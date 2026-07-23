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Curso de verano gratis en Edomex 2026: abren inscripciones para “Ecoaventuras Veraniegas” y así puedes inscribirte

Edomex lanza curso de verano para fomentar el cuidado del medio ambiente

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Edomex lanza curso de verano “Ecoaventuras Veraniegas” para fomentar el cuidado del medio ambiente (infobae/ Jesús Avilés)

Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental desde la infancia y ofrecer una alternativa recreativa durante las vacaciones de verano, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex, anunció la realización del curso de verano “Ecoaventuras Veraniegas: Explorando y Protegiendo Nuestro Mundo”, dirigido a niñas y niños.

El programa se llevará a cabo del 3 al 21 de agosto, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, y tendrá como sede cuatro espacios distribuidos en distintos municipios de la entidad, con la finalidad de acercar estas actividades a un mayor número de familias mexiquenses.

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Las sedes confirmadas son el Parque Metropolitano Bicentenario, en Toluca; el Jardín Botánico del Parque Ecológico Ehécatl, en Ecatepec; la Delegación Regional de la CGCE, en Tepotzotlán, y el parque Los Ahuehuetes, en San Salvador Atenco.

Las madres, padres de familia y personas tutoras interesadas podrán consultar los requisitos y realizar el registro mediante el formulario disponible en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD6gJCAjPjPC6RSUA6LPT7DS9zZSsHMc24J1il6-Gskm9a6Q/viewform

Actividades para aprender mientras se divierten

Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para Nivel Básico
Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para Nivel Básico (Gob Edomex)

El curso está diseñado para que las niñas y los niños aprendan sobre la importancia de proteger el entorno natural mediante actividades dinámicas, recreativas y adaptadas a su edad.

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Durante las tres semanas de actividades, los participantes podrán formar parte de talleres artísticos y creativos, juegos colaborativos, dinámicas recreativas, experimentos sencillos, recorridos de exploración y ejercicios de observación de la naturaleza.

El propósito es que, a través de experiencias prácticas, comprendan la relación entre sus acciones cotidianas y la conservación del medio ambiente, promoviendo hábitos responsables desde una edad temprana.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el curso busca generar conciencia sobre la protección de los ecosistemas, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y el respeto por la biodiversidad.

Temas sobre biodiversidad, reciclaje y ahorro de recursos

Curso de verano 2026 Edomex Ecoaventuras
Curso de verano 2026 Edomex Ecoaventuras

Entre los principales contenidos que se abordarán durante el curso destacan la correcta separación de residuos, el reciclaje y aprovechamiento de materiales, la reducción del consumo de plásticos de un solo uso, así como el ahorro de agua y energía.

También se desarrollarán actividades enfocadas en el cuidado de plantas y animales, la importancia de los polinizadores para los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la participación ciudadana para mantener espacios públicos limpios y saludables.

Las actividades estarán organizadas bajo cuatro ejes principales: crear, divertirse, aprender y cuidar el medio ambiente, con la intención de combinar el conocimiento científico con la creatividad y el trabajo en equipo.

Buscan formar promotores ambientales desde la infancia

Además de brindar una opción recreativa durante el periodo vacacional, el programa pretende que las niñas y los niños se conviertan en agentes de cambio dentro de sus hogares y comunidades.

La estrategia apuesta por fomentar valores relacionados con el respeto a la naturaleza, la responsabilidad ambiental y la participación colectiva, incentivando que los menores compartan con sus familias lo aprendido durante el curso.

Con ello, las autoridades estatales buscan fortalecer la cultura ambiental entre las nuevas generaciones y promover acciones que contribuyan a la protección de los recursos naturales del Estado de México.

  1. Delegación Toluca: 722 848 1215
  2. Delegación Ecatepec: 55 5865 89 04
  3. Delegación Tepotzotlán: 55 58 76 5276
  4. Delegación Atenco: 595 931 3295

El curso de verano “Ecoaventuras Veraniegas: Explorando y Protegiendo Nuestro Mundo” forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para acercar la educación ambiental a la población infantil mediante actividades lúdicas, experiencias de aprendizaje y convivencia, convirtiendo el periodo vacacional en una oportunidad para despertar el interés por la conservación de la naturaleza y la construcción de comunidades más sostenibles.

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