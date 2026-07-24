Donald Trump analiza aplicar aranceles a las lechugas de México. REUTERS/Evan Vucci

A un día de haber terminado la tercera ronda de revisiones del T-MEC, entre México y Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que está analizando un nuevo arancel por el brote de ciclosporiasis relacionado con el consumo de lechugas.

En conferencia de prensa desde la Oficina Oval, el mandatario estadounidense respondió entre risas a los cuestionamientos sobre las medidas que tomará el país respecto al supuesto de que lechugas mexicanas estarían contaminadas:

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“Creo que lo que vamos a hacer es ponerle un arancel grande a México por la lechuga. Y vamos a imponer un gran arancel a Canadá por el humo. ¿De acuerdo?”.

¿Qué dice México sobre la presencia de Cyclospora en lechugas tras la alerta sanitaria en EEUU?

La Secretaría de Salud informó el pasado 23 de julio que las pruebas de laboratorio realizadas a lechugas producidas por Taylor Farms México resultaron negativas a la presencia de Cyclospora cayetanensis.

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Esta investigación surgió tras la alerta sanitaria emitida en Estados Unidos por un brote de ciclosporiasis asociado al consumo de lechuga, que ha provocado miles de casos de diarrea acuosa. Cofepris analizó diez muestras de materia prima y producto terminado con pruebas moleculares PCR en tiempo real, sin detectar el parásito.