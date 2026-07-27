Aspirantes marchan en la UNAM y exigen examen presencial sin inteligencia artificial

La movilización de aspirantes y familias en Ciudad Universitaria reabre el debate sobre la evaluación remota, tras señalamientos de inconsistencias y bloqueos; una comisión especializada revisa el proceso, mientras se reclaman explicaciones verificables

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Un contingente de aspirantes, estudiantes y padres de familia se manifestó este lunes sobre avenida Insurgentes Sur con dirección a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, como parte de una jornada de protesta convocada tras la publicación de los resultados del examen de ingreso a licenciatura 2026 de la UNAM. La movilización, calificada por sus organizadores como pacífica, partió también desde la estación Universidad de la Línea 3 del Metro hacia las 11:00 horas.

Las principales exigencias

Según la convocatoria difundida en redes sociales, los manifestantes buscan:

Transparencia en el proceso de selección del ciclo 2026-2027.

La revisión de las metodologías aplicadas durante el examen.

El regreso del examen presencial para futuras convocatorias.

Una auditoría completa al proceso y explicación técnica sobre la plataforma con inteligencia artificial utilizada.

El malestar surgió luego de que, el 17 de julio, la UNAM publicara los resultados del primer examen de ingreso aplicado de forma 100% en línea, lo que derivó en denuncias de aspirantes sobre presuntas anomalías en los puntajes y en cancelaciones de pruebas atribuidas al sistema.

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Un contingente de aspirantes, estudiantes y padres de familia se manifiesta este lunes desde la estación Universidad de la Línea 3 del Metro, tras la difusión de resultados del ingreso a licenciatura 2026

El símbolo de la marcha: un niño y una pancarta sobre la IA

Entre los asistentes, de acuerdo con imágenes que circularon en redes sociales durante la jornada, se encontraba un menor portando una manta alusiva a la controversia por el uso de inteligencia artificial en el proceso de evaluación, en la que se leía una frase que resumía el reclamo de fondo de los aspirantes: haber perdido su lugar no por falta de conocimiento, sino presuntamente a manos de terceros que habrían recurrido a mecanismos irregulares durante el examen. Esta información, difundida en plataformas digitales, no ha sido verificada de forma independiente por medios oficiales.

La primera aplicación totalmente remota del concurso para 2026 derivó en exigencias de auditoría y en denuncias por posibles irregularidades; el conflicto obliga a la institución a ofrecer certezas sobre su plataforma y sus criterios

Sheinbaum y la SEP se pronuncian

Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre una posible repetición del examen. La mandataria indicó que no cuenta con información suficiente sobre cómo se originó la situación, pero subrayó que corresponde exclusivamente a la UNAM resolverla, al tratarse de una institución autónoma. “Ellos tienen que resolverlo (...) es importante que se resuelva pronto para dar certidumbre a todos los jóvenes que quieran entrar a la UNAM”, señaló, según la versión estenográfica de la conferencia.

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Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado, indicó que la dependencia mantiene comunicación con el rector Leonardo Lomelí Vanegas y ofreció apoyo a la universidad, en el marco del respeto a su autonomía. Delgado precisó que la entrega de documentos para el ciclo 2026-2027/1, prevista para este lunes, quedó pospuesta mientras una comisión técnica revisa el proceso.

Este video documenta una conferencia de prensa con Claudia Sheinbaum en un salón con arquitectura ornamental en la Ciudad de México. La Sra. Sheinbaum, vestida con una chaqueta guinda, habla desde un podio con el escudo de los Estados Unidos Mexicanos. Una audiencia con aproximadamente 20 personas sentadas asiste al evento. Una intérprete de lenguaje de señas aparece en pantalla. Se aborda el tema del examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos asistentes participan con preguntas.

Lo que sigue

La UNAM informó previamente que mil 117 aspirantes (2% de quienes presentaron el examen) fueron bloqueados por presuntas violaciones al reglamento, y que presentó denuncias penales ante la Fiscalía por el presunto ofrecimiento de servicios para vulnerar la seguridad de la evaluación. Hasta el momento, la institución no ha confirmado oficialmente una cancelación general del examen ni la modificación de los resultados ya publicados; se espera el informe de la comisión técnica para definir los siguientes pasos.

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