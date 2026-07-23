Cuáles son los beneficios de tomar agua con chía en ayunas y cómo prepararla correctamente

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar agua con chía en ayunas se convirtió en uno de los hábitos matutinos más extendidos en América Latina. La práctica consiste en remojar entre una y dos cucharadas de semillas de Salvia hispánica —planta originaria de Centroamérica con más de 5,000 años de uso alimentario— en un vaso de agua durante la noche anterior o al menos 10 minutos antes de beberla. Estudios señalan que los beneficios provienen principalmente de su alto contenido de fibra, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.

Una sola onza de semillas de chía —equivalente a dos o tres cucharadas— aporta aproximadamente 9.8 gramos de fibra dietética, según la Escuela de Medicina de Harvard. Esa cantidad cubre cerca de un tercio de la ingesta diaria recomendada para un adulto, lo que convierte a esta bebida en un complemento nutricional de peso desde la primera hora del día.

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La fibra soluble de la chía y su efecto sobre el apetito y la digestión

Al entrar en contacto con el agua, las semillas de chía pueden absorber hasta 12 veces su peso en líquido y forman una sustancia gelatinosa. Esa gelatina ocupa espacio en el estómago, ralentiza la digestión y prolonga la sensación de saciedad. Beberla en ayunas potencia ese efecto porque el estómago vacío absorbe el gel antes de cualquier otro alimento.

Las semillas de chía absorben hasta 12 veces su peso en líquido y forman un gel en el estómago que prolonga la saciedad, reduce el apetito matutino y puede disminuir la ingesta calórica total sin necesidad de dietas restrictivas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra insoluble de la chía añade volumen a las heces y facilita su tránsito por el intestino, lo que puede aliviar el estreñimiento. Además, la fibra soluble actúa como prebiótico: alimenta las bacterias beneficiosas del colon y contribuye a un microbioma intestinal más equilibrado.

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El agua con chía y el control del peso

La capacidad de saciedad de la chía es el argumento más respaldado para quienes buscan controlar su peso. Al reducir el apetito desde la mañana, la bebida puede disminuir la ingesta calórica total del día.

No existe, sin embargo, investigación específica sobre el agua de chía como bebida independiente. Los estudios analizan las semillas en general. Los efectos documentados sobre el peso son modestos y deben complementarse con una alimentación equilibrada y actividad física.

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Agua con chía en ayunas: beneficios para el corazón y la presión arterial

Las semillas de chía contienen ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 que el organismo no produce por sí solo y que debe obtenerse de la dieta. El ALA se vincula con menor riesgo de enfermedades del corazón. La fibra, por su parte, reduce el colesterol LDL —el llamado “malo”— y los triglicéridos, mientras eleva el HDL, el colesterol protector.

Estudios respaldan que la chía reduce la presión arterial, el colesterol y la inflamación, pero los investigadores advierten que no existen ensayos clínicos específicos sobre la bebida y que sus efectos son modestos sin una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos antioxidantes presentes en la chía, el ácido clorogénico y el ácido cafeico, contribuyen a reducir la presión arterial alta y a frenar la inflamación crónica. Un metaanálisis de 2025 registró reducciones significativas en la presión sistólica y diastólica, así como en los niveles de proteína C reactiva, un marcador de inflamación.

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¿Qué pasa con el azúcar en sangre al tomar agua de chía?

La fibra soluble de la chía ralentiza la absorción de glucosa en el intestino delgado. Eso puede moderar los picos de azúcar en sangre después de las comidas y reducir el riesgo de síndrome metabólico y diabetes tipo 2. La evidencia en este punto es mixta: algunos estudios muestran mejoras en el control glucémico, mientras que un metaanálisis de 2024 no encontró cambios significativos en la glucosa en ayunas ni en la hemoglobina A1c.

¿Tiene efectos en la piel y los huesos?

Los ácidos grasos de la chía apoyan la función de la barrera cutánea. Combinados con la hidratación que aporta el agua, pueden contribuir a mantener la piel más hidratada. Las semillas también son fuente de calcio, magnesio, fósforo, manganeso y selenio, minerales asociados a la salud ósea.

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¿Cuándo y cuánto tomar agua con chía?

No existe una hora científicamente validada como óptima para beber agua de chía. Tomarla en ayunas responde a una práctica extendida que busca aprovechar el efecto de saciedad antes de la primera comida del día. La porción recomendada es de una a dos cucharadas de semillas por vaso de agua. Quienes no estén acostumbrados a una dieta alta en fibra deben comenzar con cantidades pequeñas para evitar molestias digestivas como gases o hinchazón.

Las personas con enfermedad inflamatoria intestinal u otras condiciones digestivas deben consultar a un médico antes de incorporar esta bebida a su rutina.

Una cucharada de semillas de chía remojadas en agua aporta casi 10 gramos de fibra, reduce el apetito desde la primera hora del día y se vincula con menor presión arterial y colesterol LDL. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta básica de agua con chía en ayunas

Ingredientes:

1 vaso de agua (250 ml)

1 cucharada de semillas de chía (aproximadamente 12 gramos)

Jugo de medio limón (opcional)

Preparación:

Vierte el agua en un vaso o recipiente con tapa. Agrega las semillas de chía. Revuelve bien para evitar que se formen grumos. Deja reposar entre 10 y 15 minutos, o toda la noche en el refrigerador para una textura más espesa. Añade el jugo de limón si deseas darle sabor. Revuelve de nuevo antes de beber. Consume en ayunas, al menos 20 minutos antes del desayuno. Aumenta la cantidad de semillas de forma gradual si es la primera vez que las consumes.