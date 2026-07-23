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¿Sabes por qué la carne de cerdo a veces sale rosa pálido y otras casi blanca? Esto cambia el sabor

Además del color natural, la carne de cerdo puede salir rosa pálido o casi blanca por lo que le ocurre al músculo tras el sacrificio, según investigadores de la UNAM

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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indica qué nutrientes aporta la carne de cerdo, así como su papel en el sector económico del país. (YouTube/@Agricultura_mex)

La carne de cerdo tiene naturalmente una tonalidad más rosada y menos roja que la de res, según la Revista del Consumidor de la Profeco.

Dentro de sus tonalidades puede llegar al rosa pálido o casi blanca, y el color cambia también el sabor.

El mecanismo detrás de ese fenómeno está documentado por investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la UNAM.

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Bacterias cilíndricas de color verde menta y azul, algunas fragmentadas, en una nube azul con esferas rojas brillantes sobre fondo degradado azul a blanco.
Cuando el pH de la carne cae por debajo de 5.9 en los primeros 45 minutos tras el sacrificio, se produce carne PSE: pálida, suave y con poca retención de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la carne de cerdo cambia de color después del sacrificio, según la UNAM

Cuando el cerdo muere, el músculo convierte su reserva de energía —el glucógeno— en ácido láctico.

El ácido láctico es un compuesto que el cuerpo produce cuando los músculos trabajan sin oxígeno suficiente.

En el cerdo recién sacrificado, su acumulación en el tejido muscular es la que provoca el descenso del pH y, con ello, los cambios en el color y la textura de la carne.

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Cinco cerdos rosados están pastando en un campo de hierba verde y flores amarillas, con un refugio de madera a la izquierda y un bosque al fondo
El pH de la carne de cerdo baja de aproximadamente 7, en el animal vivo, a un rango de 5.3 a 5.8 en las primeras 24 horas tras el sacrificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mecanismo provoca que el pH baje de aproximadamente 7, en el animal vivo, a un rango de 5.3 a 5.8 en las primeras 24 horas.

Investigadores del INIFAP y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM (FES Cuautitlán) documentan en un artículo de investigación publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias que ese descenso determina el color final de la carne a través de la mioglobina, la proteína que le da su tono rosado.

La mioglobina cambia de color según su estado: rojo-púrpura sin oxígeno, rojo brillante con oxígeno y marrón o pálido cuando se oxida.

Infografía sobre el cambio de color de la carne de cerdo. Muestra cortes de cerdo, músculo, moléculas, medidor de pH y explicaciones textuales.
La infografía ilustra cómo el pH y la mioglobina determinan el cambio de color y textura de la carne de cerdo tras el sacrificio, según la UNAM y el INIFAP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el pH cae demasiado rápido —antes de los 45 minutos posteriores al sacrificio—, las proteínas musculares se desnaturalizan y la mioglobina deja de absorber luz.

El resultado es carne PSE (pálida, suave y exudativa): rosa pálido o casi blanca, blanda y con poca retención de agua, según los investigadores.

Trabajadores en uniformes blancos y guantes azules procesan cortes de carne roja en mesas de acero inoxidable dentro de una planta industrial limpia y moderna.
El lomo de cerdo es el corte con menor contenido de grasa de todos los cortes disponibles, de acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la carne de cerdo se considera como carne roja si es de color rosa?

No toda la carne tiene la misma cantidad de mioglobina. El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos señala que esa diferencia es la que explica por qué la carne tiene colores tan distintos entre sí dependiendo de qué animal venga.

A mayor concentración, más roja. El cerdo tiene más mioglobina que el pollo o el pescado, por eso se clasifica como carne roja aunque su tono sea más pálido que el de la res.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
A menor grasa intramuscular en el corte, menor jugosidad y sabor menos intenso al cocinarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se cocina, la carne se aclara todavía más, pero sigue siendo carne roja.

Cómo saber si la carne de cerdo que compras está en buen estado

La Profeco recomienda en la sección Guía de Consumo de su Revista del Consumidor fijarse en el color antes de comprar: la carne debe lucir brillante, con textura firme y homogénea.

Una tonalidad opaca, grisácea o irregular es señal de que la carne perdió frescura.

El FSIS advierte que la carne cocida puede seguir siendo rosa aunque haya alcanzado la temperatura segura de 62.7 grados centígrados.

Infografía sobre carne de cerdo fresca y cocida, con imágenes de cortes de carne cruda, manos tocando carne, un termómetro de cocina y utensilios.
Una infografía detalla las recomendaciones de Profeco y FSIS para seleccionar carne de cerdo fresca, junto a los criterios de seguridad alimentaria al cocinarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese color rosado tras la cocción no indica que esté cruda ni en mal estado: puede deberse al método de cocción o a los ingredientes añadidos.

Los cortes de carne de cerdo con más proteína y menos grasa, de acuerdo con la Profeco

Según el Consejo Mexicano de la Carne, citado por la Profeco, los cortes magros tienen menor contenido de grasa y mayor concentración proteica.

El lomo es el corte con menos grasa. A menor grasa intramuscular, menos jugosidad y sabor menos intenso al cocinarse.

Carnicero sonriente, con delantal manchado, corta carne sobre tabla de madera. Una clienta de pelo rizado, vestida de rojo, sonríe y conversa con él en el mostrador
Una tonalidad opaca, grisácea o irregular en la carne de cerdo es señal de que perdió frescura, según la Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Profeco también señala que la carne de cerdo aporta proteínas de alto valor biológico, minerales como potasio, fósforo, zinc y hierro, además de vitaminas del grupo B.

Esos nutrientes, junto con la grasa intramuscular, son los que determinan la jugosidad y el sabor del corte en el plato.

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