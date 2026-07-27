¿Gema Garoa está embarazada? Actriz presenta náuseas y vómitos desatando rumores en La Casa de los Famosos México (ViX)

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Gema Garoa, actriz originaria de Valle Hermoso, Tamaulipas, presenta náuseas y vómitos durante la primera madrugada en La Casa de los Famosos México 2026, lo que detona rumores sobre un posible embarazo.

La situación se desarrolla la noche del 26 de julio, cuando la participante, de 35 años, recién ingresada al reality tras la muerte de su padre, enfrenta cuestionamientos directos de su compañera Arantza Ruiz y responde que atraviesa un periodo de celibato, negando cualquier embarazo y atribuyendo su malestar a la cena. El momento se viraliza en redes y marca el inicio de su convivencia ante 17 habitantes más.

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Primeras horas: náuseas, rumores y respuesta

Durante la madrugada siguiente a la gala de estreno de La Casa de los Famosos México 2026, Gema Garoa experimenta síntomas de náusea y vómito mientras se encuentra en el baño acompañada únicamente de Arantza Ruiz.

La actriz Ruiz pregunta de manera directa: “¿Estás embarazada?” a lo que Garoa responde: “Tengo como 3 meses de celibato por decisión propia”. Ambas ríen y especulan sobre la posibilidad de una indigestión provocada por la cena, mientras la interacción se difunde rápidamente en redes sociales. La propia Garoa niega estar embarazada y mantiene la conversación en tono relajado, sin dramatizar los hechos.

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Junto a Memo, la actriz Gema Garoa protagonizó su propio ingreso a la competencia (ViX)

El incidente se convierte en uno de los temas más comentados de la primera jornada en la casa, posicionando el nombre de Gema Garoa entre las tendencias y generando múltiples reacciones entre los seguidores del programa.

Ingreso de Gema Garoa tras la muerte de su padre

La llegada de Garoa al reality ocurre en circunstancias inusuales: horas antes de su ingreso, se entera del fallecimiento de su padre, David García Chavira. Durante el brindis grupal de la primera noche, la actriz comparte con voz serena: “Hace tiempo murió mi mamá y hace dos años conocí a mi papá. Ayer le hablé para decirle que iba a entrar al programa y me enteré que acababa de fallecer”.

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Aclara que su relación con él era reciente y que no convivían como padre e hija. Luego advierte a sus compañeros: “No quiero que me salgan con la mamad* de que: ‘La nomino para que viva el duelo con su familia’. No tengo familia. Soy huérfana, entonces quiero vivir mi duelo con ustedes”. La declaración provoca respuestas de apoyo y aplausos de los demás habitantes.

Perfil de Gema Garoa: trayectoria y contexto personal

Gema García Figueroa, de 35 años, entró al reality horas después de enterarse del fallecimiento de su padre y confesó en el primer brindis que tampoco tiene madre: "Soy huérfana, quiero vivir mi duelo con ustedes". (LCDLFM)

Gema García Figueroa se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa, egresando en 2013. Su debut televisivo fue un año después, y desde entonces ha participado en telenovelas como Pasión y poder, Sin rastro de ti, Mi adorable maldición, La jefa del campeón, Como tú no hay 2, Contigo sí, Eternamente amándonos y Fugitivas, en busca de la libertad. Entre sus papeles destaca el de Marcela en Hermanas, un amor compartido (2026), donde aborda el tema de la violencia emocional.

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Su presencia en el reality como habitante sorpresa se anuncia en vivo por Galilea Montijo durante la gala de estreno. El antecedente inmediato de esta dinámica se remonta a la tercera temporada, cuando un habitante revelado en el estreno, Abelito, finalizó en tercer lugar, lo que da peso a la participación de los habitantes sorpresa.

Antes del inicio del programa, Garoa publica en Instagram una dinámica en la que pregunta “¿Quién ching es Gema Garoa?”, acompañada de un video donde una niña narra datos personales. El perfil mezcla reacciones de condolencias por la muerte de su padre con mensajes de ánimo para su participación.

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Presentación en la gala y postura ante el juego

Durante su presentación en el escenario, Galilea Montijo recibe a Garoa con un abrazo, y la actriz agradece con voz entrecortada. Ante las cámaras, declara: “Como buena norteña, hablo recio y no me voy a quedar callada ni por nada, ni por nadie”. Advierte que está preparada para las traiciones y que su carácter puede jugarle en contra: “Algo que me puede jugar en contra es mi radar con las personas, luego pienso que todos son buena onda... y después me va de la ching*ada”.

Garoa expresa su disposición a ser protagonista del ambiente festivo de la cuarta temporada, a hacer amistades y a competir por el premio de 4 millones de pesos.

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Noche de sorpresas: nuevos habitantes y dinámica inicial

La gala de estreno suma a otros dos habitantes sorpresa: Luis Chaparro, creador de contenido con 8.3 millones de seguidores en TikTok, y Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, quien canta en vivo antes de ingresar.

El ingreso de Garoa, en este contexto, resalta no solo por la noticia de la muerte de su padre, sino por la forma en que decide enfrentar el duelo dentro del juego, marcando distancia respecto a la conmiseración y enfocándose en la competencia.

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