Diarrea explosiva: Cofepris confirma que no hay presencia de Cyclospora en lechugas mexicanas

La Cofepris descartó que haya presencia de Cyclospora en lechugas mexicanas. Crédito: Cuartoscuro

Este viernes, la Secretaría de Salud informó que, mediante una investigación realizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no hallaron la presencia de la bacteria Cyclospora cayetanensis en lechugas de nuestro país.

En los análisis realizados participaron expertos de Estados Unidos y México, quienes confirmaron que no hay presencia del parásito en las muestras recolectadas en ambos países. Además, la Cofepris detalló que la investigación se apegó a los protocolos internacionales.

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“Cofepris informa que la asociación del reciente brote en Estados Unidos con el consumo de lechugas se basa en una asociación epidemiológica, es decir, en sospechas derivadas de entrevistas a pacientes y estudios estadísticos; por lo tanto, corresponde a probabilidades y no a pruebas analíticas de laboratorio realizadas en productos agrícolas que constituyan evidencia positiva de Cyclospora cayetanensis.

“Tras la visita de inspección y verificación sanitaria realizada del 18 al 20 de julio en la planta de Taylor Farms México, Cofepris no encontró evidencia del parásito”, explicó la dependencia en un comunicado.

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¿Qué pruebas realizó la Cofepris a las lechugas mexicanas?

La Secretaría de Salud detalló que las pruebas fueron realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Cofepris, que determinó los resultados negativos a la Cyclospora cayetanesis.

Se analizaron 10 muestras de lechuga (cinco de materia prima y cinco de producto procesado), así como cuatro muestras de agua.

Los análisis se realizaron con absoluta suficiencia científica mediante métodos moleculares estándar de PCR en tiempo real.

Por otro lado, las autoridades aclararon que “la muestra que arrojó un resultado falso positivo, reportada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) el domingo 19 de julio, se obtuvo de un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, que nunca ingresó a territorio estadounidense”.

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Autoridades refrendan acciones de vigilancia

Al final de la nota informativa, tanto la Secretaría de Salud como la Cofepris refrendaron sus acciones de vigilancia sanitaria, mismas que “se sustentan en evidencias científica sólida y en investigaciones de laboratorio con estricto apego a los estándares nacionales e internacionales de inocuidad alimentaria, protegiendo así la salud de la población y la integridad de las exportaciones mexicanas”.

Empresa retira lechugas de mercado estadounidense

Cabe recordar que la empresa Taylor Farms decidió retirar voluntariamente del mercado de Estados Unidos todo producto que pudiera estár relacionado con el brote y dijo ayer que, hasta ahora, la FDA no ha detectado Cyclospora en las muestras que ha analizado.

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“Confiamos en nuestros alimentos y en nuestros sistemas de seguridad alimentaria, y seguiremos siendo transparentes a medida que haya más información disponible”, señaló la compañía en su sitio web.

México decide abrir investigación

El Gobierno de México abrió investigaciones desde el 17 de julio tras un brote de ciclosporiasis que suma mil 947 casos confirmados en nueve estados de Estados Unidos, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

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La indagatoria se informó en un comunicado conjunto de las secretarías de Salud y de Agricultura, que señalaron que se mantenían en contacto con instituciones estadounidenses.

El logotipo de Taylor Farms México se puede ver en las instalaciones de la compañía luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) dijera el lunes que la base para vincular la lechuga de Taylor Farms del centro de México con el mayor brote de enfermedades transmitidas por alimentos en los Estados Unidos en los últimos años permanece sin cambios, defendiendo su decisión de publicar una muestra que una revisión posterior determinó que era un falso positivo para el parásito Cyclospora, en Doctor Mora, estado de Guanajuato, México, 20 de julio de 2026. REUTERS/Demian Sanchez

Las autoridades mexicanas informaron que el rastreo de la FDA apunta a que la lechuga vinculada con los casos tuvo un solo proveedor, aunque precisan que ese hallazgo no confirma que la contaminación por Cyclospora se haya originado en ese punto.

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Mientras que el secretario de Salud, David Kershenobich, informó el pasado 21 de julio que en nuestro país se han detectado tres casos de ciclosporiasis.

El funcionario también señaló que las personas afectadas están en recuperación, descartó que exista un brote en territorio mexicano y afirmó que las investigaciones continúan para determinar dónde se originó el parásito.

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Bueno, pues la libró México en esta ocasión, luego de que la Cofepris descartó la presencia de Cyclospora en lechugas de nuestro país, parásito que provoca la diarrea explosiva.