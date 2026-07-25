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Tras empatar con Atlante, Almada explica qué le falta al América para competir al máximo nivel

El técnico americanista habló sobre el proceso que atraviesa el plantel y los retos que enfrenta en esta nueva etapa

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Club América no pudo pasar del empate frente al Atlante en el Estadio Banorte, un resultado que dejó al técnico Guillermo Almada con la certeza de que el equipo todavía tiene aspectos por corregir antes de competir al máximo nivel. El estratega uruguayo señaló que las Águilas deben seguir evolucionando y completar su plantilla con el regreso de algunos futbolistas.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, Almada destacó que el proceso requiere tiempo y aseguró que el equipo debe continuar trabajando para consolidar su idea de juego, después de la etapa anterior del club en la que consiguió un tricampeonato bajo la dirección de André Jardine.

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“Vamos a intentar ir por lo máximo. Es un camino espinoso y largo; si pensamos que el futbol es rosa, estamos equivocados. Los rivales juegan, como lo hizo Atlante hoy. Tenemos que evolucionar como equipo y completar la plantilla, que regresen los seleccionados; hay que seguir creciendo futbolísticamente para pelear cosas importantes”, declaró.

América busca consolidar la idea de juego de Almada

Las Águilas presentaron al técnico charrúa en el Nido de Coapa
(X / Club América)

El entrenador azulcrema explicó que sus jugadores han comenzado a adaptarse a su propuesta futbolística y resaltó la disposición del plantel durante las primeras semanas de trabajo.

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Almada también reconoció el éxito que tuvo Jardine al frente del equipo, aunque señaló que actualmente busca implementar su propia metodología.

“No puedo opinar, no estaba antes. No hay ni mejor ni peor; trato de transmitir mi idea con los jugadores, me han respondido bien. Lo de André fue exitoso en el club, indudablemente, transmitió lo que piensa que es mejor para el plantel”, comentó.

El técnico agregó que los futbolistas han recibido de buena manera sus indicaciones, aunque consideró que todavía deben seguir creciendo para alcanzar el nivel esperado.

Regreso de seleccionados y evaluación del ataque

(AP Foto/Ricardo Mazalan)
(AP Foto/Ricardo Mazalan)

Guillermo Almada informó que el América recuperará para el próximo partido ante Santos a los futbolistas que fueron convocados al Mundial 2026.

Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres e Israel Reyes estarán disponibles tras su participación en la justa internacional, mientras que Alejandro Zendejas permanecerá fuera debido a la lesión que presenta.

“Para el próximo partido tendremos seleccionados; terminan el partido mañana. Si no tenemos percance, los tendremos para el próximo juego, han hecho un juego importante”, explicó.

Sobre Henry Martín, el entrenador destacó el papel del delantero dentro del club y señaló que trabaja para recuperar su mejor versión después de una temporada marcada por lesiones.

“Es un líder dentro de la institución, un ejemplo de entrega. Tuvo una temporada complicada de lesiones, está buscando su mejor rendimiento, lo va a encontrar y le va a seguir dando alegrías a la gente”, afirmó.

Respecto al funcionamiento del equipo ante Atlante, Almada señaló que América debe mejorar en el manejo de la pelota y en la generación ofensiva, aunque valoró la intención de buscar el arco rival.

“Tenemos que mejorar en muchas cosas en el juego. Rescatamos la valentía de buscar el arco de enfrente; a veces lo buscamos bien, tuvimos muchas imprecisiones. Tenemos que seguir mejorando en el trato de la pelota y los circuitos de la ofensiva para generar más”, concluyó.

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