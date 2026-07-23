México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 23 de julio

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Guardar
Google icon
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Consultar el pronóstico meteorológico facilita prever posibles eventos adversos y organizar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes y actos importantes.

En Veracruz, la anticipación a las condiciones del clima resulta indispensable para sectores como el transporte marítimo y aéreo, que dependen de ella para operar con eficacia y minimizar accidentes o retrasos ocasionados por fenómenos severos.

PUBLICIDAD

Para este jueves se pronóstica una temperatura máxima de 26° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 8 km/h , por su parte, la nubosidad será de 18% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima en la ciudad veracruzana

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

La temporada de huracanes del Atlántico

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de huracanes del Atlántico, que afecta parcialmente el Golfo de México y el puerto de Veracruz se extiende principalmente de junio a noviembre y se caracteriza por fuertes lluvias, vientos intensos y aumento en la altura del oleaje.

En promedio, Veracruz puede ser afectado directamente por uno o dos huracanes o tormentas tropicales por temporada, aunque tormentas menores o sistemas asociados (como ondas tropicales) pueden causar lluvias intensas con mayor frecuencia.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de Veracruzmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Phishing ya es delito en la CDMX: hasta 6 años de cárcel y 70,000 pesos de multa

La CDMX incorporó el artículo 231 Bis a su Código Penal

Phishing ya es delito en la CDMX: hasta 6 años de cárcel y 70,000 pesos de multa

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de julio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de julio?

Fiscalía de Veracruz apunta al alcalde de Ixhuatlán del Sureste por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán y pide su desafuero

La Fiscalía sostiene que el crimen estaría relacionado con una fotografía en la que el alcalde aparece portando un arma de uso exclusivo del Ejército

Fiscalía de Veracruz apunta al alcalde de Ixhuatlán del Sureste por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán y pide su desafuero

Caso del perrito Rocky: cuántos años de prisión podría recibir Liliana “N” por crueldad animal en Saltillo

La FGE confirmó la vinculación a proceso de la mujer presuntamente responsable de arrastrar al perrito con su camioneta

Caso del perrito Rocky: cuántos años de prisión podría recibir Liliana “N” por crueldad animal en Saltillo

Profesor del IEMS CDMX se quita la vida tras denuncia por presunto abuso sexual: señala críticas al sistema judicial

El docente tenía 25 años de trayectoria en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México

Profesor del IEMS CDMX se quita la vida tras denuncia por presunto abuso sexual: señala críticas al sistema judicial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Activan sesión permanente de seguridad en Morelos tras asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero

Activan sesión permanente de seguridad en Morelos tras asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Riña en penal de Aguaruto deja un interno muerto por arma blanca

Fiscalía CDMX lleva más de 59 mil intervenciones en siete años con las Unidades Criminalísticas de Proximidad

Gritos de auxilio revelan secuestro en Tijuana y dejan siete detenidos, cinco de ellos menores de edad

ENTRETENIMIENTO

Despido de Alejandra Jaramillo de Univisión polariza redes entre mexicanos y ecuatorianos: “Chao, bye, sayonara”

Despido de Alejandra Jaramillo de Univisión polariza redes entre mexicanos y ecuatorianos: “Chao, bye, sayonara”

De Laura Bozzo a Fátima Bosch: artistas e influencers piden justicia por Rocky, el perrito que murió tras ser arrastrado en Saltillo

Danna Paola rompe el silencio sobre la supuesta pelea de Belinda con Kenia Os

Aldo Rendón y Arantza Ruiz protagonizan la primer pelea de La Casa de los Famosos México 2026

Esta es la única pantalla IMAX en México que proyecta La Odisea de Nolan al 100%

DEPORTES

Checo Pérez apuesta por una actuación sólida en Hungría antes del parón de verano

Checo Pérez apuesta por una actuación sólida en Hungría antes del parón de verano

Canelo Álvarez se excusa por su derrota ante Crawford: “Mi mente no estaba ahí”

América está interesado en David Vázquez, promesa de la MLS

Quién es Antonio Portales, mexicano que disputará la Champions League tras fichar en Europa

La millonaria cifra que recibirá Tigres por Ángel Correa si se cumple el acuerdo con River Plate