difundido. Se mencionan posibles multas, cancelación de concesiones a periodistas y la comparación con regímenes dictatoriales. El presentador denuncia una amenaza a la libertad de expresión y la crítica en México.

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El diputado priista Rubén Moreira acusó a través de un video difundido en su cuenta oficial en ‘X’ que Morena intenta censurar a los medios de comunicación mediante los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias porque considera que se pone en riesgo la libertad de expresión ante la posibilidad de que un directorio gubernamental decida qué información puede difundirse.

Moreira sostiene que el proyecto impulsado por Morena permitiría que una autoridad administrativa determine qué contenidos pueden considerarse “falsos”, “descontextualizados” o “incorrectos”, lo que para el legislador convierte al gobierno en un censor y represor. Advierte que el establecimiento de estos mecanismos representa un riesgo para el pluralismo y la independencia de los medios.

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Preocupa debilidad de defensorías de audiencias y presión sobre medios

El legislador alerta que los nuevos lineamientos debilitarían la independencia de las defensorías de las audiencias, ya que pasarían de ser un puente entre ciudadanos y medios a convertirse en órganos subordinados a la autoridad. Señala que transformar los códigos de ética de medios en instrumentos sujetos a supervisión y sanción estatal representaría un retroceso democrático.

Ante la circulación del video, el fiscal hizo un llamado directo tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía a verificar la fuente antes de difundir cualquier contenido relacionado con el caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rubén Moreira afirma que la democracia no se hereda y debe cuidarse todos los días. Destaca que defender la libertad de expresión es defender el derecho de millones de mexicanos a informarse y participar en la vida pública. Llama a detener la censura y la represión, y rechaza cualquier intento de imponer controles gubernamentales sobre los medios de comunicación.

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“No se va a censurar”: afirma Claudia Sheinbaum Pardo

Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este miércoles 19 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su gobierno quiera censurar a los medios de comunicación y sostuvo que el objetivo de los Lineamientos generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias es “garantizar los derechos de las audiencias” y remarcó que los lineamientos “se publicaron para consulta”, luego de que distintos medios acusaran al poder federal de intentar “prohibir” contenido e información. Sheinbaum afirma que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que el documento en revisión corresponde a la Comisión.

Gobierno de México busca fortalecer a transparencia en sus sistemas. Crédito: Cuartoscuro

Ante preguntas sobre si los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias incluirán una regla que impida interpretar la crítica al gobierno como una violación, Sheinbaum respondió que el mecanismo no está centrado en el gobierno, sino en la ciudadanía: “No es el gobierno, son las audiencias, es el pueblo, la gente, la ciudadanía, la que puede tener un espacio para decir: ‘Oye, quiero mejorar el derecho a la información’, que es constitucional”.

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