Caso Alberto Israel Jasso: alumnos del IEMS anuncian movilizaciones para “limpiar su nombre”

Estudiantes del plantel Carmen Serdán convocaron a un acto de protesta para exigir el esclarecimiento del caso y defender la memoria del profesor

Alumnos del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México anunciaron movilizaciones para exigir justicia tras la muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, quien había sido señalado por presunto abuso sexual contra una estudiante del plantel Carmen Serdán.

Durante el sepelio del docente, realizado el viernes 24 de julio, integrantes de la comunidad estudiantil informaron que efectuarán distintas acciones para defender su memoria y solicitar que las autoridades esclarezcan las circunstancias del caso.

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La primera protesta fue convocada para el lunes 27 de julio en el exterior del plantel Carmen Serdán, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los estudiantes señalaron que el propósito será honrar al profesor y pedir que se investigue la acusación sin vulnerar la presunción de inocencia ni los derechos de la persona denunciante.

Alberto Israel Jasso Cruz contaba con 25 años de trayectoria en el IEMS. Fue localizado sin vida en su domicilio el martes 21 de julio de 2026, después de publicar una grabación en redes sociales en la que defendió su inocencia y expresó su inconformidad con el tratamiento institucional de la acusación.

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Alberto Israel Jasso Cruz, profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS CDMX) dejó un mensaje público relacionado con una denuncia de acoso sexual en su contra, difundido antes de su deceso. En el video, el profesor expone su perspectiva sobre los hechos.

Alumnos del IEMS defienden la memoria de Alberto Israel Jasso

Durante el funeral, alumnas del plantel Carmen Serdán compartieron testimonios sobre la relación que mantuvieron con el profesor. Afirmaron que era una persona preocupada por el bienestar de sus estudiantes y que solía apoyarlos cuando enfrentaban dificultades académicas o personales.

“Que se le haga justicia, porque el profesor sólo pecó de preocuparse de más por sus alumnos; queremos que se limpie su nombre”, declaró Karina, una de sus alumnas, de acuerdo a N+.

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Otra estudiante, identificada como Marianne, aseguró que convivió a solas con el docente en diferentes momentos y que nunca recibió un trato irrespetuoso. Montserrat, también alumna del plantel, lo recordó como “un buen profesor” y “un buen hombre” que brindaba apoyo a quienes lo necesitaban.

Estos testimonios forman parte de las expresiones de respaldo surgidas después del fallecimiento. Sin embargo, no sustituyen las investigaciones que corresponden a las autoridades ni permiten determinar por sí mismos la veracidad o falsedad de la denuncia.

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Qué se sabe de la acusación contra el profesor

De acuerdo con la versión referida por estudiantes del IEMS, una alumna señaló que el profesor presuntamente realizó tocamientos que le ocasionaron afectaciones psicológicas. Hasta el momento, no se ha difundido una resolución ministerial o judicial que establezca responsabilidades.

Se solicitó información a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre la carpeta de investigación relacionada con la denuncia. La institución respondió que se encontraba buscando información del caso, por lo que el estado de las indagatorias no había sido precisado públicamente.

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Alumnos del IEMS anunciaron movilizaciones para exigir el esclarecimiento del caso y defender la memoria del profesor Alberto Israel Jasso Cruz. La primera protesta fue convocada para el 27 de julio frente al plantel Carmen Serdán

El mensaje que difundió antes de su fallecimiento

Antes de morir, Alberto Israel Jasso publicó un video en el que habló de la presión que enfrentaba a raíz del señalamiento. En la grabación sostuvo que su decisión no debía entenderse como una aceptación de culpabilidad, sino como una protesta frente a lo que consideraba una injusticia.

“Enfrentar una acusación de esta índole es una situación estresante y desmoralizadora”, expresó el profesor.

El material se difundió ampliamente en redes sociales y generó cuestionamientos sobre los protocolos aplicados ante acusaciones dentro de instituciones educativas. También impulsó llamados para garantizar investigaciones exhaustivas, acompañamiento psicológico y jurídico para todas las personas involucradas, así como respeto al debido proceso.

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Movilización por Alberto Israel Jasso será el 27 de julio

Los alumnos prevén reunirse el lunes 27 de julio afuera del plantel Carmen Serdán para rendir homenaje a Alberto Israel Jasso y exigir que su caso sea esclarecido. La movilización se suma a una propuesta social denominada Ley Alberto, promovida para fortalecer la presunción de inocencia y revisar los protocolos escolares ante denuncias contra docentes.

Entre sus planteamientos se encuentran aplicar medidas preventivas sin anticipar culpabilidades, evitar la exposición pública de las partes y brindar acompañamiento psicológico y legal tanto a denunciantes como a personas acusadas.

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La Ley Alberto también plantea sancionar las denuncias deliberadamente falsas. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado la presentación formal de una iniciativa ante un órgano legislativo ni se conocen disposiciones específicas sobre posibles sanciones.