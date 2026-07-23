Curso de verano gratis en Edomex 2026: abren inscripciones para “Ecoaventuras Veraniegas” y así puedes inscribirte

Edomex lanza curso de verano “Ecoaventuras Veraniegas” para fomentar el cuidado del medio ambiente (infobae/ Jesús Avilés)

Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental desde la infancia y ofrecer una alternativa recreativa durante las vacaciones de verano, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex, anunció la realización del curso de verano “Ecoaventuras Veraniegas: Explorando y Protegiendo Nuestro Mundo”, dirigido a niñas y niños.

El programa se llevará a cabo del 3 al 21 de agosto, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, y tendrá como sede cuatro espacios distribuidos en distintos municipios de la entidad, con la finalidad de acercar estas actividades a un mayor número de familias mexiquenses.

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Las sedes confirmadas son el Parque Metropolitano Bicentenario, en Toluca; el Jardín Botánico del Parque Ecológico Ehécatl, en Ecatepec; la Delegación Regional de la CGCE, en Tepotzotlán, y el parque Los Ahuehuetes, en San Salvador Atenco.

Las madres, padres de familia y personas tutoras interesadas podrán consultar los requisitos y realizar el registro mediante el formulario disponible en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD6gJCAjPjPC6RSUA6LPT7DS9zZSsHMc24J1il6-Gskm9a6Q/viewform

Actividades para aprender mientras se divierten

Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para Nivel Básico (Gob Edomex)

El curso está diseñado para que las niñas y los niños aprendan sobre la importancia de proteger el entorno natural mediante actividades dinámicas, recreativas y adaptadas a su edad.

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Durante las tres semanas de actividades, los participantes podrán formar parte de talleres artísticos y creativos, juegos colaborativos, dinámicas recreativas, experimentos sencillos, recorridos de exploración y ejercicios de observación de la naturaleza.

El propósito es que, a través de experiencias prácticas, comprendan la relación entre sus acciones cotidianas y la conservación del medio ambiente, promoviendo hábitos responsables desde una edad temprana.

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De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el curso busca generar conciencia sobre la protección de los ecosistemas, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y el respeto por la biodiversidad.

Temas sobre biodiversidad, reciclaje y ahorro de recursos

Curso de verano 2026 Edomex Ecoaventuras

Entre los principales contenidos que se abordarán durante el curso destacan la correcta separación de residuos, el reciclaje y aprovechamiento de materiales, la reducción del consumo de plásticos de un solo uso, así como el ahorro de agua y energía.

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También se desarrollarán actividades enfocadas en el cuidado de plantas y animales, la importancia de los polinizadores para los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la participación ciudadana para mantener espacios públicos limpios y saludables.

Las actividades estarán organizadas bajo cuatro ejes principales: crear, divertirse, aprender y cuidar el medio ambiente, con la intención de combinar el conocimiento científico con la creatividad y el trabajo en equipo.

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Buscan formar promotores ambientales desde la infancia

Además de brindar una opción recreativa durante el periodo vacacional, el programa pretende que las niñas y los niños se conviertan en agentes de cambio dentro de sus hogares y comunidades.

La estrategia apuesta por fomentar valores relacionados con el respeto a la naturaleza, la responsabilidad ambiental y la participación colectiva, incentivando que los menores compartan con sus familias lo aprendido durante el curso.

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Con ello, las autoridades estatales buscan fortalecer la cultura ambiental entre las nuevas generaciones y promover acciones que contribuyan a la protección de los recursos naturales del Estado de México.

Delegación Toluca: 722 848 1215 Delegación Ecatepec: 55 5865 89 04 Delegación Tepotzotlán: 55 58 76 5276 Delegación Atenco: 595 931 3295

El curso de verano “Ecoaventuras Veraniegas: Explorando y Protegiendo Nuestro Mundo” forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para acercar la educación ambiental a la población infantil mediante actividades lúdicas, experiencias de aprendizaje y convivencia, convirtiendo el periodo vacacional en una oportunidad para despertar el interés por la conservación de la naturaleza y la construcción de comunidades más sostenibles.

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