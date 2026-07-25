Harry Styles llega al Museo de Cera de CDMX: horarios, precios y ubicación

Una figura de cera de Harry Styles, vestida con blazer blanco, top azul brillante y pantalones marrones, se exhibe en un espacio interior moderno. La figura posa sonriente junto a una columna blanca estriada. El video promociona la presencia de la figura en la Ciudad de México e invita a los espectadores a tomar fotografías antes de un espectáculo musical. En el fondo se observan otras personas. El material presenta un carácter promocional de un evento.

La llegada de la figura de cera de Harry Styles al Museo de Cera de la Ciudad de México activa la cuenta regresiva para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

La estatua se presenta días antes de la serie de seis espectáculos, que el británico ofrecerá en la capital.

La estatua de Harry Styles ya está en exhibición

El Museo de Cera confirmó a través de sus redes sociales que la figura de Styles se integra a su galería, junto a personalidades del espectáculo, el deporte y la política.

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Visitantes y fanáticos pueden tomarse fotos con la escultura, caracterizada por un vestuario que recuerda a las giras recientes del cantante. El museo recalca: “La figura quedó increíblemente idéntica”.

La llegada coincide con el arranque de la gira Together, Together en México. El tour, promovido por Live Nation, incluye 50 fechas internacionales y cinco noches en la Ciudad de México, más que en otras ciudades de la gira.

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La estatua de cera de Harry Styles ya está en CDMX (Facebook)

Costos, horarios y ubicación: todo lo que debes saber para la visita

El acceso al Museo de Cera se puede adquirir de manera individual o en paquete. Los accesos se clasifican de la siguiente manera:

El boleto sencillo para adultos cuesta 220 pesos ; menores, estudiantes o personas con credencial INAPAM pagan 180 pesos .

El paquete doble, que incluye el Museo de Ripley , tiene un precio de 360 pesos para adultos y 280 pesos para niños, estudiantes o INAPAM.

El paquete triple suma el Viaje Fantástico Cine 5D y eleva la tarifa a 460 y 380 pesos , respectivamente.

El paquete más completo incorpora la experiencia de realidad virtual y cuesta 570 y 490 pesos.

La dirección es Londres 6, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México. La entrada está abierta de lunes a domingo, de 11:00 a 19:00 horas.

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Se anunciaron puntos de hidratación sin costo dentro del Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

Puntos de hidratación gratuita en los conciertos de Harry Styles

Durante los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, la promotora Ocesa habilita puntos de hidratación gratuita para todos los asistentes. “En los conciertos de Harry Styles encontrarás puntos gratuitos de hidratación dentro del Estadio GNP Seguros para que puedas rellenar tu botella cuando lo necesites. Trae una botella reutilizable”, informa la empresa.

La iniciativa busca reducir el uso de plástico de un solo uso en eventos masivos. Ocesa resume la propuesta: “Menos plástico, más música, más hidratación”. Las estaciones de agua estarán disponibles en las cinco fechas: 31 de julio y 1, 4, 7 y 8 de agosto de 2026. Las puertas del recinto abren a las 19:00 horas y el espectáculo empieza a las 21:00 horas.

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(Ocesa)

La gira Together, Together marca el regreso de Harry Styles a la capital tras el lanzamiento de su cuarto álbum, Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Entre los artistas invitados para la residencia en la Ciudad de México figura la cantante británica Jorja Smith, quien abre a partir del 4 de agosto.

El Estadio GNP Seguros se ubica en Viaducto Río de la Piedad s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. La ruta más directa en transporte público es la Línea 9 del Metro, bajando en la estación Ciudad Deportiva.

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