EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 23 de julio: El Bogueto se presenta en la conferencia

Este jueves se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum hable sobre el asesinato del periodista y columnista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”, quien fue asesinado a tiros el pasado miércoles 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

De acuerdo con los primeros informes, el ataque ocurrió en el fraccionamiento Esmeralda, donde hombres armados dispararon contra el comunicador.

Asimismo, acerca del homicidio de Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, en Morelos, quien fue atacado por un grupo de sujetos de armados al interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal la mañana de ayer.