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Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: cuándo es el próximo para todos los beneficiarios

La distribución de recursos se realiza de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada participante

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El último periodo de pagos para los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez se llevó a cabo durante junio
El último periodo de pagos para los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez se llevó a cabo durante junio

El último periodo de pagos para los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez se llevó a cabo durante este mes, y ahora con el fin del ciclo escolar una duda que ha surgido es cuándo llegan los siguientes depósitos.

Los dos programas van dirigidos a estudiantes de escuelas públicas. La Beca Rita Cetina se enfoca en niños de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), mientras que la Beca Benito Juárez se dirige a jóvenes de preparatoria.

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Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)
Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)

Ambas políticas entregan de forma directa y sin intermediarios un apoyo bimestral de 1,900 pesos a través de la tarjeta del Banco Bienestar, sin embargo, la Beca Rita Cetina otorga 700 pesos adicionales a cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito.

La finalidad de ambas becas es evitar la deserción escolar y apoyar con este beneficio económico a los alumnos para que puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

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¿Cuándo es el próximo pago de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Aunque las autoridades oficiales no han dado a conocer la fecha exacta del siguiente depósito, se estima que el próximo periodo de pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez sea en octubre.

Cabe recordar que durante julio y agosto no hay depósitos debido a que es periodo vacacional, y las reglas de operación de ambos programas así lo establecen.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Calendario tentativo de pagos de octubre

Beca Rita Cetina

  • Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 6 de octubre: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 7 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 8 de octubre: apellidos con iniciales G.
  • Viernes 9 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 12 de octubre: apellidos con iniciales M.
  • Martes 13 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 14 de octubre: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 15 de octubre: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.
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Beca Benito Juárez

  • Lunes 19 de octubre: apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 20 de octubre: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 21 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 22 de octubre: apellidos con iniciales G.
  • Viernes 23 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 26 de octubre: apellidos con iniciales M.
  • Martes 27 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 28 de octubre: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 29 de octubre: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 30 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

¿Qué beneficiarios recibirán pago en agosto?

El depósito correspondiente a 2 mil 500 pesos para apoyo de uniformes y útiles escolares llegará en agosto a quienes resultaron beneficiarios de primaria y se inscribieron a la Beca Rita Cetina durante el mes de marzo. Se trata del primer y único pago anual para este grupo de estudiantes.

Quienes forman parte de este programa recibirán el monto antes del inicio del nuevo ciclo escolar. El apoyo busca cubrir los gastos relacionados con el equipamiento escolar básico de los estudiantes registrados.

La Coordinación Nacional de Becas concluye la dispersión del pago correspondiente al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026 Crédito: X/@apoyosdelbbienestar

Formas de saber si ya llegó el depósito

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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