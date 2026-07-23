Una planta de sábila en una maceta exterior muestra hojas marrones y negras con signos de pudrición en su base. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sábila, conocida por sus múltiples beneficios y resistencia, también puede enfrentar problemas que ponen en riesgo su supervivencia.

El exceso de riego, la falta de luz o un sustrato inadecuado pueden provocar que sus hojas se sequen o se pudran, dejando a la planta al borde de la muerte.

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Ante este escenario, existen pasos claros y sencillos que permiten recuperarla desde la raíz y devolverle su vitalidad. Aquí te explicamos cómo actuar para salvar una sábila que muestra señales de deterioro.

Una planta de sábila muestra sus hojas secas y marrones dentro de una maceta de terracota con el suelo resquebrajado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revivir a una sábila que se está secando o pudriendo: paso a paso para recuperarla desde la raíz

Para revivir una sábila (aloe vera) que se está secando o pudriendo, es importante identificar la causa y actuar rápido. Aquí tienes un paso a paso sencillo para intentar recuperarla desde la raíz:

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1. Revisa la raíz y la base

Saca la planta de la maceta con cuidado. Sacude la tierra para ver el estado de las raíces. Si hay raíces negras, blandas o con mal olor, eso indica pudrición.

2. Elimina partes dañadas

Con tijeras limpias y desinfectadas, corta todas las raíces y hojas que se vean podridas o completamente secas. Deja solo las partes firmes y saludables.

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3. Deja secar

Coloca la planta (con raíces limpias) en un lugar seco y ventilado durante 24 a 48 horas. Esto ayuda a cicatrizar los cortes y evita infecciones por hongos.

4. Prepara una nueva maceta

Usa una maceta limpia, con buen drenaje. Coloca piedras pequeñas en el fondo y usa tierra especial para suculentas o cactus (mezcla arenosa, aireada y que drene rápido).

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5. Planta la sábila

Si la raíz quedó pequeña, no entierres demasiado. Solo lo suficiente para que se sostenga. No riegues de inmediato.

6. Espera antes de regar

Deja la sábila plantada, pero sin agua, unos 4 a 7 días para que termine de cicatrizar. Después, riega muy poco. El exceso de agua es la principal causa de pudrición.

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7. Ubicación

Coloca la sábila en un lugar con mucha luz indirecta, evitando el sol directo intenso al principio.

8. Cuidados posteriores

Riega solo cuando la tierra esté completamente seca (cada 2 o 3 semanas, dependiendo del clima). Evita el agua estancada en el plato de la maceta.

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La infografía muestra los pasos para diagnosticar y recuperar una planta de sábila (aloe vera) que se está secando o pudriendo, incluyendo la revisión de raíces y el trasplante con cuidados clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tips adicionales:

Si la sábila está muy dañada pero aún tienes hojas sanas, puedes hacer esquejes: corta una hoja sana, déjala secar 1 o 2 días y plántala en tierra seca.

Si la pudrición avanza mucho, a veces solo es posible salvar un esqueje.