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El ejercicio que favorece la salud del corazón y la circulación sin necesidad de gimnasio

Puede contribuir a reducir la presión arterial, mejorar la circulación y fortalecer la salud cardiovascular cuando se practica de forma regular

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Puede contribuir a reducir la presión arterial, mejorar la circulación y fortalecer la salud cardiovascular cuando se practica de forma regular
Puede contribuir a reducir la presión arterial, mejorar la circulación y fortalecer la salud cardiovascular cuando se practica de forma regular

Mantener una rutina de actividad física es uno de los pilares para prevenir enfermedades cardiovasculares, mejorar la circulación sanguínea y conservar una buena calidad de vida.

Aunque caminar, andar en bicicleta o realizar ejercicios de fuerza siguen siendo algunas de las actividades más recomendadas por especialistas, existe una práctica de bajo impacto que también ha demostrado aportar beneficios importantes para el corazón: el yoga.

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Esta disciplina, que combina posturas físicas, técnicas de respiración y ejercicios de relajación, ha sido objeto de diversas investigaciones en los últimos años debido a sus efectos positivos sobre el sistema cardiovascular.

Su principal ventaja es que puede practicarse en casa, en parques o en estudios especializados, sin necesidad de adquirir equipo costoso o pagar una membresía de gimnasio.

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¿Por qué el yoga beneficia al corazón?

A diferencia de otras actividades físicas centradas únicamente en el movimiento, el yoga trabaja de manera simultánea el cuerpo y el sistema nervioso. Durante una sesión, la combinación de posturas, respiración consciente y relajación ayuda a disminuir los niveles de estrés, uno de los factores que puede influir en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Una mujer con top azul y mallas negras realiza una postura de yoga. Hay estanterías, plantas, una ventana grande y un sofá.
La práctica regular de yoga puede contribuir a mejorar la circulación, favorecer la salud cardiovascular y ayudar a controlar la presión arterial y el estrés, siempre como complemento de un estilo de vida saludable

Además, la respiración profunda favorece una mejor oxigenación del organismo y contribuye a reducir la frecuencia cardiaca en reposo, mientras que la práctica constante puede incrementar la capacidad pulmonar y mejorar la resistencia física.

Especialistas señalan que el yoga también favorece el funcionamiento del endotelio, la capa interna que recubre los vasos sanguíneos. Cuando esta estructura funciona correctamente, las arterias tienen una mayor capacidad para dilatarse, lo que facilita la circulación de la sangre por todo el organismo.

La evidencia científica respalda sus beneficios

Diversos estudios publicados en PubMed han encontrado que el yoga puede mejorar la capacidad funcional de las personas, disminuir algunos biomarcadores relacionados con el estrés del corazón y elevar la calidad de vida, especialmente en quienes viven con enfermedades cardiovasculares o presentan factores de riesgo.

Asimismo, la evidencia científica indica que esta disciplina puede contribuir a reducir la presión arterial en personas con hipertensión leve o moderada, gracias a su efecto relajante sobre el sistema nervioso y los vasos sanguíneos.

Estos beneficios no aparecen de forma inmediata, sino que suelen observarse cuando la práctica se realiza de manera constante y forma parte de un estilo de vida saludable que incluya una alimentación equilibrada, descanso adecuado y otras formas de actividad física.

El yoga no sustituye al ejercicio aeróbico

Aunque sus beneficios están ampliamente documentados, los especialistas advierten que el yoga no reemplaza por sí solo las recomendaciones internacionales sobre actividad física.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada, además de incorporar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana.

En este contexto, el yoga se considera un excelente complemento para mejorar la flexibilidad, el equilibrio, la movilidad, el control del estrés y algunos indicadores de salud cardiovascular, pero no sustituye actividades como caminar, nadar, correr o andar en bicicleta.

Hombre de edad avanzada con barba cana en camiseta azul y pantalón verde realiza postura de yoga sobre esterilla azul frente a pared blanca con planta en maceta.
La práctica regular de yoga puede contribuir a mejorar la circulación, favorecer la salud cardiovascular y ayudar a controlar la presión arterial y el estrés, siempre como complemento de un estilo de vida saludable

Cómo obtener mayores beneficios

Para aprovechar sus efectos positivos sobre el corazón y la circulación, los expertos recomiendan practicar yoga de manera regular, prestar atención a la respiración durante cada postura y respetar los límites físicos del cuerpo para evitar lesiones.

También es importante mantener una correcta alineación corporal y finalizar cada sesión con ejercicios de relajación, ya que esta etapa contribuye a disminuir la activación del sistema nervioso y favorece la recuperación del organismo.

En personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión u otras afecciones crónicas, se aconseja consultar previamente con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier programa de ejercicio.

Gracias a su accesibilidad y bajo impacto, el yoga se ha convertido en una alternativa para quienes buscan mantenerse activos sin acudir a un gimnasio. Si bien no sustituye otras formas de ejercicio recomendadas para la salud cardiovascular, su práctica constante puede convertirse en una aliada para mejorar la circulación, controlar el estrés y contribuir al bienestar integral.

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