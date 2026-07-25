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México celebra un doble podio en aguas abiertas al ganar oro y bronce en Santo Domingo 2026

La natación volvió a darle alegrías a la delegación tricolor, que continúa peleando por el primer lugar del medallero en los Juegos Centroamericanos 2026

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El oro y el bronce fortalecieron la posición de la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
El oro y el bronce fortalecieron la posición de la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La delegación mexicana continúa cosechando éxitos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ahora gracias a una sobresaliente actuación en la prueba de 10 kilómetros de natación en aguas abiertas, donde Paulo Strehlke se proclamó campeón y Diego Obele completó una destacada jornada al quedarse con la medalla de bronce.

La competencia confirmó el gran momento que atraviesa Strehlke, quien volvió a demostrar su calidad al imponerse sobre el resto de los participantes y consolidarse como uno de los máximos exponentes de la especialidad en la región. El mexicano cruzó la meta con un tiempo de 2:02:34, suficiente para quedarse con el primer lugar y aportar una nueva presea dorada al equipo nacional.

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(X / Olimpismo Mexicano)
(X / Olimpismo Mexicano)

Detrás del representante tricolor llegó el costarricense Jeison Rojas, quien se adjudicó la medalla de plata al detener el cronómetro en 2:05:03. Apenas unos segundos después apareció Diego Obele, quien registró 2:05:07 para asegurar el tercer puesto y completar un doble podio para México en una de las pruebas más exigentes del programa.

(X / DeporteMexa)
(X / DeporteMexa)

La diferencia entre ambos mexicanos fue mínima, ya que Obele finalizó apenas tres segundos detrás de su compatriota y a solo cinco centésimas del nadador costarricense, reflejando el alto nivel competitivo que ofreció la prueba.

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Al concluir la competencia, ambos atletas fueron recibidos por la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, quien felicitó personalmente a los dos nadadores por el resultado obtenido y por contribuir al crecimiento de la delegación nacional en el certamen regional.

Las felicitaciones también llegaron desde la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Su director, Rommel Pacheco, destacó el desempeño de los representantes mexicanos mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

(X / DeporteMexa)
(X / DeporteMexa)
“¡Doble alegría para México en aguas abiertas! Paulo Strehlke se quedó con el oro en los 10 km, mientras que Diego Obele conquistó el bronce, firmando una gran actuación para nuestra delegación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.”, escribió el director de la Conade.

Con estos resultados, México continúa protagonizando un sólido inicio de competencia en Santo Domingo. Hasta el momento, la delegación suma cinco medallas, distribuidas en dos oros, una plata y dos bronces, una cosecha que le permite mantenerse en la parte alta del medallero general.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Detrás del conjunto mexicano aparecen Venezuela y Cuba, selecciones que también han tenido un arranque competitivo, aunque todavía se mantienen por debajo del representativo nacional.

Con el calendario apenas en sus primeras jornadas, México buscará ampliar su ventaja en el medallero y seguir confirmando el buen momento que atraviesan sus atletas en diversas disciplinas, donde la natación ya comenzó a convertirse en una de las principales fuentes de medallas para la delegación tricolor.

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