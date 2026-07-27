México vs Costa Rica: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo partido del tricolor en el Campeonato CONCACAF Sub 20

La selección mexicana busca asegurar su clasificación a los cuartos de final y seguir con el sueño de avanzar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Infobae México: Jovani Pérez)

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La Selección Mexicana disputará este lunes 27 de julio a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) su segundo enfrentamiento dentro del Campeonato CONCACAF Sub 20 frente a Costa Rica desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y el encuentro podrá verse a través de las pantallas de ESPN.

Después de haber conseguido un triunfo en su primer encuentro tras golear a Antigua y Barbuda, los dirigidos por Alex Diego regresan para buscar asegurar su clasificación a los cuartos de final.

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Un boleto al Mundial y a Juegos Olímpicos en disputa

Para el mini Tri es importante obtener el campeonato en este torneo. (IG Selecciones Nacionales Menores)

Tras la realización del Mundial 2026, el Preolímpico Sub 20 no ha tenido la difusión deseada cuando se trata de un torneo juvenil de alta relevancia y que además se está disputando en territorio mexicano.

Este certamen no solo otorga plazas para la Copa Mundial de la FIFA Sub 20, sino que también ofrece la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El formato del Preolímpico Sub 20 contempla la clasificación directa al Mundial Sub 20 para los cuatro equipos que lleguen a semifinales. Además, el campeón del torneo será quien represente a la región en el torneo olímpico de futbol masculino en 2028, lo que le agrega un valor extra a cada partido de eliminación directa.

A continuación, te presentamos cómo están conformados los grupos para este evento:

Grupo A

Estados Unidos

Cuba

El Salvador

Haití

Grupo B

México

Costa Rica

Guatemala

Antigua y Barbuda

Grupo C

Honduras

Panamá

Canadá

Jamaica

Los primeros segundos lugares de cada grupo, más los dos mejores terceros obtendrán su boleto a la ronda de cuartos de final, los cuales se disputarán en Puebla, mientras que semifinales y final se llevarán a cabo en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

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Así fue el debut de México en el torneo

Para el mini Tri es importante obtener el campeonato en este torneo. (IG Selecciones Nacionales Menores)

Camberos, Valenzuela y Sandoval destacaron como los jugadores más influyentes del Tri Sub-20 en el arranque del Preolímpico. Por su parte, el conjunto de Antigua y Barbuda sufrió la baja de un elemento por lesión, lo que complicó aún más su desempeño en el campo.

El ambiente en el estadio de Puebla se hizo sentir desde el inicio, reflejando la expectativa y el respaldo a la selección dirigida por Álex Diego. México salió decidido a tomar la iniciativa y buscar el triunfo desde los primeros minutos del encuentro.

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Hugo Camberos abrió el marcador al minuto 13 con un gol desde el punto penal, poniendo en ventaja al equipo nacional. Poco después, Aldahir Valenzuela amplió la diferencia tras aprovechar una jugada colectiva en el área al minuto 22.

Santiago Sandoval fue constante en sus intentos ofensivos durante la primera mitad y logró coronar su actuación con un gol en tiempo agregado, dejando el marcador 3-0 antes del descanso.

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El dominio de México sobre el terreno de juego y su actitud ofensiva generaron confianza entre los aficionados, al tiempo que obligaron al rival a defenderse en su propio campo. Durante la segunda parte, el equipo nacional bajó el ritmo y no generó tantas oportunidades, pero supo mantener la ventaja construida en el primer tiempo.