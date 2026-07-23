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Despido de Alejandra Jaramillo de Univisión polariza redes entre mexicanos y ecuatorianos: “Chao, bye, sayonara”

Alejandra Jaramillo fue despedida de Siéntese quien pueda tras burlarse de México en el Mundial 2026

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Retrato de Alejandra Jaramillo sonriendo, rodeada de iconos de Instagram, pulgares arriba y abajo, burbujas de comentario, y banderas de México y Ecuador.
Alejandra Jaramillo sonríe mientras iconos de redes sociales y banderas de México y Ecuador la rodean, indicando el contexto de su interacción digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salida de Alejandra Jaramillo del programa Siéntese quien pueda de Univisión el miércoles 22 de julio detonó una batalla en redes sociales que enfrentó a mexicanos y ecuatorianos en los comentarios de las publicaciones de la conductora.

La polémica comenzó días antes, cuando la conductora ecuatoriana publicó en Instagram una serie de mensajes burlándose de México tras su eliminación del Mundial 2026 luego de caer ante Inglaterra:

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“No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. Chao. Bye bye. Sayonara. Arrivederchi”, dijo la conductora en un post que acompañó con un video en donde saltaba tras la eliminación de la Selección Mexicana. En el clip también se leía: “Sólo una cosa quería para dormir tranquila”.

Así fue cómo se burló Alejandra Jaramillo. (Captura de pantalla)
Así fue cómo se burló Alejandra Jaramillo. (Captura de pantalla)

La rivalidad entre mexicanos y ecuatorianos venía cargada desde antes del incidente. En la fase de grupos del Mundial 2026, México había derrotado a Ecuador, lo que encendió los ánimos entre ambas aficiones en redes sociales. Cuando Inglaterra eliminó al Tri en cuartos de final, Jaramillo no desaprovechó el momento.

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Desde entonces, internautas mexicanos exigieron su despido de la televisión, lo que se hizo realidad este miércoles.

El anuncio lo hizo el conductor Jorge Bernal en transmisión en vivo: “Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ¡Siéntese quien pueda! Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y sobre todo con ustedes, nuestro público”. La cadena no explicó las razones de la salida. En los días previos al anuncio, el panel había incorporado a Jessica Rodríguez y Kerly Ruiz sin mencionar la ausencia de Jaramillo.

Sin embargo, el anuncio volvió a detonar una batalla en redes entre mexicanos y ecuatorianos, y miles de usuarios le devolvieron sus propias palabras.

“Ya no brincas de emoción”: mexicanos le regresan sus propias palabras

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Confirmado el despido, los comentarios en los videos de Jaramillo se convirtieron en el escenario de la polarización. Del lado mexicano, decenas de usuarios reprodujeron sus propias frases como respuesta. Los más polémicos, en sus propias palabras:

  • “Sayonara, arrivederchi, chaoooo.”
  • “Solo una cosa quería para dormir tranquila. Viva México.”
  • “Ya no brincas de emoción, preciosa.”
  • “El que riendo la hace.”
  • “Haha, chocalas. Bye bye, chao, sayonara, arrivederchi.”
  • “Besitos de gol.”
  • “Coherencia y sentido común fue algo que nunca tuvo Alejandra Jaramillo. México se respeta.”
  • “Modo víctima. Recuerden que todo esto fue por su misma culpa, por sus acciones.”
  • “Admitir que la cagué: no. Play the victim card: sí.”
  • “Quiere volar, quiere volar. En Inglaterra te irá mejor.”
  • “Por más que borres comentarios, te duele.”
  • “Yo también quería una cosa para dormir. Dormiré muy bien hoy.”
  • “Adiós, sayonara, arrivederchi… o cómo era.”
  • “Era lo único que necesitábamos para poder dormir tranquilos”

Varios usuarios señalaron que Jaramillo borraba comentarios en sus publicaciones, lo que generó una nueva ronda de críticas.

“Fuiste víctima de xenofobia”: ecuatorianos y su comunidad responden

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Del otro lado, la comunidad ecuatoriana y parte de los seguidores latinoamericanos de Jaramillo salieron en su defensa con igual intensidad.

El comentario con más likes en sus publicaciones, con más de 7,600 reacciones, provino de alguien que aseguró conocerla desde los 12 años y haberla llevado a su primer casting: “Tranquila, que cuando una puerta se cierra se abren muchas más. Dios tiene el control de todo y él te va a seguir bendiciendo”.

Los comentarios de apoyo más representativos:

  • “Estás del lado correcto de la historia. Fuiste víctima de xenofobia.”
  • “Aquí está todo un país apoyándote.”
  • “Univision me ha decepcionado. No han tenido la convicción de otros medios para proteger a una de sus mejores personalidades. Perdieron a un grupo de gente buena, gente ecuatoriana.”
  • “Dios te sacó de donde no merecías estar. Esa gente no merecía ni siquiera tus disculpas.”
  • “El mundial sacó lo peor de los seres humanos. Pero para quienes creemos en Dios sabemos que cuando él nos quita de un lugar es porque vienen cosas mejores.”
  • “Es increíble que un deporte que llama a la unión cause esto.”
  • “El problema no fue celebrarlo. La pasión del futbol es para eso. El tema es que fue público y la gente anda en burbujas de cristal donde todo les duele y se sienten ofendidos.”
  • “Impresiona ver cómo miles de personas pueden unirse para destruir la carrera de alguien por celebrar un resultado de futbol, pero esa misma fuerza rara vez se ve para exigir justicia por problemas mucho más graves.”
  • “Yo estoy segura que lo que viene es lo mejor.”
  • “Mientras ellos te sigan tirando tierra, tú vas a seguir floreciendo.”
  • “Siempre lo decía: Ale es un talento de exportación. Ahora digo: es un talento que está para brillar más arriba.”

El corte de cabello y una nueva ronda de comentarios

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Horas después del anuncio oficial, Jaramillo publicó un video en Instagram mostrando un cambio de imagen: cabello corto, sin maquillaje, con el texto “Fresh start”.

Escribió que volvía a su “corte de pelo de la infancia” y que había “creído por inseguridades muy típicas” que nunca volvería a tenerlo así. Agregó: “Me reconocí al instante, mi misma esencia, esa que no ha cambiado pero que sí ha evolucionado con la madurez que dan la vida misma y los años”.

Sus seguidores leyeron el gesto como resiliencia. Sus críticos, como una nueva esquiva.

Jaramillo rompe el silencio: “Nadie me obligó a disculparme”

"Amigos el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien", expresó la conductora de TelevisaIUnivision

En un video publicado en Instagram, Jaramillo confirmó su salida y defendió sus disculpas: “Hola, familia. Yo por aquí otra vez para también confirmar desde este lado que efectivamente no sigo más en Siéntese quien pueda”.

Reconoció que el proceso fue complicado y lleno de emociones encontradas: “No es nada fácil, no es nada sencillo. Amo el arte en todas sus expresiones y formas. Amo bailar, amo actuar, amo comunicar. Y en este país pude cumplir ese sueño”.

Sobre sus disculpas, fue directa: “Esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas. Me nacieron del corazón”. Reiteró su tranquilidad con respecto a sus actos: “Estoy tranquila con mi actuar y estoy tranquila con mis disculpas”.

Leyó un fragmento del libro El amor no se ruega, se riega, de Daniel Habif y Angyita Ruiz, y cerró con un mensaje a su comunidad: “El odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y el amor”.

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