Wolverhampton recibe de estupenda manera a Raúl Jiménez tras hacer un gran Mundial 2026: “De vuelta en el edificio”

La afición de Wolverhampton celebró el regreso de Raúl Jiménez al club, ahora en la segunda división inglesa, con gestos de reconocimiento ante una nueva etapa en la carrera del delantero mexicano (XWolverhampton )

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La afición de Wolverhampton celebró el regreso de Raúl Jiménez al club, ahora en la segunda división inglesa, con gestos de reconocimiento ante una nueva etapa en la carrera del delantero mexicano.

Un video difundido en las redes sociales del equipo mostró cómo el jugador fue recibido con entusiasmo tanto por el plantel como por el cuerpo técnico. Las imágenes evidenciaron un ambiente cálido y de compañerismo, mientras Jiménez se reincorporaba a los entrenamientos en territorio inglés.

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Un vehículo utilitario deportivo negro llega a las instalaciones del club. Un futbolista, identificado como Raúl Jiménez, ingresa al edificio, saluda a un compañero y accede a su casillero personal. Posteriormente, el jugador se muestra con atuendo de entrenamiento, interactuando con otros miembros del equipo en un área interior del complejo deportivo. Este metraje registra el retorno o la rutina diaria de un futbolista profesional en su club.

Jiménez ya dejó huella en la historia reciente del equipo. Sus actuaciones anteriores con la camiseta de los Wolves le permitieron consolidarse como uno de los referentes del club y ganarse el afecto de la hinchada local.

El delantero de 35 años manifestó en reiteradas ocasiones su conexión con la institución. La relación entre el futbolista y el club inglés se fortaleció durante su primera etapa, cuando protagonizó algunos de sus momentos más destacados como profesional.

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Primera etapa de Jiménez

El paso de Raúl Jiménez por el Wolverhampton dejó cifras que marcaron un antes y un después en la historia reciente del club inglés. Durante su primera etapa, el delantero mexicano acumuló 166 partidos oficiales, repartidos entre la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup y la Europa League.

La contribución de Jiménez fue determinante para que los Wolves regresaran a una competición europea tras casi medio siglo de ausencia. Sus 57 goles con el club lo instalaron como uno de los máximos referentes ofensivos de la institución, destacando especialmente su desempeño en la temporada 2019-2020, cuando anotó 17 veces en la liga inglesa.

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Wolverhampton se despidió con emotivo mensaje de Raúl Jiménez (REUTERS/Peter Powell)

(Foto: Twitter/ @Wolves)

En la Premier League, Jiménez alcanzó un récord individual: se consolidó como el máximo goleador del Wolverhampton en esa competición, con 40 tantos en 135 encuentros. Este registro le otorgó un lugar privilegiado en la memoria colectiva de los aficionados, quienes lo reconocieron como pieza clave del equipo.

El Mundial de Raúl Jiménez

Jiménez sumó su cuarta participación en una Copa del Mundo cuando acudió al torneo celebrado en Norteamérica. Con una trayectoria consolidada, el atacante mexicano afrontó la cita mundialista a los 35 años, respaldado por su experiencia en la Premier League.

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La expectativa en torno a su desempeño era elevada. El cuerpo técnico del combinado mexicano comando por Aguirre le asignó la responsabilidad de comandar la ofensiva nacional, confiando en su historial y madurez profesional.

El jugador de México Raúl Jiménez (REUTERS/Pawel Kopczynski)

En la previa del certamen, Jiménez representaba el nexo entre la veteranía y la capacidad de resolución en el área rival. Su recorrido internacional, especialmente en el fútbol inglés, reforzó la apuesta del Tri por un liderazgo experimentado en el frente de ataque. Al final, no decepcionó y terminó marcando 4 goles durante los cinco partidos que disputó durante la justa mundialista.

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