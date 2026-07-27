Palenque Fiestas Octubre 2026: cómo y dónde comprar boletos para ver a Grupo Firme, Alfredo Olivas, Banda MS, El Potrillo y más

Palenque Fiestas Octubre 2026: cómo comprar de forma virtual y dónde están ubicadas puntos de venta físicos (RS)

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El Palenque Fiestas de Octubre 2026 inicia la venta de boletos este lunes 27 de julio para sus conciertos que tendrán lugar del 2 de octubre al 1 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan, Jalisco.

El público podrá adquirir entradas para ver a artistas como Grupo Firme, Alfredo Olivas, Banda MS y Alejandro Fernández tanto en línea como en puntos físicos autorizados, con el objetivo de evitar fraudes y garantizar acceso seguro, según información oficial del evento.

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La boletera digital reconocida para este ciclo es Mi Pase, plataforma que concentra la venta en línea de los accesos y que implementa un sistema de fila virtual para gestionar la demanda en los días iniciales de venta.

El evento contempla distintas vías de compra: en físico, los boletos se pueden obtener en el Hotel Fiesta Americana Minerva y en las sucursales de Botas Los Potrillos de Tlaquepaque y del Centro de Guadalajara, con horarios de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y los sábados de 10:00 a 15:00 horas. El sitio oficial para la venta digital es www.mipase.net, identificado como único canal autorizado.

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Planque Fiestas de Octubre (RS)

Auditorio Benito Juárez: sede y logística de acceso

El Auditorio Benito Juárez, ubicado en la Calle Mártires de Chicago S/N, en la zona de Auditorio, Zapopan, es el recinto principal para las presentaciones del Palenque. Este foro ha sido sede de los artistas más convocantes de la música regional mexicana, y para 2026 repite como epicentro de la serie de conciertos.

La organización del evento advierte que las entradas compradas fuera de www.mipase.net o de los puntos físicos oficiales no tienen validez y pueden estar ligadas a fraudes. La boletera digital restringe métodos de pago que puedan facilitar estafas, como transferencias directas o compras en tiendas de conveniencia, y prioriza tarjetas bancarias para proteger a los asistentes.

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La fila virtual en Mi Pase se activa durante el primer día de ventas de los artistas estelares, lo que puede generar esperas considerables. Los organizadores piden paciencia y recuerdan que el acceso se distribuye conforme a la demanda registrada en tiempo real.

Cartel de artistas y fechas confirmadas

La programación del Palenque Fiestas de Octubre 2026 está encabezada por Alfredo Olivas, quien abre la serie de conciertos el 2 de octubre. Los días 3 y 4 se presentan juntos Jorge Medina y Josi Cuen; el 6 de octubre sube al escenario Edición Especial, seguido por Pancho Barraza el 7 y María José el 8. El 9 de octubre, Banda MS ocupa el recinto, y el 11 se presenta Napoleón.

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El calendario incluye además a Kany García el 14 de octubre, Moy Bobadilla el 15, y los días 16 y 17 a Alejandro Fernández. Para el 18 de octubre, el turno es para El Coyote y Calibre 50. En la segunda mitad del mes, destacan Cornelio Vega el 20, Calle 24 el 21, Gabito Ballesteros el 22, y Remmy Valenzuela el 23.

El 25 de octubre actúa Clave Especial, el 28 se anuncia un artista sorpresa, y los días 29, 31 de octubre y 1 de noviembre se presentan Grupo Firme.

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La venta de boletos inicia este lunes 27 de julio para los conciertos que tendrán lugar del 2 de octubre al 1 de noviembre en Zapopan, Jalisco (RS)

Venta de boletos: canales autorizados y recomendaciones

La venta física se realiza en el Hotel Fiesta Americana Minerva y en las tiendas Botas Los Potrillos. En línea, la plataforma www.mipase.net es la única reconocida oficialmente para eventos masivos regionales, según la organización de las Fiestas de Octubre.

El horario de venta presencial es de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados de 10:00 a 15:00 horas. En línea, la compra está disponible las 24 horas, aunque la fila virtual puede limitar el acceso inmediato en jornadas de alta demanda.

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Para mayor seguridad, los organizadores recomiendan no compartir datos personales fuera de la página oficial y evitar intermediarios no autorizados. El sistema de Mi Pase bloquea operaciones sospechosas y rechaza transferencias directas para proteger a los usuarios.

Las fechas más solicitadas suelen ser las de Grupo Firme y Alejandro Fernández, por lo que se espera saturación en los primeros minutos de venta. El evento aclara que solo los boletos adquiridos en los canales oficiales garantizan la entrada al recinto.

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