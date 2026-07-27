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Encontronazo entre Mariana Ochoa y Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026: “Nada del pasado”

Los habitantes hablaron sobre una vieja controversia y una inesperada respuesta del diseñador sorprendió a los seguidores del reality

Aldo Rendón y Mariana Ochoa (Redes Sociales)
Aldo Rendón y Mariana Ochoa (Redes Sociales)
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Uno de los momentos más comentados de La Casa de los Famosos México 2026 llegó cuando Mariana Ochoa y Aldo Rendón tuvieron una conversación relacionada con la polémica que existía entre ambos antes de entrar al reality. La cantante aprovechó el encuentro para acercarse al diseñador y ofrecerle una disculpa por la situación que los había colocado en el centro de la conversación.

Durante el intercambio, Mariana recordó la relación laboral que tuvieron años atrás, cuando Aldo participó en temas de imagen para OV7. La charla comenzó con una pregunta sobre si el fashion stylist había trabajado con el grupo: “¿Tú nos vestiste en OV7 en algún momento?”, a lo que él respondió: “Sí”.

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Sin embargo, la reacción de Aldo fue la que más llamó la atención, pues decidió dejar atrás cualquier diferencia. “Aquí no traemos nada del pasado”, expresó el diseñador, antes de bromear cantando: “Vivir de recuerdos no vale la pena. Se sufre más de la cuenta”, provocando risas entre ambos habitantes.

La historia detrás de la diferencia entre Mariana Ochoa y Aldo Rendón

Imagen collaged de una mujer con sombrero vaquero en un escenario y un hombre con gafas frente a una pintura abstracta.
Mariana Ochoa ofrece una disculpa a Aldo Rendón por la polémica previa en La Casa de los Famosos México 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de ingresar al reality, la relación entre ambos ya había generado conversación debido a declaraciones pasadas de Aldo Rendón sobre Mariana Ochoa. En entrevistas previas, el diseñador había mencionado que la cantante le caía mal y que no la soportaba, aunque también señaló que no tenían una relación cercana.

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Cuando fue cuestionada sobre esos comentarios, Mariana aseguró que no conocía personalmente a Aldo. “No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo”, respondió en ese momento al hablar sobre las declaraciones del stylist.

La llegada de ambos a La Casa de los Famosos México 2026 despertó expectativa entre los seguidores, quienes esperaban conocer cómo sería la convivencia entre dos personas que habían protagonizado una diferencia pública antes de compartir el mismo espacio.

Mariana Ochoa y Aldo Rendón dejan atrás la polémica dentro de la casa

Mariana Ochoa
(La Casa de los Famosos México)

La conversación entre los habitantes mostró una nueva etapa en la relación entre ambos. Durante el intercambio, Mariana reconoció que no recordaba algunos detalles de aquella época, mientras Aldo explicó su percepción sobre lo ocurrido años atrás.

“Pues es que fue hace mil años”, comentó Rendón durante la charla, mientras ambos repasaban lo sucedido. El diseñador también recordó que en ese momento había quedado molesto con la agrupación, aunque decidió no mantener ese conflicto dentro del reality.

La escena terminó con risas y una actitud más relajada entre los dos participantes, dejando atrás la expectativa de un posible enfrentamiento dentro de la casa. La interacción fue una de las primeras conversaciones que llamó la atención del público en esta temporada.

La convivencia comienza a revelar nuevas historias en La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)
Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)

Desde el inicio, los habitantes han comenzado a mostrar sus personalidades y las historias que existen fuera del reality. El caso de Mariana Ochoa y Aldo Rendón se convirtió en uno de los primeros ejemplos de cómo las diferencias del pasado pueden transformarse al compartir el mismo espacio.

La expectativa sobre su convivencia creció desde antes del estreno, luego de que la posible llegada de Mariana generara especulación entre los seguidores del programa. Finalmente, ambos ingresaron a la casa y tuvieron la oportunidad de hablar directamente sobre el tema.

Ahora, con las cámaras siguiendo cada momento, los habitantes deberán enfrentar no solo las pruebas del juego, sino también las relaciones personales que pueden cambiar semana a semana dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

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