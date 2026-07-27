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La sigilosa técnica con la que un mexicano lograba robar miles de dólares de cajeros automáticos en Honduras

Las autoridades hondureñas acusan al joven de 25 años de utilizar un teléfono celular para generar códigos que permitían extraer efectivo sin utilizar tarjetas bancarias; investigan si forma parte de una red de fraude internacional

Las autoridades hondureñas investigan si el método era operado por una sola persona o por una red dedicada al fraude informático. (Crédito: Policía Nacional de Honduras )
Las autoridades hondureñas investigan si el método era operado por una sola persona o por una red dedicada al fraude informático. (Crédito: Policía Nacional de Honduras )
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Un ciudadano mexicano fue detenido ayer en Honduras acusado de utilizar un método que, según las autoridades, le permitía retirar dinero en efectivo de cajeros automáticos sin usar tarjetas bancarias.

La investigación apunta a que el joven, originario de Culiacán, Sinaloa, empleaba un teléfono celular para generar códigos que autorizaban las operaciones tras vulnerar el sistema informático de los equipos, una modalidad con la que habría obtenido 190 mil lempiras —alrededor de 123 mil pesos mexicanos— antes de ser capturado en San Pedro Sula.

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La Policía Nacional de Honduras informó que el arresto ocurrió tras una serie de alertas emitidas por una institución bancaria, que detectó transacciones irregulares en distintos cajeros automáticos de la ciudad. La información fue canalizada al Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que permitió desplegar un operativo conjunto para ubicar al presunto responsable.

Así operaba el presunto fraude en los cajeros automáticos

La hipótesis de los investigadores es que el detenido obtenía acceso al sistema interno de los cajeros automáticos y posteriormente utilizaba un algoritmo instalado en un teléfono celular para generar códigos que el equipo reconocía como autorizaciones válidas para liberar dinero en efectivo.

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Según las autoridades hondureñas, ese procedimiento aprovechaba vulnerabilidades en el software de los cajeros para validar operaciones sin que existiera una tarjeta física asociada al retiro. La Policía Nacional de Honduras no ha revelado cómo fue comprometido el sistema ni ha dado detalles técnicos sobre el funcionamiento del algoritmo, debido a que las investigaciones permanecen abiertas.

Las indagatorias también buscan establecer si el método fue desarrollado por una sola persona o si forma parte de un esquema utilizado por una organización especializada en delitos informáticos.

Interpol investiga si el mexicano detenido tiene vínculos con redes de fraude informático que operan en otros países de la región. (Crédito: Policía Nacional de Honduras)
Interpol investiga si el mexicano detenido tiene vínculos con redes de fraude informático que operan en otros países de la región. (Crédito: Policía Nacional de Honduras)

El banco detectó operaciones irregulares y alertó a la Policía

La investigación comenzó cuando una entidad bancaria identificó una serie de movimientos atípicos en un cajero automático ubicado en una sucursal de la 7 calle de San Pedro Sula.

Tras reforzar el monitoreo de sus equipos, la institución detectó horas después nuevas operaciones con características similares en otro cajero localizado en una agencia del sector Los Álamos, por lo que notificó a las autoridades mediante el Sistema Nacional de Emergencias 911.

Con la información obtenida por el banco, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Honduras y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), desplegaron un operativo para localizar al presunto responsable.

La captura se realizó en las inmediaciones de un cajero automático ubicado sobre el bulevar del Norte, en el sector Los Álamos, donde, según las autoridades, el ciudadano mexicano permanecía para continuar realizando operaciones mediante el mismo procedimiento utilizado horas antes.

Al momento de su detención, al sospechoso se le encontraron 190 mil lempiras en efectivo distribuidos en billetes de 500. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
Al momento de su detención, al sospechoso se le encontraron 190 mil lempiras en efectivo distribuidos en billetes de 500. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Le aseguraron más de 190 mil lempiras y un teléfono celular

Durante la revisión posterior a su detención, los agentes encontraron en poder del sospechoso 190 mil lempiras en efectivo, equivalentes a poco más de 7 mil dólares o alrededor de 123 mil pesos mexicanos, distribuidos en billetes de 500 lempiras.

Además, fue asegurado un teléfono celular que será sometido a un análisis técnico para determinar si fue utilizado para generar los códigos empleados en las extracciones o si contiene información relacionada con el presunto acceso ilícito a los sistemas bancarios.

El ciudadano mexicano fue informado sobre sus derechos y quedó a disposición del Ministerio Público de Honduras, donde enfrentará un proceso por los presuntos delitos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos en perjuicio de una entidad bancaria.

Investigan si el método fue utilizado en otros cajeros

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan para determinar el alcance del esquema y establecer si la misma modalidad fue utilizada en otros cajeros automáticos de San Pedro Sula o en diferentes ciudades del país.

Las autoridades también buscan cuantificar el monto total del perjuicio económico ocasionado a la institución financiera, identificar posibles cómplices y establecer si otras entidades bancarias resultaron afectadas.

Como parte de las diligencias, Interpol Honduras mantiene coordinación con otras agencias de investigación para verificar si el detenido registra antecedentes o posibles vínculos con organizaciones dedicadas al fraude informático en distintos países.

La Dirección Policial de Investigaciones señaló que uno de los objetivos de la indagatoria es desarticular por completo la modalidad de fraude tecnológico utilizada para vulnerar los sistemas de cajeros automáticos e identificar a todas las personas que habrían participado en la planeación y ejecución de este esquema.

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