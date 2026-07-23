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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 23 de julio: El Bogueto se presenta en la conferencia

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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Este jueves se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum hable sobre el asesinato del periodista y columnista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”, quien fue asesinado a tiros el pasado miércoles 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

De acuerdo con los primeros informes, el ataque ocurrió en el fraccionamiento Esmeralda, donde hombres armados dispararon contra el comunicador.

Asimismo, acerca del homicidio de Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, en Morelos, quien fue atacado por un grupo de sujetos de armados al interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal la mañana de ayer.

En pocas líneas:

13:55 hsHoy

Seleccionados de Estados Unidos para México Canta

  • Grecia Marín Perris, California
  • Daniel Ochoa Tucson, Arizona
  • Tiffany Cruz Galaviz Glendale, California
  • Miranda González / Miranda Knappe Castle Rock, Colorado
  • Joshua Soto El Bronx, Nueva York
  • Lizandro Espinoza Portland, Oregon
  • Rosalba Valdez Chicago, Illinois

Detalles importantes del concurso

Tercera etapa: semifinales

  • Domingo 23 de agosto en el Million Dollar Theater Los Ángeles, California

6 finalistas

  • 100% votación del público
  • 4 programas de televisión
  • Transmisión: 45 medios públicos

Premios

  • 3 Ganadores Contrato discográfico nacional, transnacional e independiente
13:50 hsHoy

Secretaría de Cultura presenta a “El Bogueto”

La funcionaria de cultura presentó a “El Bogueto”, un artista independiente que hoy es un representante de la música urbana del Estado de México.

13:47 hsHoy

Avances de la segunda edición de México Canta

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza presentó los avances del programa “México Canta”, un concurso binacional para jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses de 18 a 29 años.

  • México Canta convoca a las juventudes a renovar la música mexicana.
  • Nuevas narrativas libres de violencia y adicciones.
13:42 hsHoy

Comienza la conferencia de prensa

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