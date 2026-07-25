México

Colisión, la nueva mega producción que busca llevar las novelas mexicanas al streaming, ya tiene trailer oficial

El video arranca con el impacto de un helicóptero contra un edificio de cristal y plantea el choque entre dos liderazgos opuestos, marcados por un secreto y por la disputa dentro del clan familiar

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Este trailer oficial "Colisión" de HBO Max (Redes Sociales)

Macarena Achaga y Margarita Rosa de Francisco protagonizan Colisión, la primera novela mexicana de HBO Max, una producción de Telemundo Studios basada en las obras de Corín Tellado que enfrenta a madre e hija por el control de un emporio familiar.

El tráiler oficial, publicado el 23 de julio, abre con el impacto de un helicóptero contra un edificio de cristal y presenta al Grupo Robles como el epicentro del conflicto, con una disputa por el control de la compañía. “Esta es mi empresa. Yo soy la hija de Miguel Ángel Robles y a mí nadie me saca de mi compañía”, se puede ver en el personaje protagonico de Macarena Achaga.

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En el adelanto se dejan ver conflictos por infidelidades, escándalos y peleas que prometen toda un entramado lleno de acción y tensión familiar en una escala poco vista en producciones televisivas tradicionales.

Colisión es la apuesta de Max por el melodrama en español tras sus producciones brasileñas Belleza fatal y Dona Beija. La serie tiene 40 episodios y aún no cuenta con fecha de estreno confirmada, pero el trailer ya adelanta que saldrá en septiembre de este año.

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La disputa de madre e hija por el poder

Collage de cuatro imágenes: hombre y mujer; mujer sola; hombre y mujer mayor; edificio de cristal con objetos cayendo.
La trama gira en torno a Belén y Zoé, dos mujeres separadas por un secreto del pasado y visiones opuestas del mundo, que compiten por asumir el liderazgo de la empresa familiar. (HBO Max/Captura de pantalla)

La trama gira en torno a Belén y Zoé, dos mujeres separadas por un secreto del pasado y visiones opuestas del mundo, que compiten por asumir el liderazgo de la empresa familiar. El poder, las alianzas, la traición y los vínculos entre los integrantes del clan definen el rumbo de la historia.

La serie adapta dos obras de la escritora española Corín Tellado: No le hagas caso a tu hija y Cumplí tu condena. En 2021, Telemundo Streaming Studios (TSS) adquirió los derechos exclusivos de la colección completa de la autora —cerca de 4 mil títulos— mediante un acuerdo con Grupo Planeta.

Tellado (1927–2009) publicó alrededor de 5 mil novelas y relatos, traducidos a 27 idiomas. En 1994, el Libro Guinness de los Récords la reconoció como la autora más vendida en lengua española; en 1962, la Unesco ya la había señalado como la escritora española más leída después de Miguel de Cervantes.

Macarena Achaga: de las telenovelas juveniles al streaming

Mujer con cabello castaño, blusa negra. Fondo interior. Logotipo HBO Max. Texto: 'Yo soy la hija de Miguel Ángel Robles y a mí nadie me saca de mi compañía.'
El salto al streaming llegó con su papel de Michelle Salas —hija de Luis Miguel— en las temporadas 2 y 3 de Luis Miguel: La serie (2021) (HBO max)

Achaga, nacida en Mar del Plata, Argentina, en 1992, comenzó su carrera como modelo a los 15 años y debutó en televisión con la telenovela juvenil Miss XV en 2012. Su trayectoria dio un giro cuando interpretó a Valentina Carvajal en Amar a muerte (2018): el personaje formó parte de una de las primeras parejas lésbicas de la televisión mexicana.

El salto al streaming llegó con su papel de Michelle Salas —hija de Luis Miguel— en las temporadas 2 y 3 de Luis Miguel: La serie (2021). Luego protagonizó el thriller de Netflix La ira de Dios y participó en el remake de Father of the Bride junto a Diego Boneta.

En Colisión, Achaga interpreta a Zoé, la hija que reclama su lugar al frente del Grupo Robles.

Margarita Rosa de Francisco: de Gaviota al Festival de Venecia

La declaración de Margarita Rosa de Francisco sobre alimentos tradicionales genera polémica - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG
En 2023 ganó el premio a Mejor Actriz en la sección Horizontes del Festival de Cine de Venecia por la película italiana El Paraíso, dirigida por Enrico Artale - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

La actriz colombiana, nacida en Cali en 1965, lleva cuatro décadas de carrera en televisión, cine y teatro. Su papel de Gaviota en Café con aroma de mujer (1994) le valió el Premio Simón Bolívar como Mejor Actriz y la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana.

En 2023 ganó el premio a Mejor Actriz en la sección Horizontes del Festival de Cine de Venecia por la película italiana El Paraíso, dirigida por Enrico Artale. Fue la primera colombiana en obtener ese galardón. Fuera de las cámaras, estudia Filosofía y ha publicado dos libros.

En la serie, De Francisco da vida a Belén, la madre que se niega a ceder el control de la empresa.

- crédito Margarita Rosa de Francisco / Instagram
- crédito Margarita Rosa de Francisco / Instagram

El equipo y el resto del elenco

Hombre con barba y pelo oscuro viste polo blanco y chaqueta azul con logo de cocodrilo. Fondo con cama, almohadas blancas, mesa de noche y teléfono
El elenco de apoyo incluye a Diego Klein como Matías, actor mexicano formado en la Escuela de Teatro Cristina Rota de Madrid, con trabajos en Mi secreto y Con esa misma mirada. (@diegokleinfranco/Instagram)

El guion de Colisión fue desarrollado por Lina Arboleda, Andrés Montoya, Laura Barneix y Jorge Maestro. La dirección corre a cargo de Max Zunino, Mariano Ardanaz y Laura Marco.

El elenco incluye a Diego Klein como Matías, actor mexicano formado en la Escuela de Teatro Cristina Rota de Madrid, con trabajos en Mi secreto y Con esa misma mirada.

Christian Vázquez interpreta a Ikal; el actor de Guadalajara es conocido por De brutas, nada y Rosario Tijeras.

Juan Pablo Castañeda completa el núcleo principal como Juan.

También participan Jorge Caballero, Belén Aguilar, Armando Espitia, Leonardo Daniel, Mayra Sérbulo, David Montalvo, Constantino Morán y Ernesto Álvarez.

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